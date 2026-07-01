Сейчас внутренний рынок России полностью обеспечен топливом Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Вице-премьер РФ Александр Новак 1 июля 2026 года сделал ряд заявлений о том, что происходит с бензином в России и о ситуации на заправках страны. Мы собрали самое важное.

СИТУАЦИЯ С БЕНЗИНОМ В РОССИИ: ВЫСТУПЛЕНИЕ АЛЕКСАНДРА НОВАКА

Александр Новак выступил на Финансовом конгрессе по теме обеспечения топливом ряда регионов страны, где наблюдались перебои и поставками и дефициты.

Как заявил Новак, сейчас внутренний рынок России полностью обеспечен топливом, бензин есть. Однако на отдельных заправках все еще может быть дефицит из-за изменения логистики.

"Сейчас у нас на внутреннем рынке случаются дефициты на отдельных заправках и перебои, в основном связанные с логистическими изменениями поставок с нефтеперерабатывающих заводов на конкретные нефтебазы, на конкретные автозаправочные станции. Они быстро устраняются", - сообщил он.

Вице-премьер Новак высказался о ситуации и ценах на бензин в России Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

ЧТО ПРОИСХОДИТ С ЦЕНАМИ НА БЕНЗИН В РОССИИ

Отдельно вице-премьер подчеркнул, что российские нефтяные компании работают в связке с правительством и делают все, чтобы сохранять цены на топливо на уровне инфляции.

"Наши вертикально-интегрированные компании... таргетируют цены на уровне инфляции", - подчеркнул Новак.

При этом есть "некоторый разрыв" на заправках, принадлежащих независимым компаниям. Повышение цен на них вице-премьер Александр Новак объяснил логистическими сложностями.

"С учетом перебоев сейчас есть некоторый разрыв на заправках, которые принадлежат независимым компаниям. Это обычная рыночная ситуация, которая должна выровняться по мере того, как сейчас наполнится рынок и сбалансируется в полном объеме вся ситуация", - сообщил Новак.

МЕРЫ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ СИТУАЦИИ С БЕНЗИНОМ В РОССИИ

Правительство РФ внедрило целый список мер, которые реализуются для улучшения ситуации с топливом и насыщения внутреннего рынка бензином. О некоторых сейчас и ранее говорил вице-премьер Новак:

- запрет на экспорт бензина и авиационного керосина;

- увеличение мощностей всех действующих НПЗ;

- передел логистики и расширение поставок топлива в регионы, где есть проблемы;

- задействование резервов, которые раньше были нетронутыми;

- налоговые послабления и демпферы, направленные на облегчение работы производителей;

- мониторинг цен на бензин для борьбы со спекулянтами;

- разрешение на смешивание бензина из прямогонного топлива;

- усиление импорта бензина;

Отметим, что касательно импорта отдельно высказывался пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он указывал, что Москва специально не разглашает источники поставок бензина из-за рубежа.

"По понятным причинам мы не будем об этом говорить", - заявил Песков.

БОРЬБА С ПЕРЕКУПЩИКАМИ БЕНЗИНА

Отдельная работа ведется с недобросовестными действиями некоторых людей, которые умышленно осушают заправки на волне истерии, поднятой в социальных сетях (не без участия из-за рубежа). Вице-премьер Новак ранее специально заострял на этом внимание:

"Ажиотаж достаточно большой, который примерно на 20-30% увеличил спрос искусственно", - говорил вице-премьер.

Например, полиция пресекла деятельность группы перекупщиков в Иркутской области, которые выкачивали бензин с заправок, а затем продавали его по 250 рублей за литр. Такая же ситуация была в Ростовской области.

Особенно показательным был случай, когда водитель на огромной фуре, доверху набитой канистрами, приехал на заправку и выкачал с нее буквально весь бензин, какой был в наличии. Затем это топливо нашли на нелегальной бензоколонке, где его продавали по 200-300 рублей за литр, наживаясь на людях, которым нечем заправить автомобили.

ЗАЯВЛЕНИЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА ПО СИТУАЦИИ С БЕНЗИНОМ В РОССИИ

Президент России Владимир Путин неоднократно комментировал происходящее с топливом в стране, указывая на необходимость комплексного решения проблемы. В первую очередь речь идет о предотвращении ударов украинских беспилотников по объектам топливной инфраструктуры и укреплении систем ПВО, а затем - об экономических мерах по наполнению регионов топливом.

"Нужно для того, чтобы обеспечить нормальное снабжение, избавиться от временно возникшего дефицита, а именно нужно быстрее выходить из ремонтов, нужно наладить необходимый объём импорта. Что касается поставок энергоносителей в Крым, ежемесячная потребность (министр мне докладывал) - 70 тыс. тонн, и эта потребность будет обеспечена. Сейчас в Крыму запас нескольких дней, и мы будем наращивать поставки и по земле, и по морю. Эта задача будет решена", - заявлял президент.

Главное, по словам президента, это "свести к нулю" последствия украинских нападок беспилотниками, которыми Киев пытается заморозить конфликт и замедлить продвижение российских войск. Путин подчеркнул, что ВСУ не способны сдержать наступление России, и поэтому пытаются действовать такими методами, атакуя нефтехранилища, жилые дома и детей - лишь бы создать напряжение в обществе и отвлечь российскую экономику на решение других задач.

"Правительство Российской Федерации тоже должно принять дополнительные меры, чтобы минимизировать, свести к нулю последствия таких действий", - указал президент.