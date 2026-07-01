Многие звезды уже успели побывать на морях и продемонстрировать соблазнительные фигуры в купальниках. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Вот и наступило настоящее жаркое лето. Многие звезды уже успели побывать на морях и продемонстрировать соблазнительные фигуры в купальниках. А кто-то из знаменитостей, например, Анна Семенович и Наталья Рудова, отдыхают прямо сейчас. Мы собрали самые горячие пляжные фото звезд.

Анна Семенович

Анна Семенович Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Анна вместе с возлюбленным Денисом Шлеером отдыхает на Мальдивах и делится фотографиями с райского острова. Опубликовала 46-летняя певица и снимок в леопардовом бикини. Судя по фото, счастливая Семёнович буквально кайфует в отпуске, а нам остается только позавидовать. При этом, комментарии подписчиков по поводу форм и даже животика Анну совсем не волнуют. По словам звезды, главное — не фигура, а харизма и доброта.

Анна с возлюбленным Денисом отдыхает на Мальдивах Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Полина Диброва

Полина Диброва Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Полина часто путешествует со своим женским сообществом Dibrova Club. Впрочем, иногда вместе с возлюбленным Романом Товстиком 36-летняя Диброва вырывается и на обычный отдых. Так, во время одной из поездок Полина продемонстрировала сплошной белый купальник с зеленой окантовкой, который идеально подчеркнул ее красивую подтянутую фигуру. Образ блогер дополнила белой банданой с принтом, сережками и солнцезащитными очками.

Ксения Бородина

Ксения Бородина. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Ксения вместе с мужем Николаем Сердюковым отдыхает на Капри. На пляже одного из самых престижных курортов Италии звезда загорала в люксовом слитном купальнике Dior (в районе 200 тысяч рублей). Образ 43-летняя ведущая дополнила стильными черно-белыми очками, тоже от Christian Dior (примерно 100 тысяч рублей).

Образ 43-летняя ведущая дополнила стильными черно-белыми очками, тоже от Christian Dior. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Наталья Рудова

Наталья Рудова. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

«Называйте меня просто — Богиня!» — так подписала свое фото в купальнике в соцсетях Рудова. Наталья показала красивую подкаченную фигуру в черном бикини с золотистой фурнитурой. Такой вариант купальника идеален для загара. В настоящее время 42-летняя актриса отдыхает в Бодруме. Учитывая, что у Натальи завтра день рождения, вероятно, в Турцию она прилетала еще и отметить праздник.

Евгения Грушевская

Евгения Грушевская. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Жена известного юмориста Михаила Грушевского отпраздновала недавний день рождения на белоснежных пляжах Белека. Во время отдыха Евгения сменила несколько купальников. Мы отметили светлое бикини с пайетками, идеально подчеркнувшее соблазнительную фигуру и загар Грушевской.

Екатерина Волкова

Екатерина Волкова. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Во время поездки в Париж Екатерина попала в жару +38 градусов. Поэтому 44-летней звезде «Ворониных» пришлось срочно переодеваться в бикини. Кстати, купальник трендовый, с зигзагообразным принтом, как у Missoni. Образ Волкова дополнила коричневыми солнцезащитными очками и мюлями Gucci.

Купальник трендовый, с зигзагообразным принтом, как у Missoni. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Стефания Маликова

Стефания Маликова. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Недавно 26-летняя Стефания летала на Мальдивы вместе с известным косметическим брендом. На пляже дизайнер загорала в крошечном терракотовым бикини. Образ худышка дополнила эффектными серьгами в виде вишен, соломенной шляпой и солнцезащитными очками.

На пляже дизайнер загорала в крошечном терракотовым бикини. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Елена Вакуленко

Елена Вакуленко. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Супруга Василия Вакуленко Елена прямо сейчас нежится под солнышкам в бассейне. Для купания 45-летняя Елена выбрала слитный купальник с ярким принтом и открытой спиной. Под него же стильная Вакуленко подобрала и плавательный круг. Образ жена артиста дополнила солнцезащитными очками от Chanel.

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