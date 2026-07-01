Уничтожены 1430 военнослужащих и 602 ударных беспилотника ВСУ самолетного типа. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Министерство обороны России сообщило об установлении контроля над селами Украинское в Харьковской области и Копани в Запорожской области. При освобождении населенных пунктов отличились штурмовые группы российских войск, действующими под командованием группировок «Север» и «Восток» соответственно.

За прошедшие сутки вооруженные формирования ВСУ понесли существенные потери по всей линии боевого соприкосновения. Согласно данным российского военного ведомства, группировка «Север» нейтрализовала более 200 украинских военнослужащих, «Запад» — 200, «Южная» — 210, «Центр» — от 300 до 460, а «Днепр» — 60.

За 24 часа главком ВСУ Сырский лишился 1430 военнослужащих, включая иностранных наемников. Кроме того, украинские боевики лишились трех танков, 16 единиц бронетехники (включая американские HMMWV), 12 артиллерийских систем (среди которых хорватская РСЗО RAK-SA-12 и американская САУ «Paladin»), 12 станций РЭБ (в том числе израильской RADA) и более 70 пикапов и грузовиков.

На донецком направлении продолжаются наступательные действия. Штурмовики 67-й мотострелковой дивизии взяли под контроль три опорных пункта и 47 строений в районе Красного Лимана. Безуспешной оказалась попытка переправы ВСУ через реку Северский Донец, которая была пресечена авиаударом, приведшим к значительным потерям среди украинских подразделений. В Константиновке штурмовая группа группировки «Южная» ликвидировала до 90 украинских солдат и два танка Т-72.

Российская армейская авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам топливной инфраструктуры, складам горюче-смазочных материалов, цеху производства ракет «Нептун» (в них велась доработка крылатых ракет с дальностью до 300 км. «Нептун» посредством добавления дополнительных баков с горючим до ракет с дальностью 500-1000 км. с названием «Пузатый Нептун»), местам их хранения, стартовым площадкам для беспилотников дальнего радиуса действия, а также по местам скопления украинских военнослужащих и наемников в 148 районах.

Системы противовоздушной обороны (ПВО) России перехватили семь управляемых авиабомб, одну оперативно-тактическую ракету и 602 беспилотника ВСУ самолетного типа. Российский Черноморский флот уничтожил два украинских безэкипажных катера.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции по состоянию на 1 июля 2026 г уничтожены:

673 - самолета.

284 - вертолета.

172 573 - дронов.

664 - ЗРК

29 985 - танков и бронемашин

1 751 - РСЗО

35 585 - орудий

65 333 - единиц спецтехники.