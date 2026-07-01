Вам письмо от президента: испанская школьница получила подарок Владимира Путина

Школьница Люсия из испанского города Овьедо получила подарок от Владимира Путина. Фото: spain.mid.ru

Школьница Люсия из испанского города Овьедо получила подарок от Владимира Путина. Эта история началась летом прошлого года. В июле девушка обратилась в наше посольство в Испании с необычной просьбой - передать ее письмо президенту России.

Дипломаты просьбу выполнили и отправили послание в Москву. А спустя некоторое время Люсия получила ответ - фотографию Путина с личной подписью, Георгиевскую ленточку и ленту в цветах российского триколора. Теперь снимок занимает почетное место у нее дома.

23 июня Люсия вместе с родителями побывала в российском посольстве в Мадриде, где их принял посол Юрий Клименко. Встреча получилась неформальной и очень теплой.

Как рассказали в диппредставительстве, испанка с детства интересуется Россией. Ей нравятся наша история, литература, музыка, спорт и культура. Девушка мечтает однажды увидеть нашу страну своими глазами и встретиться с президентом Путиным лично.

Во время встречи в посольстве речь шла и о будущем самой школьницы. Люсия собирается стать врачом. В посольстве ей рассказали о возможностях получения высшего образования в российских вузах, о курсах русского языка, которые работают в Испании и международных молодежных проектах, объединяющих молодых ребят из разных стран.

Особое внимание дипломаты обратили на Международный фестиваль молодежи, который пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. В посольстве допустили, что Люсия вполне сможет стать участницей подобных форумов.

В завершение встречи сотрудники российской дипмиссии поблагодарили Люсию и ее родителей за искренний интерес к России, уважительное отношение к нашей культуре и истории. И пожелали девушке, чтобы ее мечты обязательно сбылись.