Водитель большегруза заправился на 14 тысяч литров бензина. В результате запасы горючего на станции были тут же полностью исчерпаны. Фото: Кадр видео.

На фоне сохраняющейся напряженной ситуации с поставками топлива в российских регионах активизировались недобросовестные граждане, пытающиеся нажиться на ажиотажном спросе. В Иркутской области полиция уже пресекла деятельность перекупщиков, продававших бензин по 250 рублей за литр. Теперь аналогичные признаки спекуляции обнаружились и в Ростовской области.

В центре внимания в местных соцсетях оказался вопиющий по нынешним временам случай. Водитель грузового автомобиля МАЗ, приехав на АЗС, стал заправляться одновременно из двух топливных шлангов. Однако топливо уходило не в бак его машины, а в большие канистры, заранее подготовленные в кузове. Таким образом он заправился на 14 тысяч литров бензина. В результате этой дерзкой операции запасы горючего на станции были тут же полностью исчерпаны. На вопрос о своих действиях водитель цинично заявил: «Захотел и заправился, и ни перед кем не собираюсь отчитываться». Очевидцы засняли происходящее на видео, где четко видны номера автомобиля, и опубликовали ролик в интернете.

Ростовский водитель фуры выкачал всё горючее с заправки и уехал, даже не думая оправдываться

В социальных сетях бурно обсуждают случившееся, не скупясь на ироничные комментарии. «Дальше поедет за гречкой и туалетной бумагой», — шутят пользователи. Другие с горечью констатируют: «Кому война, а кому мать родная». Некоторые комментаторы, пытаясь найти оправдание, выражают надежду: «А может человек в Крым везет?»

Однако, как выяснили неравнодушные ростовчане, бензин отправился вовсе не на полуостров, а на склад, где организована нелегальная бензоколонка. Там топливо перепродают уже по 200 — 300 рублей за литр. На опубликованных кадрах видно специальное оборудование для отпуска горючего, а вокруг емкостей с бензином прогуливается упитанный мужчина с незажженной сигаретой во рту.

Редакция KP.RU направила шокирующее видео в региональное отделение «Народного фронта». Общественники уже обратились с официальным заявлением в прокуратуру.

— Уважаемые жители Ростовской области, не оставайтесь равнодушными. Если вы стали свидетелями подобных нарушений, по возможности зафиксируйте их и незамедлительно сообщите в правоохранительные органы, — говорит исполняющий обязанности руководителя регионального исполкома Народного фронта в Ростовской области Антон Черных. — Так же следует действовать, если вы стали свидетелем продажи топлива вне АЗС, или если кто-то заправляет топливо большими объемами. Сообщайте об этом в службу 112». «Народный фронт» направил запрос в прокуратуру для проверки фактов спекуляции топливом, которое мы увидели в социальных сетях

Эксперты подчеркивают, что подобная деятельность несет серьезные риски.

— Спекуляции бензином, как в случае с Ростовской областью, где в соцсетях показаны склады с топливом по 200–300 рублей за литр, нарушают сразу несколько правовых норм: требования технического регламента к качеству и сертификации топлива, требования пожарной безопасности при хранении легковоспламеняющихся веществ. Хранение ёмкостей с бензином в гараже или другом неподготовленном для этого месте — это ещё и прямая угроза жизни соседей по гаражному помещению или другим зданиям», — отметила эксперт «Народного фронта» Ольга Позднякова. — Кроме того, в этих действиях есть признаки незаконного предпринимательства и продажи товара, не отвечающего требованиям безопасности. Обращаться с фото и видео таких ситуаций или объявлений о перепродаже топлива можно в ФАС, прокуратуру, полицию, Роспортребнадзор и на горячие линии региональных властей, созданные в связи с ситуацией с топливом. Скриншоты объявлений, адрес или номера машин — это уже основание для официального обращения».

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