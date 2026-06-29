Чтобы решить проблемы с бензином, в ход пошли резервы

Президент РФ Владимир Путин во время совещания по вопросам снабжения топливом регионов России в Кремле. Фото: Гавриил Григоров/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент продолжает руководить работой по стабилизации ситуации с топливом в России - в воскресенье, 28 июня, этому посвятили совещание с правительством. Мы собрали главные заявления Владимира Путина.

1 На максимуме используются мощности крупнейших НПЗ, задействован потенциал средних и малых предприятий.

2 Сокращены сроки ремонтов, плановые ремонты перенесены.

3 В июле производство топлива превысит июньские показатели.

4 На внутренний рынок выводятся запасы топлива. Но, несмотря на их использование, резервы бензина сегодня не ниже уровня за тот же период 2025 года.

5 Введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина, запрет на экспорт дизеля на рассмотрении.

6 Проблемы для автомобилистов и бизнеса пока сохраняются, как и очереди на заправках.

7 Со сложностями сталкиваются и фермеры - для них нужно, безусловно, соблюдать графики поставок топлива, ведь от этого зависит урожай.

- В целом для стабилизации топливного рынка считаю необходимым принять системные меры. Речь идет и о наращивании предложения, и о необходимости выдерживать экономически обоснованные цены на топливо, - подытожил глава государства.