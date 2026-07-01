Киев стремится объявить танкеры законной военной целью

В Киеве заявили, что они призывают считать танкеры с «подсанкционной» российской нефтью и СПГ законными военными целыми Фото: REUTERS.

В Киеве заявили, что они призывают считать танкеры с «подсанкционной» российской нефтью и СПГ законными военными целыми - и относиться к ним соответствующим образом. В Лондоне аплодируют.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с заместителем гендиректора Института национальной энергетики, главным редактором портала «ИнфоТЭК» Алесандром Фроловым.

ВОЕННЫЕ ЦЕЛИ?

- Украина вместе с Британией считают, что танкеры, которые имеют отношение к российскому теневому флоту, это военная цель.

- Такого рода заявления звучат не первый раз. Атаки на некоторые танкеры в Средиземном море и в Атлантике имели место не раз и не два. И эти танкеры перевозили российское сырье.

- Киев уже просто требует признать суда российского теневого флота законными военными целями.

- Признать они могут все, что угодно. Съесть-то он съест, а кто ему даст? Вопрос, кто ему даст, в данном случае будет ключевым.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА?

- Сложно представить, чтобы ракета полетела по танкеру, который перевозит нефтепродукты - это же экологическая катастрофа.

- Если, например, США в танкер попадут ракетой, и разольется нефть, скажут: во-первых, мы извиняемся, во-вторых, так было надо. Все животные равны, а некоторые животные равнее, как в «Скотном дворе». Если подобного рода заявления делаются, и на них не следуют ответ из серии «Вы сейчас кому угрожаете и чем вы угрожаете?», то подобного рода вещи могут попытаться реализовать.

ПРИМЕР «СЕВЕРНЫХ ПОТОКОВ»

- Прецеденты были?

- До сентября 2022-го казалось, что террористические атаки на крупнейших магистралях, обеспечивающих поставки газа между крупным поставщиком и крупным потребителем, не то чтобы невозможны, но, мягко скажем, будут оцениваться более жестко, и ответ на эти теракты будут давать более жесткий, чем мы увидели в реальности.

- А что в реальности мы увидели, не напомните?

- Оказывается, подрыв «Северных потоков» - это чуть ли не мелкое хулиганство, к которому какие-то ныряльщики чуть ли не на каком-то надувном плоту имели отношение.

- Ту ситуацию с «СП-2» вы утрируете…

- Утрирую. Но я не жду серьезной реакции со стороны мировой общественности, которая бы сказала: погодите, вы на что намекаете, называя танкеры законной военной целью? Но такие заявления могут подстегнуть нефтяные котировки. Правда, Киев цитируют гораздо меньше, чем Трампа, потому и влияние на мировые котировки тоже будет более скромным.

ЧТО С НЕФТЕПРОДУКТАМИ?

- Мы поставляем нефть, и в то же время ведем переговоры с другими странами о возможности импорта нефтепродуктов.

- Да, есть проблемы с топливом. Это связано сразу с несколькими вещами. Первая - это внеплановые ремонты НПЗ. Повлиять на это наш потребитель не может. Но на что может - не создавать ажиотажный спрос. Чем он отличается от дефицита? Если невозможно удовлетворить средний сезонный уровень спроса - это дефицит. Но если люди начинают скупать топливо в большем объеме, то есть на каждую отдельно взятую машину приходится больше топлива - это ажиотажный спрос.

Доставка топлива и других грузов в масштабах России - тоже отдельный вопрос. Как это работает: заводы снабжают топливом регион недалеко от себя. Если вдруг происходит внеплановый ремонт и тому подобное, то вы уже не можете в полной мере получать топливо с вашего привычного завода. Тогда перестраивается логистика. И они идет практически в масштабах всей страны, потому что другие заводы тоже кого-то снабжают. И часть топлива с ближайших заводов перебрасывается в другой регион. При том нельзя допустить и оголения тех рынков, которые питаются с этих заводов. Если до этого топливо доставлялось в пределах радиуса, условно говоря, 500 километров, то теперь это тысяча, полторы тысячи километров.Усложняется логистика, больше времени требуется на доставку.

- Ограничения оправданы?

- Да. Они как раз для того, чтобы потребление было более-менее прогнозируемо в каждом отдельном взятом регионе. Но у каждого гражданина должна быть высокая степень ответственности: средний уровень спроса на топливо - 20-30 литров. Это то, сколько обычно люди покупают на заправках. Но тут люди стали стараться покупать больше. А вдруг топлива не будет? Будет. Не надо заливать по 10 канистр.