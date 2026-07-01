Зеленский рассчитывает завершить конфликт к осени, поэтому заговорил о выборах. Фото: REUTERS.

Известное украинское и антироссийское издание «Украинская правда» («УП») с утра ошеломила своих читателей – нынешний посол Незалежной в Лондоне, экс-главком ВСУ Валерий Залужный объявил просроченному главе режима, что он пойдет на выборы президента.

Валерий Залужный объявил просроченному главе режима, что он пойдет на выборы президента. Фото: Mil.gov.ua/wikipedia.org

Оказывается, перед отставкой британского премьера Кира Стармера Залужного втихую вызвали в Киев, якобы для получения новых инструкций, но на самом деле «просрочку» Зеленского больше интересовал именно вопрос о решении Залужного в связи с гипотетическими предстоящими выборами.

- Зеленский сказал, что ситуация на фронте в последнее время развивается позитивно, общество остается достаточно консолидированным, а потому появилось окно возможностей для проведения выборов. Однако главная задача — провести их так, чтобы страна не получила нового внутреннего раскола, а значит, продолжил президент, нужно избежать рисков, которые повлечет за собой противостояние Зеленского и Залужного, - пишет «УП» со ссылкой на свои источники в окружении участников процесса.

- Если выборы состоятся осенью, будете ли вы баллотироваться? – будто бы задал напрямую главный вопрос Зеленский, по сведениям издания. И получил такой же однозначный и прямой ответ: «Да. Буду».

При этом «просроченный» якобы намеревался предложить на выбор экс-главкому ВСУ любые посты, вплоть до главы правительства, то есть премьер-министра, но после ответа вся эта палитра предложений потеряла всяческий смысл.

- После этого разговор продолжался ещё некоторое время, но Зеленский даже не предлагал Залужному какие-либо варианты дальнейшего карьерного пути — в этом не было смысла, - сообщила «УП».

Кроме Зеленского, Залужного пытались «обработать» еще и встречавшиеся с ним секретарь Совбеза Рустем Умеров с председателем фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. Но все попытки оказались безуспешны.

- Они повторили практически те же аргументы: возможный раскол общества, опасность чрезмерно конфликтной кампании, риски для государства. Ответ Залужного тоже не изменился. После этого даже у самых опытных переговорщиков с Банковой аргументы иссякли. Но на прощание они все же попросили Залужного: «Брат, но ты подумай еще раз», - рассказывает «Украинская правда».

Во всей этой ситуации интересны не закулисные интриги на Банковой, где сидит команда «просрочки» Зеленского и вокруг нее. А сам факт предполагаемого проведения выборов осенью. Если Зеленский всерьез рассматривает такой вариант, то это значит, что он всерьез рассчитывает завершить конфликт в ближайшие пару месяцев. А это означает только два варианта: либо союзники из числа стран-членов НАТО пообещали ему дать что-то такое невообразимое, что вынудит Москву идти на украинские условия мирного соглашения. Что, признаемся, крайне маловероятно. Либо Зеленский внутренне готов к принятию прежних российских условий и ждет удобного момента для объявления об этом. Например, сдачи российской армии Славянска и Краматорска, которые наверняка будут освобождены нашими войсками в эти самые ближайшие месяцы. «Просрочка» явно не учитывает, что у России после того, как она возьмет с боя то, что предлагала осуществить мирным путем, появятся уже совершенно иные условия. За такое время реально отбить какую-то территорию у российской армии, даже если вдруг удача повернется к лесу задом, а к Зеленскому и ВСУ передом – это, уважаемые дамы и господа, даже не фантастика, а просто сказка.

Есть и третий вариант – Зеленский демонстрирует все эти «нелепые телодвижения» якобы на пути к миру специально для западных кураторов. В частности, для Трампа, чтобы тот мог и дальше надеяться на мирное урегулирование конфликта и стал более терпим в отношении самого Зеленского. А в реальности «просроченный» даже русских под Киевом боится меньше, чем выборов. Потому что, как он неоднократно говорил ранее, они пройдут только после окончания конфликта. А тогда придется рассказать всем правду, в том числе и о потерях ВСУ. И на них он гарантированно проиграет любому кандидату, а не только Залужному или террористу Буданову*, которого украинские социологи называют одним из потенциальных участников и соперников «просроченного».

* внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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