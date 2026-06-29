«Страшный яд - метанол в свободном доступе уже не будет!»: Матвиенко поблагодарила правительство за решение проблемы с «паленым» алкоголем

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко перед встречей с членами Совета палаты Совета федерации Федерального собрания. Фото: Александр Миридонов/POOL/ТАСС

В преддверии Международного дня парламентаризма, который отмечается 30 июня, премьер Михаил Мишустин встретился с членами Совета палаты Совета Федерации. На встречу с сенаторами членам кабмина приходится приходить с блокнотиками, чтобы записывать предложения и пожелания. Так случилось и на этот раз - сенаторы засыпали Мишустина просьбами и идеями.

Кстати, разговор с сенаторами начался именно с того, что премьер напомнил: по итогам таких встреч он дает конкретные поручения министерствам. Например, на прошлогодней встрече Матвиенко поставила вопрос о поддержке участников СВО. Речь шла о предоставлении членам семьи раненого бойца бесплатной путевки для его сопровождения на медицинскую реабилитацию.

- И теперь затраты на проезд, проживание и питание как самих ветеранов, так и их спутников компенсируются из федерального бюджета, - отметил Мишустин.

Премьер напомнил, что военные, в том числе в отставке, с ребенком-инвалидом с детства теперь получают вне очереди квадратные метры или соответствующую выплату.

Всего за прошлый год было принято 30 федеральных законов в интересах бойцов и их семей – от бесплатной юридической помощи до дополнительного отпуска для ухода за ранеными. Треть из них были инициированы Совфедом.

Мишустин также рассказал, что по инициативе сенаторов были приняты дополнительные решения по поддержке аграриев, а также по сохранению объектов культурного наследия народов России.

А Матвиенко рассказала, что наконец удалось сдвинуть с мертвой точки проблему контрафактного алкоголя с метанолом.

- Мы три года бились по этому вопросу – столько было преград, лоббизма, бюрократических препон! - сообщила глава Совфеда и похвалила первого вице-премьера Дениса Мантурова, который «очень помогал».

Спикер СФ Валентина Матвиенко во время встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина с членами Совета палаты Совета федерации. Фото: Александр Миридонов/POOL/ТАСС

По словам Матвиенко, принято 7 федеральных законов, «которые в полной мере обеспечивают государственное регулирование оборота метанола».

- Это страшный яд, теперь в свободном обороте его не будет. Только с февраля этого года совокупный объем изъятых метанолсодержащих жидкостей составил более 70 тонн. Законы в полную меру начали работать, - заявила Матвиенко.

По ее словам, наведен порядок и с оборотом медицинского спирта.

- В прошлом году за счет наведения порядка в этой сфере бюджеты всех уровней дополнительно получили более 100 млрд. рублей доходов, - сказала Матвиенко.

Одной из главных стратегических задач Матвиенко назвала поддержку семей с детьми.

- Это не какая-то временная кампания, а непростая слаженная работа всех вдолгую, и только так можно добиться коренного перелома роста рождаемости, - заявила глава Совфеда.

По ее словам, в ряде регионов фиксируется прирост динамики рождаемости.

- И надо сказать, что услышал и бизнес – подключился. Расширяется внедрение корпоративного стандарта. Мы на Петербургском экономическом форуме это обсуждали. Уже более 200 предприятий ввели выплаты – миллион рублей за каждого ребенка, - рассказала Матвиенко. Она отметила, что за год количество студенческих семей выросло в два раза.

- Сейчас их 60 тысяч, и 30 тысяч из них – это уже семьи с детьми, - сообщила глава Совфеда.

При этом она призвала сделать более адресными профильные национальные проекты и входящие в них федеральные проекты. Она объяснила, что речь в частности идет о повышении рождаемости на селе, где проживает около 35 миллионов россиян.

Матвиенко также попросила упростить получение семьями мер поддержки с помощью Госуслуг.

- Пока что нельзя одним заявлением подать запрос сразу на все положенные меры социальной поддержки. Приходится подавать иногда десятки отдельных заявлений, что неудобно для семей, особенно для многодетных, - сообщила она и попросила Минцифры о помощи.

Но, как известно, чтобы положить деньги в одну «коробочку», нужно их взять из другой «коробочки». Особенно это известно главе Минфина Антону Силуанову, отвечающему за федеральную казну. Он бы и готов раздать всем и на все, но где ж взять столько денег, чтобы не включать печатный станок и не провоцировать рост инфляции?

Понимая, что бюджет не резиновый, Матвиенко предложила начать экономить на проведении всевозможных форумов.

- И, в принципе, это не только финансовая проблема, это отвлекает федеральных, региональных чиновников на подготовку, на участие - это отвлекает от текущей работы, которой надо больше заниматься, - заявила Матвиенко. - Мы все должны сейчас жить экономно, эффективно, экономить каждую копейку!

При этом она пояснила, что проведение международных форумов, таких как ПМЭФ, ВЭФ и ряда других, необходимо. Речь идет о том, чтобы проанализировать, какую отдачу дает проведение конкретных форумов, и неэффективные сократить. Мишустин идею поддержал.

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