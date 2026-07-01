Егор Крид с размахом отметил день рождения: попробовать «балийский» торт пришли Самойлова, Шаляпин и Барановская

Егора Крида пришли поздравить звездные гости. Фото: социальные сети

Рэпер Егор Крид устроил праздничный вечер в одном из ресторанов на берегу Москвы-реки в честь своего 32-летия. Сам день рождения артиста приходится на 25 июня, однако отмечать он решил спустя пять дней в компании друзей и звездных гостей.

Среди приглашенных были Оксана Самойлова, Иосиф Пригожин, Валерия, Севиль, Юлия Барановская, Мот и Прохор Шаляпин. Именно Шаляпин позже показал в соцсетях момент с выносом главного украшения вечера — огромного торта в виде пляжа. «Пойдем, а то не достанется», — с улыбкой сказал Прохор Барановской, наблюдая за появлением десерта.

Фото: социальные сети

Сам именинник встретил гостей в праздничном настроении и признался, что торт в этом году получился тропический.

«Интересный, конечно, балийский торт у меня в этом году. Пусть будет мальдивский тоже. Я в каждый день рождения говорю вам одно, друзья, что все наши желания реальны. И каждое желание может быть исполнено, если много работать, много трудиться и добавить немножечко веры», — сказал Крид.

Фото: социальные сети

Артист также отметил, что в этот день не стал загадывать личные желания, а обратился к гостям. «Я в этот свой день рождения хочу не загадать желания, а вам всем пожелать здоровья побольше, близких друзей рядом и чтобы у вас всегда было счастье, меньше негатива, и пусть жизнь будет идти с вами синхронно, так скажем. За вас, друзья! С днем рождения!» — добавил рэпер.

В Сети тем временем продолжают обсуждать совпадение: Егор Крид и Ваня Дмитриенко в этом году почти одновременно выбрали для своих стадионных шоу средневековую эстетику. Оба артиста готовят масштабные концерты в «Лужниках», и фанаты уже спорят, кто кем «вдохновился», хотя, если смотреть на сухие факты, то первым тематику шоу объявил именно Дмитриенко.

Фото: социальные сети

Так что в скором времени на самой большой площадке страны пройдет настоящая «дуэль»: оба исполнителя претендуют на статус главного молодого артиста страны. А вот кто победит: 20-летний Дмитриенко или 32-летний Крид — решать уже зрителю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бывшая жена вывела на чистую воду актера Виктора Логинова после развода

Красивая 42-летняя Наталья Рудова снялась в мини-бикини на турецком курорте