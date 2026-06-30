Раскрыта правда о встрече Ольги Орловой с сыном Жанны Фриске: печальные подробности

Дмитрий Шепелев воспитывает сына Платона от Жанны Фриске Фото: Мила СТРИЖ. Перейти в Фотобанк КП

Отец Жанны Фриске рассказал, состоялась ли долгожданная встреча Ольги Орловой с крестником Платоном. Певица публично обратилась к Дмитрию Шепелеву, чтобы он разрешил ей увидеть крестника.

После смерти Жаны Фриске ее сын Платон живет с отцом Дмитрием Шепелевым. Сейчас мальчику 13 лет. Все эти годы бабушка и дедушка, родная тетя и подруга покойной артистки Ольга Орлова не оставляли надежды на встречу с ребенком.

Орлова является крестной Платона. Недавно она попросила у Шепелева разрешить ей встречу с Платоном: "Дима, разреши мне, пожалуйста, встретиться с Платоном. Без камер, телестудий и контента".

Дмитрий ответил Ольге, чтобы она проверила сообщения. Поклонники тут же решили, что шоумен разрешил долгожданную встречу.

Шоумен оградил ребенка от общения с родней Жанны Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Однако на днях отец Фриске сделал заявление. "Он так и не вышел на связь с Ольгой Орловой. Она писала - не отвечает", - поведал Владимир Фриске.

Пенсионер отметил, что поведение Шепелева его нисколько не удивило. "Ему только того и надо, чтобы о нем вспомнили и написали про него. Опять хочет на телевидение попасть, бездарь", - цитирует Woman.ru Владимира Борисовича.

Напомним, Шепелев не раз говорил, что ограждает сына от родственников со стороны Фриске исключительно ради безопасности.

Более того, Дмитрий уверял, что бабушка и дедушка Платона пытаются добиться встречи только на словах. "За годы, прошедшие со дня гибели Жанны, я получил не один десяток предложений о встрече. Каждое отклонил. Все они были об одном - встретиться в телевизионной студии, под камеры, на публику. Других не было", - писал он в блоге.