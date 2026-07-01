Алексей Мордашов сильнее всех разбогател с начала года. Фото: ПРОКОФЬЕВ Вячеслав/ТАСС

«Мелочь, а неприятно!» - именно так (наверное) думают российские олигархи, разглядывая свежий список Bloomberg Billionaires Index. Ведь суммарное богатство самых богатых людей России с начала года снизилось на $1,932 млрд. По сравнению с их состояниями - не так уж и много. Хотя терять деньги никто не любит.

Список самых богатых людей мира и России

Небольшая справка. В список Bloomberg Billionaires Index входят 500 самых богатых людей мира. Американское деловое агентство Bloomberg постоянно обновляет его в режиме онлайн. Размер состояния аналитики считают не только по суммам денег на счетах богачей, но и по стоимости принадлежащих им акций. Сегодня в этом рейтинге 20 россиян.

Если говорить о всемирном списке, возглавляет его первый в истории долларовый триллионер Илон Маск. С начала года его богатство выросло аж на $391 млрд, и сейчас оно составляет $1,01 трлн. Главная причина - акции компании Маска SpaceX начали торговаться на бирже, и их цена резко взлетела.

Если говорить о всемирном списке, возглавляет его первый в истории долларовый триллионер Илон Маск Фото: REUTERS.

Российские олигархи, как мы уже отметили, такими успехами похвастать не могут. Но и им грех жаловаться на жизнь. Хотя и не всем. В выигрыше - по большей части «сырьевые» миллиардеры, потому что из-за событий на Ближнем Востоке акции производителей нефти, газа, металлов, удобрений в начале года активно дорожали. А вот некоторые владельцы технологических компаний и банков ушли в серьезный минус: после долгого роста их активы начали дешеветь, как обычно и бывает на биржах.

Кто из россиян сильнее всех разбогател с начала года

Алексей Мордашов

Состояние на 1 июля: $28,6 млрд

Изменение с начала года: +$2,29 млрд

Источник богатства: пакеты акций «Северстали», золотодобывающей компании Nordgold, сети магазинов «Лента», туроператора TUI, энергомашиностроительной компании «Силовые Машины».

Леонид Михельсон

Состояние на 1 июля: $25,5 млрд

Изменение с начала года: +$1,8 млрд

Источник богатства: 24,6% акций «Новатэка» (природный газ), 30,6% «Сибура» (нефтегазохимическое производство).

Леонид Михельсон. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Андрей Мельниченко

Состояние на 1 июля: $20,6 млрд

Изменение с начала года: +$1,71 млрд

Источник богатства: крупные пакеты акций угольной компании СУЭК и производителя удобрений «Еврохим».

Геннадий Тимченко

Состояние на 1 июля: $15,4 млрд

Изменение с начала года: +$1,15 млрд

Источник богатства: 23,5% акций «Новатэка», 17% «Сибура», 53% «Стройтрансгаза», 80% «Трансойла» (перевозки нефти и нефтепродуктов).

Искандер Махмудов

Состояние на 1 июля: $8,6 млрд

Изменение с начала года: +$719 млн

Источник богатства: основатель Уральской горно-металлургической компании, крупный акционер холдинга «Виолан» (транспортные, сельскохозяйственные сырьевые активы).

И кто из богатейших людей России обеднел

Михаил Прохоров

Состояние на 1 июля: $11,1 млрд

Изменение с начала года: -$5,46 млрд

Источник богатства: акции банка «Ренессанс Кредит» и страховой компании «Согласие». Около $9 млрд получил от продажи активов (производитель алюминия «Русал», баскетбольный клуб Brooklyn Nets и т. д.)

Михаил Прохоров Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Павел Дуров

Состояние на 1 июля: $12,2 млрд

Изменение с начала года: -$2,21 млрд

Источник богатства: основатель и владелец мессенджера Telegram.

Павел Дуров Фото: EAST NEWS.

Владимир Потанин

Состояние на 1 июля: $25,3 млрд

Изменение с начала года: -$1,08 млрд

Источник богатства: 37% акций «Норильского никеля», 41,1% «Т-Банка».

Виктор Рашников

Состояние на 1 июля: $9,45 млрд

Изменение с начала года: -$872 млн

Источник богатства: основной владелец Магнитогорского металлургического комбината.

Алишер Усманов

Состояние на 1 июля: $18,5 млрд

Изменение с начала года: -$744 млн

Источник богатства: 49% акций холдинга USM («Металлоинвест», «Удоканская медь», «Мегафон»).

По данным Bloomberg Billionaires Index.