Чудеса среди руин: в Венесуэле под завалами нашли живым ребенка, а небо окрасилось в красный цвет

Венесуэла продолжает приходить в себя после сильнейшего за 125 лет землетрясения. Фото: REUTERS.

Венесуэла продолжает приходить в себя после сильнейшего за 125 лет землетрясения. Напомним, что в прошлую среду страну встряхнули две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Эпицентры находились неподалеку от городов Морон и Сан-Фелипе. Последствия оказались катастрофическими: около 2 тысяч человек погибли, повреждены сотни зданий.

Стихия принесла стране не только разрушения, но и необычные природные явления. Спустя несколько дней после удара стихии небо над Венесуэлой вдруг окрасилось в тревожные красные тона. Специалисты объяснили: причиной стал эффект рэлеевского рассеяния. После мощных толчков в атмосферу поднялись огромные объемы пыли, песка и других микрочастиц. Они изменили прохождение солнечного света, из-за чего воздух словно приобрел багровый оттенок.

Стихия принесла стране не только разрушения, но и необычные природные явления. Фото: REUTERS.

Пронзительная сцена произошла в Мехико перед матчем чемпионата мира по футболу между Мексикой и Эквадором. После напоминания о трагедии тысячи болельщиков начали скандировать: «Вы не одни».

Тем временем в страну продолжает прибывать помощь. По данным Reuters, США направили для ликвидации последствий катастрофы более 900 военнослужащих, еще около 800 человек находятся наготове в Пуэрто-Рико и на Кюрасао. Сообщается также о применении беспилотников MQ-9 Reaper для поддержки спасательных операций.

ЧУДЕСА ПОД ЗАВАЛАМИ

Спасателям удалось вытащить живым трехлетнего мальчика, который провел под обломками здания шесть суток. Еще одну двухлетнюю девочку извлекли спустя четыре дня после обрушения.

Настоящим испытанием стало спасение жителя штата Ла-Гуайра Аарона Леви Кантильо Варгаса. Молодой человек провел под завалами более четырех суток, а операция по его вызволению продолжалась 43 часа. Путь к выжившему перекрывали разрушенные конструкции, перемешанные с телами погибших. В итоге спасателям из нескольких стран удалось добраться до юноши.

Всего, по данным властей Венесуэлы, из-под завалов удалось вытащить более 6400 человек. Еще около 13,5 тысячи жителей смогли выбраться самостоятельно или с помощью родственников и соседей в первые часы после катастрофы.

Всего, по данным властей Венесуэлы, из-под завалов удалось вытащить более 6400 человек. Фото: REUTERS.

КАТАСТРОФА БЕЗ КОНЦА

Но, увы, далеко не всем повезло остаться в живых. В порту Ла-Гуайры организован импровизированный морг, куда свозят тела погибших, найденных под руинами. Люди собираются у входа в надежде узнать судьбу своих близких. Некоторые тела уже невозможно опознать, а из-за жары возникает риск быстрого разложения.

Масштабы бедствия продолжают расти. По последним данным, число погибших достигло 1943 человек, ранения получили более десяти тысяч жителей. Однако власти и международные организации признают: окончательные цифры пока неизвестны. Поисковые сервисы зарегистрировали около 45 тысяч заявок о пропавших людях, а некоторые неправительственные организации считают, что число без вести пропавших может быть значительно выше и достигать 68 тысяч человек.

По оценке специалистов NASA, стихия могла повредить около 59 тысяч зданий по всей стране. При этом речь пока идет о предварительном анализе спутниковых снимков. По данным ВОЗ, пострадали 38 больниц. Некоторые медучреждения полностью прекратили работу, остальные работают на пределе возможностей. Врачей не хватает, медикаментов — тоже.

Эксперты предупреждают: после землетрясения Венесуэла может столкнуться со второй волной бедствия — вспышками опасных инфекций. Из-за разрушений, перебоев с водой и переполненных временных лагерей возрастает риск распространения кори, дифтерии, желтой лихорадки, малярии, лихорадки денге и других заболеваний.

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