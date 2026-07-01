«Здрасьте, это Света из деканата»: защитив диплом, студенты становятся добычей мошенников

Теперь вместе с дипломом вчерашние студенты получают и первый опыт общения с телефонными аферистами Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

ЖУЛИКИ ПОД ВИДОМ СОТРУДНИКОВ ДЕКАНАТА

Какие времена, такие и «билеты во взрослую жизнь». Теперь вместе с дипломом вчерашние студенты получают и первый опыт общения с телефонными аферистами. И происходит это прямо сейчас, ведь «корочки» выпускникам вузов выдают как раз в середине лета.

- Да, мы столкнулись с такими случаями, - рассказала KP.RU доцент Финансового университета при правительстве России Анна Овсянникова. - Когда выпускники уже сдали госэкзамены, защитили диплом, но еще не получили «корочки», когда они пребывают в состоянии эйфории от того, что самое трудное позади, и они справились, их начинают одолевать мошенники.

По словам собеседницы, обманщики действуют под видом сотрудников деканата.

- В эти последние дни, когда обучение закончено, и остается только получить диплом, ребята очень по-доброму настроены к сотрудникам ВУЗа, - говорит Анна Овсянникова. - Мошенники, как правило, представляются не деканом, не замом, а кем-то из специалистов, которые курируют студентов - обычно, это молоденькие девочки, иногда с вечернего или заочного отделения. Мошенники это знают и вполне по-свойски затевают разговор: «Здрасьте, это Света из деканата, надо кое-что подтвердить» и так далее — уточнить, оформить...

Звучит убедительно, тем более, что чаще всего обращаются от имени реальной «Светы».

- Например, просили назвать код из пришедшего сообщения, якобы для того, чтобы можно было выгрузить приложение к диплому, - рассказывает об одной из «приманок» Овсянникова.

Сейчас, в отличие от прежних времен, приложения к диплому (со списком предметов и оценками) действительно оцифровываются - например, для передачи данных в Федеральный реестр документов об образовании.

Защитив диплом, студенты становятся добычей мошенников Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

НЕ ХОТИТЕ ЛИ ПОРАБОТАТЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ?

«Крючок» попроще — уточнение данных для правильного заполнения диплома. Для тех, кто уже получил «корочки», есть отдельная пугалка: не совпадают данные в дипломе и в реестре: срочно пройдите по ссылке...

А еще дипломников искушают предложениями престижной работы.

- Студенту предлагают стажировку в известной компании, работу за границей, помощь с первым трудоустройством, - рассказал KP.RU управляющий партнер компании «Аналитика. Бизнес. Право» Марчел Кырлан. - Затем просят перейти по ссылке, заполнить анкету, прислать паспорт, СНИЛС, ИНН, банковские реквизиты, установить приложение или оплатить «регистрационный взнос», «обучение», «проверку документов», «оформление визы» или «доступ к базе вакансий». Не верьте: настоящий работодатель не начинает трудоустройство с просьбы перевести деньги или прислать коды из СМС.

Для тех, кто не хочет сразу идти работать, у мошенников есть другой вариант: предлагают продолжить обучение в более престижном вузе, а то и за границей.

Сигнал, который должен насторожить молодых людей, это упор на срочность.

- Выпускнику пишут: «мест осталось мало», «нужно срочно подтвердить», - говорит юрист. - Чем сильнее торопят, тем выше вероятность обмана. Официальные организации обычно дают понятные сроки, используют проверяемые каналы связи и не требуют переводить деньги на личные карты.

Приманки разные, а технические инструменты — все те же: сообщить пришедший в смс-сообщении код либо пройти по ссылке.

- Сообщение кода само по себе опасности, как правило, не представляет, но это инструмент для последующей обработки, - объясняет читателям KP.RU эксперт по кибербезопасности Александр Раевский. - Жертве начинают названивать и пугать тем, что с ее карты, якобы, «прямо сейчас» снимаются деньги, и нужно перевести сбережения на «безопасный счет» или немедленно снять и отдать курьеру. А переход по ссылке опасен тем, что он может привести на фишинговый сайт или заразить мобильный телефон компьютерным вирусом.

Учись, студент!

Студенты и выпускники сегодня являются одной из самых удобных аудиторий для мошенников Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

ШЕСТЬ ПРАВИЛ ДЛЯ ДИПЛОМНИКА

- Студенты и выпускники сегодня являются одной из самых удобных аудиторий для мошенников, - говорит Марчел Кырлан. - У них уже есть банковские карты, аккаунты на Госуслугах, мессенджеры, электронная почта, резюме на сайтах поиска работы. Но часто еще нет устойчивого опыта общения с работодателями, банками и официальными структурами. Мошенники этим пользуются.

Вот главные правила, которые помогут выпускникам вузов и колледжей начать трудовую жизнь без потерь.

1. Отметать с порога все предложения трудоустройства за деньги.

2. То же самое, если торопят, пугают, что мест осталось мало и т.д.

3. Не передавать данные банковской карты, логин, пароль, коды из СМС и доступ к Госуслугам.

4. Проверять работодателя: сайт, ИНН, адрес, отзывы, официальную почту, наличие вакансии на надежных площадках.

5. Любые предложения о стипендиях, грантах и поступлении сверять только через официальный сайт вуза, колледжа, госоргана или иной организации. Просто позвонить — везде указаны номера телефонов.

6. Если деньги уже переведены или данные переданы, нужно сразу заблокировать карту, сменить пароли, выйти из аккаунтов на всех устройствах, обратиться в банк, написать заявление в полицию и сохранить переписку, номера телефонов, ссылки, чеки и скриншоты. Чем раньше человек обратится, тем больше шансов снизить ущерб.

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