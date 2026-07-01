Готовил доклад об украинской коррупции: раненный при взрыве в Ницце Вадим Ермолаев остается в критическом состоянии

Ермолаев собирался выступить в Европарламенте с лекцией о коррупции на Украине. Фото : vadymiermolaiev.info

Человек, который подорвал в Монако украинского экс-олигарха Вадима Ермолаева, его спутницу и сына, до сих пор не пойман. Между тем бывший агент французского Главного управления внешней безопасности, соучредитель Европейского центра стратегической разведки Клод Монике в интервью изданию Nice Matin заявил: Ермолаев собирался выступить в Европарламенте с лекцией о коррупции на Украине. Возможно, именно это стало причиной покушения.

После взрыва рюкзака с бомбой, оставленного у подъезда дома, где на первом этаже жили Вадим Ермолаев и его родные, украинца перевезли на вертолете в военный госпиталь Святой Анны в Тулоне - он специализируется на минно-взрывных травмах. Состояние Ермолаева остается критическим.

Рядом с Ермолаевым была не жена, а любовница

Изначально сообщалось, что в момент взрыва рядом с Ермолаевым была его жена Анна. Но эти сведения не подтвердились: по предварительным данным, речь идет о ее тезке, давней любовнице экс-олигарха Анне (Ханне) Насобиной. Пострадавший подросток - общий ее с Ермолаевым сын.

Законная супруга в интервью украинским СМИ заявила, что ее на месте происшествия не было. Она «активно сотрудничает со следствием».

Подруге Ермолаева в больнице Пастера в Ницце ампутировали обе ноги и одну руку. Ребенок находится в местной детской больнице, у него осколочные травмы и порезы. Мальчика ударной волной отбросило на 20 метров от подъезда.

Анна Насобина Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

В покушении на Ермолаева обвиняют СБУ

Вчера Le Figaro со ссылкой на источники в следствии сообщила, что приоритетная версия - причастность к покушению Службы безопасности Украины. Ермолаев, покинувший незалежную еще в 2019 году, в 2023-м попал под украинские санкции. Поводом стало то, что он якобы продолжал вести бизнес в Крыму - сам бизнесмен это отрицал. А причиной - желание отжать у него компании на Украине (принадлежащие Ермолаеву бизнес-центры в Днепропетровске, заводы по производству стройматериалов, переписанные на третьих лиц, продолжают работать). А главное - сеть мошеннических колл-центров, которым владело семейство Ермолаевых.

В покушении на Ермолаева обвиняют СБУ Фото: REUTERS.

Теперь, как видим, к списку прибавилось еще и намерение Вадима Ермолаева рассказать европарламентариям об украинской коррупции, о которой он знает не понаслышке. Осведомленность Клода Монике (бывший агент специализируется на странах Восточной Европы) о его планах заставляет предполагать, что Ермолаев сотрудничал с французскими спецслужбами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

После теракта в Монако Европу накрыло липким страхом перед Украиной Зеленского