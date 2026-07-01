В ночь на 1 июля на Солнце произошла вспышка высшего, экстремального класса. Фото: Artsiom P/Shutterstock/Fotodom

В ночь на 1 июля на Солнце произошла вспышка высшего, экстремального класса. Вечером в четверг планету накроет мощная магнитная буря. Но, возможно, это только начало. В игру еще не вступило колоссальное пятно, которое наблюдается – даже простым глазом! - в центре солнечного диска, прямо напротив Земли. KP.RU попросил Сергея Богачева, руководителя Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценить, какова вероятность, что наша планета окажется в объятиях супербури.

Вспышка на Солнце

Напомним диспозицию. Несколько дней назад из-за края Солнца показалось громадная группа пятен – по оценке Лаборатории солнечной астрономии, самая большая в этом году. Было бы естественным видеть вокруг них мощные вспышки и взрывы. Но – ничего, область выглядела подозрительно молчаливой. И так, молча, она приближалась к центральному солнечному меридиану. Откуда «обстрел» Земли максимально удобен. Словно копила энергию, чтобы «вылить» ее прицельно на Землю.

И в самом деле, одна за одной пошли вспышки. Но – слабые или среднего уровня. Однако было очевидно, что эта активная область способна на большее. Ждали вспышку высшего, экстремального класса. И она в самом деле случилась почти ровно в полночь (в 23 часа 50 минут) по московскому времени в ночь на 1 июля.

Поскольку событие произошло прямо напротив Земли, мы оказались под фронтальным ударом солнечной плазмы. Вопрос, прилетит выброшенное при взрыве плазменное облако к нам, или нет, даже не стоит. Как сказано в сообщении Лаборатории, магнитная буря ожидается в промежутке с 21 часа до полуночи по московскому времени в четверг, 2 июля. И она обещает стать самой сильной с начала года.

Поскольку событие произошло прямо напротив Земли, мы оказались под фронтальным ударом солнечной плазмы. Фото: Digital Images Studio

Магнитная буря

Хотя все это звучит максимально тревожно, пока (ключевое слово тут именно «пока») поводов для беспокойства особо нет.

Вспышка, хотя и относится к разряду экстремальных, экстремальна скорее формально. Ее уровень лишь на 10% превосходит тот порог, после которого вспышке присваивается высший класс, Х (икс). Верхнего предела при этом не существует. Вспышка могла быть намного-намного более серьезной. Как результат, хотя мы и ждем «самую сильную магнитную бурю с начала года», в абсолютных показателях она не поразит. Мощность бури оценивается по шкале от 0 до 5. Предстоящая буря окажется, согласно прикидкам, третьего, не страшного, класса.

- Бурь и радиационных штормов высшего уровня в данном случае не ожидается, и даже уровень, предшествующий высшему (G4), вряд ли будет достигнут, но события категории G3 (сильные), по-видимому, неизбежны, - говорится в сообщении Лаборатории.

Но рано расслабляться! Чтобы понять всю опасность ситуации, нужно принять во внимание один нюанс. Экстремальную вспышку произвело не «то самое» пятно, которое большое и наблюдается простым глазом (но помните о предосторожностях!), а одно из связанных с нею, малых, пятен.

- Нервы сдали у соседнего активного центра — расположенной выше области. Эта группа пятен имеет меньшие размеры и, похоже, первой не справилась с гигантскими объёмами энергии, которые генерируются сейчас напротив Земли в центре видимого солнечного диска. Главная область пока продолжает контролировать ситуацию в своих окрестностях и срывов не допускает, - говорится в сообщении Лаборатории.

Прогноз по магнитной буре

Но это значит, что «то самое» пятно просто еще не вступило в игру, и непременно вступит? В таком случае поток энергии от самого большого пятна сольется с ранее выброшенными потоками, и Земля окажется в состоянии максимальной прожарки. Мало не покажется!

Не факт, рассказал KP.RU Сергей Богачев. Дело в том, что «главное пятно» довольно эффективно сбрасывает энергию через области-сателлиты.

- Главная активная область не спит. Она просто сбрасывает энергию сразу на двух соседей. Если они начнут ей захлебываться, то ситуация резко изменится. Нам просто пока везет, что рядом есть два таких «вместительных» резервуара, - говорит Сергей Богачев.

Итак, пока прогноз таков, что бурей в ночь на 3 июля все и ограничится. И будет она довольно умеренной. Во всяком случае, о масштабных поломках интернета, электрических сетей, компьютеров речи не идет.

- Но это Солнце. Тут все за час может измениться. Кто знает, что там под поверхностью, - резюмирует Сергей Богачев.

Астрономы меж тем нацелились наблюдать полярное сияние. Впрочем, для этого шоу начало июля – время не лучшее. Сияния происходят в северном секторе неба. А оно в средних широтах толком не темнеет. А на северах и вовсе полярный день. Так что сияние запросто потеряется на фоне «ночной зари». Южнее – темнее, но и вероятность, что сияние «добьет» до широты Сочи, мизерна.

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