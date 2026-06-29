Поляки просыпаются и требуют прекратить финансирование обнаглевшей Украины

Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник - о Зеленском: "Такую гадюку на груди нашего государства вырастили польские власти своей жалкой политикой уступок и безвозмездной помощи". Фото: Европарламент

Ставший знаменитым польско-украинский скандал «имени героев УПА»* и не думает утихать. Особенно в Польше, где он разделил местное население на умеренных и кардинальных противников славословия бандеровцев. Сегодня вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак призвал прекратить финансировать Украину, так как «Киев презирает Варшаву как слабую сторону».

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск на международной конференции по восстановлению Украины в Гданьске попытался выступить с примиренческих позиций, но попытка оказалась, мягко говоря, неудачной.

- Все мы, кто здесь собрался, а также все в Польше, на Украине и в Европе, верим в то, что Украина выстоит против российской агрессии и что наши планы по восстановлению Украины - не мираж. Но восстановление - это не только здания, электростанции, школы и инфраструктура. Восстановление - это еще и то, что внутри нас. Украина хочет быть частью единой Европы. Условием настоящего, полного объединения всегда было понимание собственной истории и подлинная способность и готовность к примирению, - заявил Туск и привел пример из практики. - В Гданьске началась война, которая поссорила великие народы Европы, казалось бы, навсегда. Кто мог подумать, что после Второй мировой войны немцы и французы, немцы и поляки, англичане и немцы - что все мы сможем говорить друг с другом как люди и строить общее будущее. Честно и правдиво говорить о нашем прошлом, чтобы будущее выглядело совсем иначе.

Про то, что Польша выдвинула требование к Германии выплачивать по 10 тысяч злотых ежегодно за каждую жертву нацистского режима, Туск дипломатично промолчал. Впрочем, это, наверное, можно считать «честной и правдивой» позицией, ведь раньше Варшава требовала от Берлина 1,3 триллиона евро в качестве компенсации, а нынешние требования обойдутся Германии в 500 миллионов евро в год.

В результате Туске огреб не только от сторонников президента Навроцкого, но еще и от депутата Европарламента от Польши Евы Зайончковской-Герник, мадам весьма решительной и в выражениях не особо стесняющейся.

- Какая наглость и высокомерие! «Никто и никогда не будет указывать нам, кому быть благодарными и каких героев чтить», - заявил Зеленский, который «героически» принял миллиарды помощи от Польши, а теперь окружает себя антипольским культом Бандеры. Невероятная бесцеремонность и отсутствие элементарной порядочности. Видите вы здесь хоть каплю благодарности к нашему народу за огромную помощь, благодаря которой Украина выжила, а он бы уже не был президентом? – буквально вскипела полячка от негодования. - Почему тогда он не был гордым и не произносил таких речей? Потому что искал лоха и нашел его - в лице польских властей. Зеленский не только не собирается отказываться от антипольской выходки с переименованием воинской части в честь «героев УПА*», он идёт дальше и показывает нам средний палец. Такую гадюку на груди нашего государства вырастили польские власти своей жалкой политикой уступок и безвозмездной помощи.

Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Пани Зайончковская-Герник совершенно точно охарактеризовала процесс. Помните, как Зеленский говорил, что он – не лох. А если он не лох, то лохом должен был стать кто-то другой. И стал. Впрочем, дальше от госпожи евролепутата досталось уже Туску за его бесхребетность и беспринципность.

- А что на это Туск? Продолжает пресмыкаться перед Зеленским и делать вид, что ничего не происходит, когда нас оскорбляют. После позорного решения украинского президента, прославляющего убийц польских граждан, правительство Туска не только согласилось на начало переговоров Украины о вступлении в ЕС, но и организовало в Гданьске конференцию по восстановлению Украины, - буквально оттаскала «за вихры» премьер-министра госпожа евродепутат. Но и на этом не остановилась.

- Туск сидел рядом с антипольскими политиками, такими как вице-премьер Тарас Качка или посол Василий Боднар, а до этого тепло принимал бандеровца Андрея Садового, обманувшего польскую фирму на миллиарды. Позор иметь такого премьера и правительство, которое нас унижает, - решительно осудила Ева Зайончковская-Герник Дональда Туска и Кабинет Министров и окончательно добила их новой статистикой. - К счастью, поляки просыпаются: 72% требуют официальных извинений от Украины, а 60% выступают против её вступления в ЕС. Пора использовать наши инструменты давления - заблокировать переговоры Украины с ЕС, прекратить финансирование Starlink и помощь. Они понимают только язык силы, иначе эта кампания презрения к Польше никогда не закончится.

К слову, сегодня группа польских депутатов Европарламента предложила внести в повестку резолюцию о чествовании памяти жертв геноцида, совершенного боевиками УПА*.

Чем ответила на такой демарш Украина? В Киеве в ответ начали обсуждать необходимость переименования станции метро «Варшавская» в станцию «Проспект Евросоюза». Правда, ее еще предстоит достроить и открыть, что с учетом того, что в Киеве за последние десятилетия не ввели ни одной станции, а только закрывают ранее открытые, говорит о реальности перспектив. Но ведь главное – переименовать, а строить после этого уже и необязательно.

* - террористическая организация, запрещенная в России.

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