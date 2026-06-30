Подруга показала честный снимок Регины Тодоренко в бикини

Регина Тодоренко. Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Регина Тодоренко в сентябре прошлого года снова стала мамой: телеведущая родила мужу Владу Топалову третьего сына. Малыша назвали Федором. Супруги воспитывают еще двоих сыновей – Михаила и Мирослава.

Почти сразу после рождения ребенка Регина вернулась к съемкам. Звезда экрана признавалась, что очень устает, работая на износ и ухаживая за тремя детьми, один из которых – грудной младенец. Неудивительно, что 35-летняя мама с нетерпением ждала отпуска, в который она отправилась вместе с детьми и своей лучшей подругой – телеведущей Алиной Островской.

Подруги улетели отдыхать на тропический остров. В своем блоге Регина опубликовала снимок, сделанный в аэропорту. На фото она стоит рядом с коляской, в которой сидит ее средний сын. Младшего Федю она держит в слинге на груди.

«Ждем в аэропорту таких же сумасшедших, как мы. 2 самолета, 1 гидроплан, 1 скоростная лодка», - написала Тодоренко.

Прилетев на курорт, подруги отправились на пляж. Алина Островская сфотографировала Регину в раздельном купальнике и опубликовала фото на своей странице. На снимке супруга Влада Топалова гуляет по пляжу в белом вязаном бикини.

Алина Островская показала Регину Тодоренко на пляже. Фото: соцсети.

Несмотря на то, что ей тяжело управляться с тремя детьми, Регина признается, что уже подумывает о четвертом ребенке.

«Я очень хочу еще детей. Мы с мужем очень любим детей. Это невероятный и вообще какой-то чудесный процесс. Но время. Нам так хочется уделить его каждому ребенку, причем как можно больше. Еще хочется реализовываться, хочется новых проектов, хочется карьерного роста, хочется проводить время вместе», - рассказывала телеведущая в одном из интервью.

Регина призналась, что помимо карьеры их с мужем сдерживают еще и жилищные условия.

«Четвертый ребенок обязывает к еще большему расширению, поэтому мы пока приостановили эту бурную деятельность», - заявила Тодоренко.

Звезда трэвел-шоу «Орел и решка» и музыкант Влад Топалов поженились в 2018 году за несколько недель до рождения первенца. А 3 июля 2019 года супруги устроили красивую свадебную церемонию в Италии – в Сорренто.

Третий ребенок звезды появился на свет в элитной клинике в Майами. Там же в 2022 году телеведущая родила второго сына, Мирослава. Старшего сына Михаила Тодоренко рожала в московском роддоме.

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