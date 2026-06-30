Сержант Андрей БУМИЧ и Ефрейтор Дмитрий ИЛЮХИН Фото: Министерство обороны РФ.

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, так как Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Никогда не разделять сил, дабы стеречь разные пункты. Если неприятель их перейдет, тем лучше: он приблизится, чтобы его разбить», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. И еще о важности разведки и подкупе агентов: «Не жалейте денег для получения известий».

ЛИКВИДИРОВАЛ «ГЛАЗА» НАВОДЧИКА

Сержант Андрей БУМИЧ

«Гаубичная артиллерийская батарея, в составе которой действовал сержант Андрей Бумич, выполняла боевую задачу по огневой поддержке российских войск, ведущих наступление на позиции украинских боевиков.

В ходе выполнения боевой задачи, Бумич, проводя визуальное наблюдение за воздушным пространством в заданном секторе обнаружил в небе над российскими позициями вражеский беспилотный летательный аппарат.

Мгновенно сориентировавшись в сложившейся обстановке, несмотря на угрозу артиллерийского обстрела, Андрей огнем из стрелкового оружия поразил беспилотник, в результате чего дрон потерял управление и упал в поле.

Грамотные и своевременные действия сержанта Андрея Бумича позволили предотвратить атаку украинских боевиков на позиции российских военнослужащих, а также уничтожить вражеский БПЛА».

СОРВАЛ ПЛАНЫ ВРАГА

Ефрейтор Дмитрий ИЛЮХИН

«Ефрейтор Дмитрий Илюхин выполнял боевую задачу по охране и обороне места дислокации подразделения российских мотострелков.

Противник с целью нанесения урона нашим войскам применял беспилотные летательные аппараты с боевыми зарядами, а также совершал регулярные обстрелы наших позиций из артиллерийских орудий.

Илюхин, несмотря на непрекращающиеся обстрелы, вел контроль воздушного пространства в заданном секторе.

Заметив приближающийся к опорному пункту неустановленный беспилотный летательный аппарат, Дмитрий, несмотря на угрозу собственной жизни, применил по беспилотнику средства РЭБ, которые позволили нарушить канал управления между оператором и дроном, а также провести посадку БПЛА на безопасном расстоянии от наших позиций.

После того, как вражеский беспилотный летательный аппарат был обезврежен, российские бойцы оперативно сменили позиции. Спустя некоторое время по первоначальному расположению наших подразделений был нанесен артиллерийский удар со стороны боевиков.

Профессионализм ефрейтора Дмитрия Илюхина лишил противника возможности вести разведку и корректировать огонь своей артиллерии, что позволило избежать жертв от обстрелов и продолжить выполнять задачу на тактическом направлении».