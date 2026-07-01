Эстония призналась, что готова участвовать в войне против России: два телефонных разговора вскрыли секреты спецслужб

Советник президента Литвы Дейвидас Матулёнис не видит ничего плохого в том, что украинские беспилотники падают на территории его страны. Фото: imago stock&people/ Global Look Press

Известные российские пранкеры Вован и Лексус провели очередной пранк и подтвердили настоящее отношение властей прибалтийских стран к российско-украинскому конфликту. Собственно говоря, это и до того не было секретом. Даже публичные заявления официальных лиц из республик Балтии не позволяют трактовать их позицию иначе, нежели всемерную поддержку Украины. Можно вспомнить, как премьер-министр Латвии объявил о вхождении его республики в «танковую коалицию» для поддержки Незалежной и посетовал, что Рига может помочь только советом, поскольку своих танков у нее нет.

Спустя какое-то время в 2024-м советник президента Эстонии по вопросам национальной безопасности Мадис Ролл сообщил, в официальном интервью, что Таллин рассматривает возможную отправку эстонских войск на запад Украины, чтобы разгрузить ВСУ от охраны тылов своими подразделениями для использования их на фронте.

А на днях уже другой премьер-министр Латвии заявил, что его страна вместе с Украиной собирается построить крупный завод по производству беспилотников недалеко от границы с Белоруссией и Россией. Куда они полетят, вопрос совершенно лишний. Естественно, в Россию, причем, не исключено, что прямо с территории Латвии. Его фактически поддержал глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, пару дней назад заявивший, что падение украинских ударных дронов на территории его страны – это приемлемая цена за удары по России.

Чиновники, отвечающие за формирование и решение задач в сфере национальной обороны в Литве и Эстонии, стали собеседниками и «жертвами» пранкеров Вована и Лексуса в их последнем по времени пранке. Со своими собеседниками наши пранкеры разговаривали от имени секретаря СНБО Украины Рустема Умерова, поэтому разговор на тему украинских беспилотников, залетающих на территории Литвы и Эстонии получился предельно откровенный.

Пранкеры Вован и Лексус Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

Советник президента Литвы Дейвидас Матулёнис не стал скрывать беспокойство местного населения, но тут же заверил, что Вильнюс целиком на украинской стороне.

- Мы очень поддерживаем все действия против целей в России. Мы стараемся избегать любой критики Киева. Мы пытаемся объяснить, что русские могут использовать это для провокаций против нас, - заверил «Умерова» литовец и пожаловался. - Мы все еще испытываем проблемы, мы пытаемся закупить несколько низковысотных радаров, но закупка все еще не завершена.

После чего запросил в помощь украинских экспертов по БпЛА, видимо, для того, чтобы те сбивали то, что сами или их коллеги запустили.

Аналогично эстонский коллега литовца, советник по безопасности при президенте Эстонии все тот же Мадис Ролл развеял все опасения по поводу возможной негативной реакции Таллина на украинские беспилотники, падающие на эстонскую землю.

- Мы ни в коем случае не возлагаем на вас вину. Позиция правительства такова, что мы вообще не виним Украину. Мы виним Россию в этой войне, - успокоил «Умерова» эстонец и тут же сам, говоря на языке спецслужб, инициативно предложил оказывать Украине помощь со стороны Эстонии. Например, координировать атаки беспилотников и их удары по русскому Санкт-Петербургу.

Вывод из этих бесед наших пранкеров с «ихними» чиновниками весьма простой. Прибалтийские страны в лице собственной власти каждой из республик не просто готовы помогать Украине по просьбе Киева, что и делают все эти годы. Они сами готовы участвовать в войне с Россией, по собственной инициативе. Им этого так хочется, что они готовы из штанов выпрыгивать.

Пусть на вторых ролях, косвенно и из-за угла, потому что после первого же прямого военного выступления против нашей страны от этих «клопов» останется только одно мокрое место.

Хотя и очень вонючее.