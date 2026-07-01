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Политика1 июля 2026 12:30

Водитель фуры выкачал весь бензин с заправки и уехал: Топливо потом продавали нелегально по 200 руб. за литрвидео

Ростовский водитель выкачал 14 кубов бензина для перепродажи по 200 руб. за литр
Дина КАРПИЦКАЯ
Водитель большегруза заправился на 14 тысяч литров бензина. В результате запасы горючего на станции были тут же полностью исчерпаны.

Водитель большегруза заправился на 14 тысяч литров бензина. В результате запасы горючего на станции были тут же полностью исчерпаны.

Фото: Кадр видео.

На фоне сохраняющейся напряженной ситуации с поставками топлива в российских регионах активизировались недобросовестные граждане, пытающиеся нажиться на ажиотажном спросе. В Иркутской области полиция уже пресекла деятельность перекупщиков, продававших бензин по 250 рублей за литр. Теперь аналогичные признаки спекуляции обнаружились и в Ростовской области.

В центре внимания в местных соцсетях оказался вопиющий по нынешним временам случай. Водитель грузового автомобиля МАЗ, приехав на АЗС, стал заправляться одновременно из двух топливных шлангов. Однако топливо уходило не в бак его машины, а в большие канистры, заранее подготовленные в кузове. Таким образом он заправился на 14 тысяч литров бензина. В результате этой дерзкой операции запасы горючего на станции были тут же полностью исчерпаны. На вопрос о своих действиях водитель цинично заявил: «Захотел и заправился, и ни перед кем не собираюсь отчитываться». Очевидцы засняли происходящее на видео, где четко видны номера автомобиля, и опубликовали ролик в интернете.

Ростовский водитель фуры выкачал всё горючее с заправки и уехал, даже не думая оправдываться

В социальных сетях бурно обсуждают случившееся, не скупясь на ироничные комментарии. «Дальше поедет за гречкой и туалетной бумагой», — шутят пользователи. Другие с горечью констатируют: «Кому война, а кому мать родная». Некоторые комментаторы, пытаясь найти оправдание, выражают надежду: «А может человек в Крым везет?»

Однако, как выяснили неравнодушные ростовчане, бензин отправился вовсе не на полуостров, а на склад, где организована нелегальная бензоколонка. Там топливо перепродают уже по 200 — 300 рублей за литр. На опубликованных кадрах видно специальное оборудование для отпуска горючего, а вокруг емкостей с бензином прогуливается упитанный мужчина с незажженной сигаретой во рту.

Редакция KP.RU направила шокирующее видео в региональное отделение «Народного фронта». Общественники уже обратились с официальным заявлением в прокуратуру.

— Уважаемые жители Ростовской области, не оставайтесь равнодушными. Если вы стали свидетелями подобных нарушений, по возможности зафиксируйте их и незамедлительно сообщите в правоохранительные органы, — говорит исполняющий обязанности руководителя регионального исполкома Народного фронта в Ростовской области Антон Черных. — Так же следует действовать, если вы стали свидетелем продажи топлива вне АЗС, или если кто-то заправляет топливо большими объемами. Сообщайте об этом в службу 112». «Народный фронт» направил запрос в прокуратуру для проверки фактов спекуляции топливом, которое мы увидели в социальных сетях

Эксперты подчеркивают, что подобная деятельность несет серьезные риски.

— Спекуляции бензином, как в случае с Ростовской областью, где в соцсетях показаны склады с топливом по 200–300 рублей за литр, нарушают сразу несколько правовых норм: требования технического регламента к качеству и сертификации топлива, требования пожарной безопасности при хранении легковоспламеняющихся веществ. Хранение ёмкостей с бензином в гараже или другом неподготовленном для этого месте — это ещё и прямая угроза жизни соседей по гаражному помещению или другим зданиям», — отметила эксперт «Народного фронта» Ольга Позднякова. — Кроме того, в этих действиях есть признаки незаконного предпринимательства и продажи товара, не отвечающего требованиям безопасности. Обращаться с фото и видео таких ситуаций или объявлений о перепродаже топлива можно в ФАС, прокуратуру, полицию, Роспортребнадзор и на горячие линии региональных властей, созданные в связи с ситуацией с топливом. Скриншоты объявлений, адрес или номера машин — это уже основание для официального обращения».

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