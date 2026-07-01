11 дней, когда надо быть особенно осторожными: Советы астролога Тамары Глоба для всех знаков Зодиака на июль

Есть 11 дней в июле, когда нужно быть особенно осторожным. Фото: YAKOBCHUK VIACHESLAV/Shutterstock/Fotodom

Астролог Тамара Глоба удивила новым прогнозом. По расчетам астролога июль — месяц больших перемен: «Июль дает как кардинальные провалы в жизни, так и новые возможности для подъема. И поэтому всегда помните: там, где события останавливаются, можно открыть новые двери и идти вперед».

Дни, на которые по расчетам Тамары Глоба, в июле стоит обратить повышенное внимание, быть особенно осторожными в делах, в дороге и дома: 1 июля, 3 (вечер), 7, 11, 13, 20, 22, 23 (первая половина), 25, 26 (первая половина), 29 июля.

Мы прослушали новый прогноз Тамары Глоба и выделили ее советы для всех знаков Зодиака на июль 2026 года.

Астролог Тамара Глоба Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

ОВЕН

Июль приносит большие перемены. Вас ждет личный успех, поддержка, внимание и популярность. Хорошее время для любви. Люди, которые любят, дадут хорошие возможности дял заработков. В этот период вы постараетесь успеть сделать все, что вам важно и нужно. Первая декада хорошее время для выступлений. Поездки будут выгодны и успешны. Доходы необходимо вложить в важные дела. Посвятите время домашним делам и работе. Будьте предельно осторожны в дорогах в первой и последней декаде месяца.

ТЕЛЕЦ

В вашем окружении появятся новые люди. Ждут важные и интересные встречи. То, что вы переосмысливаете в этот период, приносит вам новые возможности. Хорошее время для бизнеса с родней или близкими друзьями, для начала общих дел. Вам потребуется много внимания, чтобы заработать необходимые деньги, вы активно будете вкладывать их в перспективные дела. Хорошие возможности для беременности или зачатия. В конце месяца будьте осторожны — судьба может отвести вас от того, что вам совсем не нужно. Появится возможность приобретения движимого имущества.

БЛИЗНЕЦЫ

Июль полон возможностей. Хорошее время для заработков, придут возможности для вложений. Отношения с друзьями будут меняться, поэтому поддержите друзей. Начнете новые проекты, появятся новые связи. Удачное время для поступления, учебы, творческой деятельности. Хорошее время для занятия дизайном дома. В то же время период потребует особого внимания — к своему здоровью, к делам семьи.

РАК

Прежние планы будут реализованы. Вы переоцените свои идеи, начнете новые дела, основанные на прежних проектах. Удачное время для заработков и реализации личных талантов. С друзьями и знакомыми вы будете продвигать свои проекты. Но постарайтесь не брать на себя слишком много работы, потому что в первую и последнюю неделю месяца будут волновать проблемы со здоровьем. Обратите внимание на то, что происходит за спиной — могут беспокоить сплетни. Люди, которые хотят сбросить вас с должности — в первую неделю июля будут этим заниматься. Хороший период для поездок — приятные встречи. Со второй декады июля перспективы новых возможностей в личной жизни, знакомств.

Астролог дала советы для всех знаков Зодиака на июль 2026 года. Фото: Anuta23/Shutterstock/Fotodom

ЛЕВ

Июль период кардинальных перемен. Отличное время для заработков, монетизации своих талантов. Прекрасное время для продвижения проектов вместе с друзьями. Перспективы — внезапные, интересные, неожиданные откроются уже в начале месяца. За вашей спиной кто-то готовится сделать вам важное предложение, но кто-то попытается и помешать — будьте особенно внимательны к тому, что происходит вокруг. Юпитер (звезда королей) вошла в зодиакальный Знак Лев — это период который даст хорошие возможности для творчества, личной жизни, любви исполнений мечтаний, реализаций ваших желаний.

ДЕВА

Июль период возможностей, в который вы сможете реализовать прежние проекты, а также дела, которые касаются ваших начинаний. Это удачное время для реализации личных планов, перспектив. Прекрасное время для отдыха, чтобы заняться собой. В этот период ждут встречи с людьми, которые раньше были важными в вашей жизни, любили вас — они появятся вновь, чтобы выразить свое признание. Планы, которые вы вынашивали, могут принести теперь не только доход, но и большой личный успех в будущем. Учитесь новому, используя опыт. Двигайтесь вперед в совместных делах с друзьями. Могут возникнуть трудности — придут внезапные перемены на работе.

ВЕСЫ

В вашу жизнь войдут новые люди — вместе с ними вы переоцените прежние планы. Это период, когда во многом придется переоценить свои прежние договоренности — какие-то сорвутся, а какие-то будут продвигаться. Внезапно будут срываться планы, которые касаются поездок, путешествий. В дорогах необходимо повышенное внимание. Важную помощь окажут женщины. Во многом стоит полагаться на друзей, которые помогали и ранее, и на тех, кто придет в вашу жизнь теперь. Прислушайтесь к критике, переоцените свои возможности. Удачный период, чтобы разработать новые творческие и деловые планы. Переоцените свои возможности и посмотрите по-новому на жизнь.

СКОРПИОН

Перемены заставят переосмыслить отношения с родственниками. В то же время, дальняя родня и знакомые издалека поддержат вас во всех личных делах и проектах. Вы отправитесь в дороги, которые вас уже радовали. В дали от дома вас ждут радостные встречи, интересное знакомства, перспективы. Хороший период и для прежних возможностей, реализуются планы, которые вы вынашивали со старыми друзьями. Это важное время для реализации проектов, беритесь за них сразу, даже если они по началу не принесут вам большой доход.

СТРЕЛЕЦ

В июле вы расходуете много средств. Необходимо внимание к финансам. Будут значительные доходы, вы будете вкладываться в вопросы недвижимости. Новые возможности вам принесут люди издалека, которые вас любят и ценят. Придется выбирать между теми, кто рядом (близкие люди) и теми, кто в дали (перспективы). Этот выбор будет трудным. Появятся противники, которые будут препятствовать вашему продвижению, особенно в начале месяца. В конце месяца будьте особенно внимательны в общении с людьми. Постарайтесь не портить отношения с теми, кто всегда был дорог, и с теми, кто ценил ваше достоинство. У Стрельца хорошее время для путешествий, любви, но нужно приложить немало сил, а это вы умеете.

КОЗЕРОГ

В работе ждут кардинальные перемены. Это время, когда вам придется потратить массу сил на дороги, связанные с делами и на работу. Будьте внимательны с коллегами. Возможны перемены, сложности, которые касаются сослуживцев. Какие-то коллективные проекты могут рухнуть. Изменится и коллектив, с которым вы работаете. Параллельно появятся хорошие возможности, чтобы обрести новых людей, обновить коллектив и вместе с ними продвигаться вперед. Вы получите признание и большой успех, касающийся личных отношений и вопросов творчества. Во многом поддержат женщины. Будет много споров вокруг вашей персоны, и они коснутся финансовых вопросов.

ВОДОЛЕЙ

В июле вам необходимо пересмотреть свою работу, переоценить свои знания и пополнить багаж знаний. Удачное время для профессионального обучения, для поступлений, для решения деловых вопросов. В самом начале июля придут дела, которые изменят жизнь ваших детей. Важное время для крутых перемен. Вы займитесь новыми увлечениями, они будут интересовать вас долгое время. Это активное время для отдыха, приключений, путешествий.

РЫБЫ

Особенное удачное время для дел детей — займитесь их планами и проектами. Появится интересная работа. Появятся и интересные предложения, связанные с делами. Новые перспективы связаны с друзьями из прошлого, оцените их возможности, опирайтесь на то, что знаете и умеют ваши близкие. Важный период для заработков, откроются хорошие возможности. Займетесь делами недвижимости, имущества. Будут радовать дела внутри семьи. Кардинальные перемены на работе — придут новые люди, новые возможности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Виктория Боня ищет домработницу и репетитора для дочери: как живет самая знаменитая россиянка в Монако

Статный красавец и умница: вот как сейчас выглядит внебрачный сын Добровольской от Бойко