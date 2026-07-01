Исход будущих войн не будет зависеть от людей? Чем может обернуться гонка стран с сфере ИИ

У искусственного интеллекта нет субъектности, и быть не может. Любой, кто нажимает кнопку, должен за эту кнопку отвечать. Фото: Shutterstock AI/Shutterstock/Fotodom

Члены Евросоюза припадают к Pax Silica. Это глобальная нейросетевая империя американцев. К соглашению представители Бельгии, Нидерландов, ФРГ и Греции присоединились на саммите в Вашингтоне. Всего в проекте «Кремниевый мир» 15 стран. Это проект госдепартамента в области искусственного интеллекта и безопасности цепочек поставок. Он продвигает новый глобальный консенсус в области экономической безопасности среди союзников и надежных партнеров США. Это альянс стран под контролем Штатов по созданию глобальной ИИ-инфраструктуры полного цикла - от добычи лития под дата-центры до внедрения «правильных» ИИ-моделей в госаппарат.

На Радио «Комсомольская правда» обсудили тему с Андреем Масаловичем, экспертом по кибербезопасности, известным как КиберДед.

В ЧЕМ СИЛА?

- Насколько все это серьезно?

- Про «надежных партнеров». Обратил бы внимание на Казахстан. Там Pax Silica создавался в декабре 2025 года. Изначально там было 6 участников. И шестой был как раз Казахстан - как «заменитель» Китая. А сыновья Трампа сейчас скупают профильные активы в этой стране.

- В чем сила и слабость проекта?

- Инициатива похожа на то, что было в советское время и называлось КОКОМ (Комитет по контролю за экспортом в страны восточного блока). С 1949 по 1994 годы существовал такой комитет. У него был короткий устав, на одну страницу. И главным был один абзац – что в СССР и страны восточного блока не должны поступать технологии последних 5 лет.

ОТСЕЧЬ ОТ ПРОГРЕССА

- То есть, еще 80 лет так решили, нас отсечь от новшеств?

- Да, решили, что кроме военного доминирования, нужно и технологическое доминирование. И весь этот альянс играл в нападении.

- Но тогда у запада не получилось?

- СССР спокойно запускал ракеты, Гагарина, строил атомоходы и атомные электростанции, всячески развивался сам. И технологический контроль, и давление не сработали.

ПОЛЕ БИТВЫ

- А сейчас?

- Американцы считают, что новое поле битвы – искусственные технологии и вообще продвинутые технологии, где они сильно зависят от Китая. И нужно обеспечить независимость. То есть, речь уже не идет о том, чтобы создать инфраструктуру, которая диктует всем свою волю. Речь о том, чтобы создать инфраструктуру, где на рычагах не лежала бы рука Китая.

- У них глобальная ИИ-сеть создается – а мы чем ответим?

- В 1970 году была первая такая попытка. Тогда американцы сообразили, что поле битвы будет уже не военное (атомная бомба), не вообще высокие технологии, а конкретно суперкомпьютеры.

- И решили создать суперкомпьютер?

- Да, а наши в ответ создали специализированное подразделение, которое работало по задачам КГБ. Я в нем работал. Не скажу, что мы тогда победили, но мы не дали победить американцам.

- Проект свернули когда?

- В 1993 году. Американцы признали, что Россия все-равно умудряется создавать суперкомпьютеры, на которых считает гиперзвук, новые виды «ядрёной» бомбы и прочее. Думаю, сейчас так же.

В сентябре 2027 года – срок выплаты долгов компании SpaceX Фото: EAST NEWS.

ПУЗЫРЬ ЛОПНЕТ

- Мы не можем поиграть в нападение сейчас?

- Ну, не дотягиваем мы в этом смысле ни до американцев, ни до китайцев. Тем не менее, опыт DeepSeek показывает, что ничего нам не мешает включиться в гонку. И за три года встать в число лидеров. При том, в сентябре 2027 года пузырь сдуется.

- Какой пузырь?

- В сентябре 2027 года – срок выплаты долгов компании SpaceX. Она сейчас сильно перегрета. У них 4,5 миллиарда долларов убытков. Убытки связаны с искусственным интеллектом. Выплатить их будет нечем. И к концу 2027-го пузырь лопнет. Народ посмотрит вокруг, и выяснится «страшное».

- Что именно?

- Когда-то мир спасли советские женщины-бухгалтеры, которые дождались прихода персоналок - и наотрез отказывались работать на больших дата-центрах. И только когда появились персоналочки, появился пасьянс «Косынка», дело пошло. И вот сейчас точно так же, народ сообразит, что бОльшую часть задач, которые с помощью искусственного интеллекта решают, можно решить на собственном столе… Мы в эту гонку в новом виде спокойно впишемся.

ВПИСАТЬСЯ В ГОНКУ

- Разве уже не вписались?

- Если у вас задачи связаны с военно-промышленным комплексом, военными, критической инфраструктурой, с госструктурами, что имеет свое ноу-хау, вы не можете пользоваться западными платформами. Они всё сразу лямзят. Потому нужно делать замкнутые контуры. 30 лет назад я в таких работах участвовал. Они шли довольно активно. И сейчас я в таких работах участвую, и могу сказать, что активности недостает.

- Долго запрягаем, но можем ли быстро поехать?

- Можем. Следующий этап искусственного интеллекта (я его накладываю на вторую половину 2026-го и 2027 год) приведет к всеобщему осознаю, что мировых дата-центров, которые выжигают энергию планеты, уже не надо. Повторю, большую часть задач можно решать на специализированных персоналках и персоналках на столе. И их можно накупить, сколько хочешь, в Сингапуре, во Вьетнаме, в Таиланде.

Следующий этап искусственного интеллекта приведет к всеобщему осознаю, что мировых дата-центров, которые выжигают энергию планеты, уже не надо Фото: EAST NEWS.

НУЖНЫ МАТЕМАТИКИ

- Вы сказали про замкнутые контуры.

- Да, которые не будут связаны с западными дата-центрами. Тем самым, большая часть задач оставит их без прибыли, потому что народ будет считать локально, у себя. Будет переход от гонки, у кого рейтинг толще, к гонке настоящей скорости алгоритмов. А там нужны математики.

- А мозги у нас есть.

- Есть, и никакие санкции пока этому не мешают. Сейчас начнется соревнование математиков. Например, один парень переставил две строчки в Linux, доступ к быстрой памяти, и ускорился на 5%. Что такое ускорение памяти на 5%? Представьте себе, дата-центр за 100 миллиардов долларов, который сейчас самый большой строят, вот 5 миллиардов долларов он, поменяв две строчки кода, своей стране сэкономил. Дата-центр можно строить поменьше, а скорость будет такая же.

- Есть и другие примеры?

- Есть алгоритм, он по-российски назван, модель Колмогорова – Арнольда (KAN). Я знаю около 80 парадигм нейронных сетей. И вот одна из них, если кто-то ее сможет сделать, будет работать раз в 10 быстрее и раз в 10 умнее, чем текущие сети. Но там нужен сильный математик. Я в России двоих знаю таких, которые это делают. Только не могу понять, они сдвинутые или гении. Может быть, то и другое. У одного получается уже. Так что, когда начнется соревнование математиков, а не производительности, у нас есть шансы. Когда дойдет до финальных решений, думаю, выяснится, что наше финальное решение не хуже, как было с КОКОМом.

НОВАЯ ДОКТРИНА

- Пентагон обновил военную доктрину США в части правил выбора целей и применения ИИ. Хотят расширить роль искусственного интеллекта в этих процессах. Так они скоро отдадут ведущую роль Иван Иванычу?

- Мне эта затея до крайности не нравится. У искусственного интеллекта нет субъектности, и быть не может. Любой, кто нажимает кнопку, должен за эту кнопку отвечать. Неважно, дрон он запустил или турель включил. То, что она дальше работает сама, виноват тот, кто сейчас нажал кнопку. Военные эту доктрину продвигают, потому что она позволяет сбросить ответственность. А Трамп там давит на участников. Вот Anthropic прогнал из Пентагона. Искусственный интеллект в четвертый раз приходит на планету. Три раза его прогоняли за то, что он был сырым. Сейчас его прогонят за то же самое.