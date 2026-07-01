"На Украине нет ни одной точки, до которой мы бы не достали": Что будет, если Киев начнет производить ракеты SCALP

SCALP – это французский аналог британской ракеты Storm Shadow Фото: EAST NEWS.

Киев обсуждает с Парижем получение лицензии на производство в незалежной крылатых ракет SCALP. Об этом заявил министр обороны Украины Федоров. SCALP – это французский аналог британской ракеты Storm Shadow. Ракета опасная, дальнобойная.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с главою Центра изучения военных и политических конфликтов Андреем Клинцевичем.

А БЫЛ ЛИ ПРЕЗЕНТ?

- Зеленский получит очередной подарок от задушевного друга Макрона?

- Это логичное продолжение июньской встречи G7 в Эвиан-ле-Бене. Они гордились тем, что все страны G7 договорились, что будут обмениваться лицензиями на производство вооружений.

- Но об этом договорились политики – не производители?

- Да, а все компании, производящие оружие, там частные. И лицензия на производство той или иной ракеты или потраченные на нее средства – это миллиарды долларов. Кто из них так просто отдаст такую прибыль?

США ПРИБЫЛЬЮ НЕ ДЕЛЯТСЯ

- Когда ты продаешь ракеты – это сверхприбыль?

- Там заложено 200-300-500% рентабельности. Которая окупает и научно-исследовательские работы, ну, и престиж. Когда Макрон говорил, что мы Трампа перетащили на свою сторону, он имел в виду, что Трамп тоже подписался под этой декларацией. И, значит, скоро передаст возможности производства не только ракет для ЗРК Patriot, но, глядишь, и до «Томагавков» дойдет.

- А Трамп подтвердил?

- Он сказал «да, окей», но в итоге развивать свои ракеты, новые мощности США будут на автомобильных заводах General Motors и Ford в Америке. Никаких сторонних стран там не будет.

Зеленский получит очередной подарок от задушевного друга Макрона Фото: REUTERS.

ФРАНЦУЗЫ ЖАДНЫЕ

- То есть, с ракетной лицензией французов для украинцев – большой вопрос?

- Я не очень уверен, что совместная французско-британская компания, которая обладает правами на производство ракет Storm Shadow/SCALP, вдруг отдаст это дело на производство Украине. Есть высокий риск утечки информации. Это же быстро перекупается - с учетом продажности на Украине всего. Также возникают запредельные риски ударов по этим цехам ракетным.

- Где бы они ни находились?

- На территории Украины физически отсутствует точки, по которым мы не могли бы нанести гарантированный ракетный удар. И неважно, что именно их будет прикрывать. Вопрос просто в скорости ее вскрытия.

КИЕВ ХОЧЕТ ПАРТНЕРСТВА

- На французах свет клином не сошелся?

- Логично было бы подключить к этому производству немцев или итальянцев. У них есть свои ракетные цеха. Но уж точно не в зону боевых действий это переносить, где отсутствует электричество, где отсутствует внятная логистика.

Массовость полетов вражеских дронов в наш адрес растет Фото: REUTERS.

- И квалифицированный персонал?

- Персонал европейский, который должен на первоначальном этапе туда приехать помогать разворачивать это производство, пусконаладочные работы проводить.

- Это возможно сейчас?

- Прямо сейчас в полном объеме –точно нет. В будущем – да, Украина очень хочет стать полноправным партнером.

КТО ЧТО ПЕРЕСТРАИВАЕТ

- Западные машиностроительные заводы начали перестраивать на военные рельсы. А мы нашему, например, автопрому, не собираемся дать дополнительную нагрузку, которая может пригодиться нашему ВПК?

- Накануне такая же дискуссия у нас была в закрытом порядке. Мы говорили о производстве зенитных управляемых ракет, ЗУР или мини-ЗУР. Они сейчас идут на новые поколения комплексов «Панцирь» в безэкипажном, назовем так, комплекте, которые максимально эффективны против дронов. Важна именно ракета с боевой частью, которая будет подрывать дрон, Fire Point или «Лютый» в воздухе, чтобы он не падал на землю, где взрывался. Почему бы нам это не отдать на те гражданские предприятия, которые могут это организовать?

- Как это стали делать в Европе?

- Да. Необязательно автомобильные заводы. И у нас много заводов, которые обладают компетенцией производства такого рода изделий. Там много ручного труда, потому что самое сложное – головная часть, это гироскопы, которые там стоят внутри, это ручная отладка.

НУЖНО МНОГО РАКЕТ

- Но производство зенитных ракет все же очень сложное?

- Да, там очень много механических сложных частей. Те же самые гироскопы, которые раскручиваются до безумных цифр – 60 тысяч оборотов. Это напоминает очень сложные швейцарские часы. При том мы же выпускаем зенитные ракеты, в том числе, и для старых комплексов. А там головная часть или блок управления, он там покрупнее, чем в современных ракетах. И это все тоже делается вручную. Я видел цех, где много столов, где сидят люди, паяют, собирают. И рядом целлофаном заклеена другая часть зала, и там создаются уже новые рабочие места. Возможно, это правильный путь. Потому что уже понятная логистика, понятные специалисты, можно всегда это контролировать, чем разворачивать с ноля на том или ином производстве.

«ГЕРАНИ» С НУЛЯ

- Но у нас есть хороший опыт новых производств?

- Есть - «Герани» с ноля запустили на заводах, которые никогда такие изделия не выпускали. А через полгода у них уже цифры были огромные по производству, по 1000 дронов в месяц. Да, это можно тоже все организовать.

Не исключаю, что это уже организовано, просто мы об этом не знаем. И, конечно, никто об этом рассказывать не будет. Потому что это потенциальные цели.

- Массовость полетов вражеских дронов в наш адрес растет.

- Это уже начинает измеряться более 10 тысячами высокоточных ударов в месяц. И мы понимаем, что минимум двукратное превышение должно быть по ракетам, по всему остальному, потому что часто по одному дрону работают двумя ракетами. И эта цифра ракет должна быть намного больше, с запасом. Поэтому уверен, что мы эти мощности наращиваем.

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