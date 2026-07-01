Как защитить сердце в сильную жару: главный кардиолог Минздрава дал совет

В Москву и столичный регион пришла экстремальная жара. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Москву и столичный регион пришла экстремальная жара. По данным Гидрометцентра России и центра погоды «Фобос», предупреждение о сильной жаре до +32 °C сохранится вплоть до 3 июля. Что поможет снизить нагрузку на сосуды и сердце в жару? Как быть гипертоникам? На вопросы KP.RU ответил академик РАН, генеральный директор НМИЦ кардиологии имени академика Е.И. Чазова, главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов.

Самое главное - максимально избежать прямого воздействия жары на организм, считает врач-кардиолог.

- Лучший способ - использовать системы охлаждения дома. Это может быть центральное кондиционирование в современных домах или обычные кондиционеры - сплит-системы. Если их нет, тогда подойдут вентиляторы. На пиках жары, если нет возможности охладиться дома, старайтесь как можно больше времени проводить в помещениях, где работает центральное кондиционирование: в торговых центрах, социальных учреждениях или других общественных местах с хорошим охлаждением. Особенно это важно для пожилых людей, - говорит Сергей Бойцов.

Самое главное - максимально избежать прямого воздействия жары на организм. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Одновременно очень важно соблюдать водный баланс. Это особенно критично для людей старшего возраста.

- Дефицит жидкости быстро приводит к ухудшению кровоснабжения головного мозга и повышает риск различных осложнений. Поэтому нужно четко контролировать количество выпитой воды и пить ровно столько, сколько рекомендовал врач. В жару этот баланс особенно важен: как недостаток, так и избыток жидкости могут быть опасны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, - говорит Сергей Бойцов.

В жару сердечникам важно не действовать по принципу «чем больше воды, тем лучше», а строго придерживаться той нормы, которую назначил врач.

Если жара очень сильная и становятся заметны признаки обезвоживания (сухость во рту, сильная слабость, редкое мочеиспускание), обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом или кардиологом.

Еще один важный момент - это прием препаратов.

- Особенно это актуально для гипертоников. У многих гипертоников в условиях жары артериальное давление снижается. Да и в общем летом уровень артериального давления ниже, чем зимой, независимо от того, есть ли сильная жара. И в этом случае, конечно, тоже оптимальный вариант - это посоветоваться с врачом, как быть. Но надо помнить: если сегодня у вас очень низкое давление и вы пропустили прием препаратов или уменьшили дозировку, допустим, в два раза, то завтра может быть резкое повышение артериального давления. Поэтому требуется более частое мониторирование, измерение артериального давления для того, чтобы не упустить этот момент резкого повышения, - отметил кардиолог Бойцов.