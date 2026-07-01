«Я дважды чуть не попал в ДТП»: Шаляпин пожаловался на мотоциклистов

Прохор Шаляпин призвал к осторожности и напомнил о личном опыте опасных ситуаций на дороге. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Певец и шоумен Прохор Шаляпин выступил с обращением к мотоциклистам, подчеркнув, что в сезон активного движения двухколесного транспорта автомобилисты часто просто не успевают их заметить. Артист призвал к осторожности и напомнил о личном опыте опасных ситуаций на дороге.

По словам Шаляпина, даже современные системы помощи водителю не всегда спасают от рисков, связанных с высокой скоростью мотоциклистов в потоке машин.

«Дорогие мотоциклисты, вот я всегда пропускаю вас. Мне не жалко чуть-чуть правее, левее. Но для этого я вас должен увидеть. А мы иногда тупо вас не видим. Мы, водители, едем в потоке, и даже камеры, парктроники не всегда успевают уловить, потому что вы несетесь с огромной скоростью. Иногда ты просто не видишь человека», — отметил артист.

Шаляпин подчеркнул, что не пытается обвинять мотоциклистов, но призывает учитывать реальность дорожной ситуации и невидимость в потоке. «Имейте в виду, что вас не видят. Я вот не вредный человек, я всегда пропущу. Ну нужно тебе быстрее — езжай, ради бога. Но мы не видим вас. Вот что я могу сделать с этим?» — добавил он.

Артист также признался, что у него уже были опасные ситуации на дороге, которые могли закончиться аварией. «У меня два раза уже была ситуация, когда я чуть не попал в ДТП», — рассказал Шаляпин.

В завершение он напомнил, что статистика аварий с мотоциклистами остается тревожной, и призвал беречь себя. «Берегите себя, берегите своих родственников… Все за вас переживают. Садиться за мотоциклы — это опасно на самом деле», — заключил певец.

При этом сам артист, как известно, не впервые поднимает тему опасности на дорогах. Ранее Прохор Шаляпин рассказывал, что однажды сам едва не стал жертвой беспечных участников движения на электросамокатах: тогда, по его словам, его чуть не сбили нетрезвые девушки, передвигавшиеся вдвоем на одном самокате.

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