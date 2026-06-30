Виктория Боня ищет домработницу и репетитора для дочери: как живет самая знаменитая россиянка в Монако

Виктория Боня много лет живет в Монако Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

45-летняя телеведущая и блогер опубликовала в соцсетях объявление о вакансии в своем доме, расположенном на юге Франции. Виктория Боня ищет домработницу и готова платить ей 1500 долларов в месяц (около 115 тыс. руб. по нынешнему курсу). Работать надо будет 4 дня в неделю, но требований от будущей начальницы – хоть отбавляй.

«Освободилась вакансия домработницы: 4 дня в неделю, оплата 1,500 евро в месяц. Ищу человека, который умеет правильно организовывать пространство, заправлять кровать как в лучших отелях и действительно любить свою работу», — говорится в сообщении.

Итак, блогер ищет женщину, которая умеет и любит готовить, соблюдает порядок и чистоту. Если что-то будет не так, то работодательница сразу же попрощается с сотрудницей.

«Мне важно, чтобы все было организовано и, если что-то лежит на столе – вот за это я хочу уволить свою домработницу — этого не должно быть! У меня должна быть чистота как в отеле!» — рассказала Боня, показав бардак на столе.

Кроме того, Виктория ищет репетитора для своей дочери и напарницы по многим видеороликам – 14-летней Анджелины. Боня хочет, чтобы с девочкой занимались математикой пять дней в неделю, при этом занятия должны идти на английском языке.

Напомним, Анджелину Виктория родила от сына британского миллионера Александра Смерфита. Они познакомились в Москве в 2010 году. Женой Смерфита Боня не стала, но они сохранили хорошие отношения ради дочери. Виктория рассказывала, что с 2011 года (еще до рождения дочери) она живет в Монако.

Когда в интернете появились слухи, что Боня проживает в домике для прислуги на территории своего бывшего гражданского мужа, она опровергла эти сведения и показала свой роскошный дом. Боня регулярно появляется на красных дорожках Каннского кинофестиваля, но довольно часто бывает и в Москве. Говорит, что приезжает по работе – когда участвует в каких-либо проектах (например, она была участницей российских телешоу «Звезды в Африке» и «Форт Боярд», либо продвигает косметику своего бренда.

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