Актриса Наталия Белохвостикова трогательно поздравила приемного сына

Сыну 74-летней Наталии Белохвостиковой Кириллу исполнилось 22 года Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

30 июня приемному сыну 74-летней Наталии Белохвостиковой Кириллу исполнилось 22 года.

Они зашли отметить день рождения в популярную бургерную. «Кирюшенька, с Днем Рождения! Будь всегда счастлив. Мы тебя любим», - написала актриса в одной запрещенной соцсети.

От всей души её поздравили подписчики. Написали, что Кириллу очень повезло в жизни – «он обрёл маму редкой душевной красоты». «Наталия вы уникальный добрейший и очень талантливый человек! Пусть Кирилл будет вам опорой и вашей гордостью!».

У Наталии Белохвостиковой есть родная дочь – 52-летняя Наталья Наумова. Уже в зрелом возрасте Наталия Николаевна и её муж известный режиссер Владимир Наумов (Владимира Наумовича не стало в 2021 году) взяли на воспитание из детдома четырехлетнего мальчика.

Познакомились с ребенком случайно. Белохвостикова и Наумов выступали на творческой встрече в подмосковном детдоме. После концерта к актрисе подошел щуплый трехлетний мальчик с выразительными глазами и попросил привезти ему... нательный крестик. Звали его Кирюша. Он видел у некоторых на шее это «чудо» и очень хотел такой же. Надо отметить, что Наталия Николаевна - воцерковленный человек, хоть и родилась в семье советского кадрового дипломата, чрезвычайного и полномочного посла СССР в Швеции, Великобритании, Канаде.

Через некоторое время Белохвостикова и Наумов вновь приехали в этот детдом, привезли Кирюше крестик, как и обещали. Он их обнял, как родных, поцеловал. И тогда супруги поняли, что не могут с этим ребенком просто так расстаться, они стали навещать мальчика. Ну а потом пришло понимание, что они могут усыновить этого мальчика и сделать его жизнь счастливой.

Целый год они ездили к Кирюше, долго решался вопрос с усыновлением. Но наконец решился, и у Белохвостиковой и Наумова появился приемный сын, которому уже 22 года.

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