«У нас всё лучше, как они тут живут»: Уехавшая в Нью-Йорк Анфиса Чехова рассказала, что ее раздражает в США

Анфиса Чехова уже три месяца живет в США. Фото: соцсети.

Анфиса Чехова уже три месяца живет в США. 48-летняя телеведущая перебралась за океан из-за болезни своей собаки – бульдога Картошки. По словам Анфисы, только в Штатах нашелся врач, готовый спасти ее пса.

Поначалу вместе с Анфисой в Америке жил ее муж – продюсер Александр Златопольский. Но через некоторое время он вернулся в Россию из-за работы. Чехова осталась одна. Сперва она бодрилась, но теперь призналась в соцсетях, что ей надоели Штаты, и ее все здесь раздражает.

«Меня накрыла болезнь эмигранта», - сообщила Чехова.

По ее словам, первые две недели ей все было любопытно. Она изучала новые места, открывала для себя Нью-Йорк. Но теперь, когда она с головой погрузилась в местную жизнь, появились нюансы, которых она ранее не учитывала.

«Когда ты приезжаешь в страну как турист на пару недель, ты находишься в эйфории от путешествия и тебя наполняют иллюзии. Это как начать встречаться с новым человеком. Состояние первой влюбленности, когда ты не видишь недостатков и ты опьянен своим чувством. А потом вы начинаете жить вместе, и твои иллюзии разбиваются вдребезги о правду и реальность. И дальше тебе предстоит строить отношения уже не с прекрасным принцем, а с реальным человеком, учитывая все его особенности», - рассказала Анфиса в своем блоге.

Телеведущая подчеркивает, что не собирается оставаться в Америке – она вынужденно живет в Штатах, и ей это не нравится.

«Нет, я не эмигрировала, я просто застряла здесь в связи с затянувшимся лечением собаки», - уточнила Чехова.

За три месяца с нее полностью слетели розовые очки, и она поняла, что жизнь в России ей нравится гораздо больше. Даже английский язык начал ее раздражать, не говоря уже о местных привычках и менталитете людей.

«Чувствую себя усталой, английский язык вызывает отторжение. Здесь всё по-другому, многое раздражает, думаешь: "У нас всё лучше, как они тут живут?!" Я сейчас прохожу этот кризис. Я так устала, хочется чего-то привычного, своего, родного», - пожаловалась Анфиса.

В феврале 2026 года Чехова вышла замуж за звезду сериала «Глухарь» Александра Златопольского.

«Мы познакомились на премии. Анфиса вела премию и вручала премию в номинации „Продюсер года“. И вручила ее мне, мне выпала честь получить премию. Мы встретились на сцене. Инициатором стал я», - рассказывал Александр.

Актер почти сразу пригласил Анфису на свидание, и она согласилась. В прошлом году Александр сделал любимой предложение в Париже. Возле Эйфелевой башни Златопольский вручил своей избраннице кольцо. Анфиса ответила «да» и немедленно выложила снимок с колечком в соцсети.

Телеведущая воспитывает 14-летнего сына Соломона – мальчик появился в браке Чеховой с актером Гурамом Баблишвили. Супруги развелись в 2017 году.

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