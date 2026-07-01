Кто предал Варшавский договор, который мог разгромить НАТО в Европе за несколько суток

Варшавский договор мог разгромить НАТО в Европе за несколько суток. Фото: ТАСС/Владимир Мусаэльян

35 лет назад, 1 июля 1991 года, случилось событие, которое радикально перекроило всю карту мира — в этот день прекратило существование «АнтиНАТО» - мощнейший военный блок, способный за несколько дней проткнуть всю Европу, как солдатский штык пачку жирного голландского масла и скинуть натовские войска в океан. Это была Организация Варшавского договора, в которой числились войска СССР, ГДР, Польши, Чехословакии, Венгрии, Румынии и Болгарии.

Что же это был за гигант? И кто его предал, исполнив заветную мечту НАТО — ликвидировать Варшавский договор, освободив континент Евразия для безраздельного владычества лишь одной военной организации?. На эти вопросы отвечает Военный обозреватель KP.RU полковник Виктор Баранец.

35 лет назад, 1 июля 1991 года, случилось событие, которое радикально перекроило всю карту мира — в этот день прекратило существование «АнтиНАТО». ТАСС/О. Московский и Виталий Созинов

ПРОТИВОСТОЯНИЕ

В апреле 1949-го в США был основан военно-политический блок НАТО из 10 стран Европы, а также США и Канады. Смысл его создания формулировался так: «Североатлантический альянс ставит своей целью защиту стран европейской демократии от возможной экспансии СССР на запад». Естественно, Советский Союз воспринял создание такого объединения как угрозу собственной безопасности и решился на «экстравагантный» маневр. 31 марта 1954 года Москва направила в Вашингтон ноту с предложением... рассмотреть вопрос об участии СССР в договоре НАТО. Но получила отказ (кстати, Россия в начале 2000-х тоже пыталась начать переговоры о своём вступлении в НАТО, но ей опять сказали «нет»).

Тогда в ответ, для сохранения паритета в военной сфере, Советский Союз создал блок государств, которые выступали в качестве его союзников. Отсюда и появился Варшавский договор. Он был подписан 14 мая 1955 года на Варшавском совещании по обеспечению мира и безопасности в Европе со сроком действия на 30 лет. В него вошли Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния, Чехословакия, СССР и Албания. Правда, последняя вышла из договора в 1968 году. Но в апреле 1985-го Варшавский договор был продлен еще на 20 лет.

По аналогии с уставом НАТО, новая организация предусматривала всестороннее оказание военной помощи тому государству-члену Варшавского договора, на которое будет совершено нападение.

26 апреля 1985 года договор был продлен еще на 20 лет. Фото: ТАСС/Владимир Мусаэльян и Эдуард Песов

СТАЛЬНЫЕ МУСКУЛЫ

Страны Варшавского договора сформировали общие Вооруженные Силы, численность которых на «пике» достигала почти 7 миллионов человек!

Главной ударной силой Варшавского договора, конечно, были 4 группы советских войск, которые дислоцировались в ГДР, Польше, Венгрии и Чехословакии.

Общая военная мощь стран блока была огромной. Только в Группе советских войск в Германии (ГДР) находились до 1,5 миллионов (!) солдат и офицеров, 22 общевойсковых и танковых армий, а также воздушная армия (а еще множество подразделений спецвойск и тыла).

Танковые армии Варшавского договора насчитывали до 60 тысяч бронемашин (в 10 раз больше, чем у всей НАТО в Европе!).

Превосходство над НАТО было и в количестве бойцов. И тактических ракетах, и в артиллерии, и в боевых самолетах-перехватчиках войск ПВО...

Со своей стороны, НАТО превосходила Варшавский договор по количеству надводных кораблей, ударных самолетов фронтовой (тактической) авиации, боевых вертолетов и противотанковых ракетных комплексов. Но в то же время, Варшавский договор имел преимущество в подводных лодках с ракетно-торпедным вооружением.

Сопоставляя все эти военные силы, натовские аналитики хотя и говорили о некоем «балансе сил», но с явной опаской. Даже они сами не исключали свое быстрое поражение от «Варшавского монстра» в случае заварухи.

Особенно пессимистично их выводы звучали, когда Варшавский договор затевал очередные грандиозные военные учения.

Например, летом 1982 года страны НАТО находились даже не на грани паники, а в глубоком нокдауне, увидев учения Варшавского договора. И вот почему.

Летом 1982 года страны НАТО находились даже не на грани паники, а в глубоком нокдауне, увидев учения Варшавского договора. Фото: ТАСС/Владимир Песляк

ГРОЗНЫЙ «ЩИТ-82»

Те стратегические учения армии и флота стран Варшавского договора имели кодовое название «Щит-82». Они охватили всю территорию Советского Союза и стран Восточной Европы. Количество личного состава – больше миллиона. Количество боевой техники – больше 120 тысяч.

Когда эти танки выстроились в «коробочки» на одном гигантском поле, конца этой железной армады не было видно — она растянулась от горизонта до горизонта.

По легенде учений, постоянные провокации США привели к обострению отношений со странами Варшавского договора. Попытки нормализовать ситуацию дипломатическим путём успехом не увенчались. В итоге в Центральной Европе произошли столкновения вооружённых сил НАТО и Соцблока.

Варшавскому договору необходимо было нанести обезоруживающий ядерный удар по территории США и других стран НАТО. Поэтому в учениях должны были принять участие все компоненты ядерной триады Вооружённых сил СССР. Генштаб Советского Союза планировал «на всю катушку» показать прежде всего ядерную мощь Варшавского договора.

Учения прозвали «Семичасовой ядерной войной». Западная пресса пестрела заголовками по типу «Варшавский договор готовит нам Судный день» и «У генералов Пентагона проливалось кофе в дрожащих руках».

«Щит-82» так нагнал страха на НАТО, что в его стане надолго поутихли тогда бахвалистые оскорбления в адрес Варшавского договора. Руководители США и капиталистических стран Европы испытали тогда настоящий шок и трепет о той мощи, которая им была продемонстрирована.

А президент США Рональд Рейган под давлением перепуганного генералитета вынужден был провозгласить Стратегическую оборонную инициативу (СОИ).

«ЛУЧШИЙ НЕМЕЦ», СТАВШИЙ ГРОБОВЩИКОМ

До середины 1980-х ничто не предвещало распада «АнтиНАТО». А потом в СССР пришел к власти Михаил Горбачев с его «новым мЫшлением» и стал строгать гроб для Варшавского договора. Президент Советского Союза потакал объединению двух Германий (ФРГ и ГДР), что стало одним из главных ударов по единству Варшавского договора.

Зато Михаил Сергеевич получил почетное звание «лучшего немца». С его подачи было принято решение о выводе советских войск из ГДР, Польши, Чехословакии и Венгрии.

В то время я и сам служил в Германии и хорошо помню, с каким возмущением и страхом офицеры Немецкой национальной армии (ГДР) встретили эту печальную новость. Они не стеснялись со слезами на глазах и возмущением говорить советским «братьям по оружию» о предательстве.

- Ну почему, почему, - говорили они мне, - американцы, англичане и французы не убирают свои контингенты из Германии, а вы уходите? Потребуйте от Горбачева справедливого решения! Он же стреляет в спину и вам, и нам, и всему Варшавскому договору!

Но требовать было уже поздно. Решение было принято. Советские войска начали выводить из построенных за счет СССР 777 военных городков, которые в итоге достались Германии «по цене бутерброда» (слова тогдашнего Канцлера ФРГ Гельмута Коля). Хотя Москва и была вправе потребовать в качестве возмещения сотни миллиардов марок.

А руководитель «Штази» (разведки ГДР) Маркус Вольф публично называл Горбачева предателем. Но ему было уже все равно: Варшавский договор, который почти 40 лет, как стальной советский костыль, вбитый в Берлинскую стену, держал на себе паритет в Европе и не давал ей сползти в большую войну, треснул и пошел вразнос. 1 июля 1991 года в Праге произошло отпевание «трупа» — был подписан Протокол о полном прекращении действий Варшавского договора...

А на обещание, данное Горбачеву госсекретарем США Джеймсом Бейкером том, что НАТО в ответ на такой великодушный рыцарский шаг Москвы и на ярд не продвинется на восток, Вашингтон наплевал.

Михаил Горбачёв пришёл к власти в 1985 году. Фото: Юрия Лизунова и Александра Чумичева/ТАСС

И Борис Ельцин уже ничего не мог (да и не хотел!) сделать против «победной поступи» блока НАТО к границам России. Он в нетрезвом виде радостно дирижировал немецким оркестром, играющим веселенький марш по случаю выдворения советских частей из Германии.

А блок НАТО, тем временем, переманивал в свои ряды бывших союзников СССР по Варшавскому договору. Эти союзники, еще недавно клявшиеся Москве в преданности, задрав ефрейторские кальсоны, бежали в объятия новых соратников. Вчерашние друзья сегодня становились врагами.

Дружно рванули в НАТО и злобные прибалтийские собачки на дрожащих ножках - Латвия, Литва и Эстония. Их посадили на один ошейник, регулярно его подергивая, чтобы песики тявкали на Россию.

ПО РОССИИ БЬЮТ СОВЕТСКИЕ ПУШКИ

Североатлантический блок «проглотил» 7 из 8 стран ОВД, а затем взялся обращать в свою антироссийскую веру и бывшие республики СССР — Грузию, Молдавию, Армению, Украину. Вот тут стратегическое терпение Москвы лопнуло. Украина превращалась в опасный военный плацдарм «под балконом» у России. То была угроза, которую надо было срочно «гасить». Началась СВО. А новые члены НАТО начали вскладчину вооружать Украину еще советским оружием — самолетами, танками, пушками, доставшимися им в наследство от Варшавского договора.

Та Европа, которая долгое время смиренно вела себя под надзором Варшавского договора, а затем предавшая его, превратилась в лютого врага России. И уже готовится к войне против нее.

Как тут не подумаешь, что если бы Горбачев и Ельцин не нанесли удар по единству СССР и Варшавского договора, мы бы сегодня жили в других реалиях. Но надо принимать и те, которые есть…

Когда-то в нашей прессе утверждалось: «Фактически именно Организация Варшавского договора выступала гарантом мира в Европе, проводя политику сдерживания экспансии блока НАТО на Восток».

Сегодня Европа превращается в «гаранта войны». Надо быть готовыми к этому вызову.