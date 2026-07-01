После решения Верховного суда адвокаты «бабушек» сменили тактику. Теперь иски против покупателей подаются по 177 статье Гражданского кодекса. Фото: PeopleImages/Shutterstock/Fotodom

Президиум Верховного суда утвердил обзор судебной практики, которого давно ждали — по делам, связанным с оспариванию сделок с жильем. Об этом говорится на официальном сайте ВС РФ. В первую очередь его заждались те, кто стал жертвами «бабушкиных схем». Это когда пожилой человек продает квартиру, а потом через суд требует ее обратно — на том основании, что сделку совершил под влиянием мошенников. Во многих случаях суды такие иски удовлетворяют. При этом покупатель «нехорошей квартиры» по факту обычно остается и без купленного жилья, и без денег. А потому что квартира — вот она, ее не скроешь. А как получить с бабушки деньги, если она утверждает, что все перевела мошенникам, - вопрос более сложный.

Разъяснения Верховного суда по делу Долиной

Сам долгожданный обзор пока не опубликован, поэтому о деталях говорить рано. Как следует из сообщения пресс-службы ВС, там еще раз подтверждена позиция, которая уже была обозначена в решении Верховного суда по нашумевшему делу певицы Ларисы Долиной и покупательницы ее квартиры Полины Лурье: «продавец заблуждалась» - это еще не основание для расторжения сделки.

Полина Лурье (справа) и её адвокат Светлана Свириденко в суде, декабрь 2025 г Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Заблуждение продавца относительно мотивов сделки не является достаточно существенным для признания ее недействительной на основании статьи 178 Гражданского кодекса Российской Федерации. При разрешении споров об оспаривании сделок по данной статье судам следует принимать во внимание добросовестное поведение другой стороны, а также наличие у нее возможности распознать заблуждение, под влиянием которого действовал гражданин, совершая сделку. При этом обеим сторонам оспариваемой сделки судом должен быть предоставлен равный объем защиты, - говорится в сообщении.

Решение по бабушкиной схеме

Как уже неоднократно писала «КП», после решения ВС «по Долиной» адвокаты «бабушек» сменили тактику. Теперь иски против покупателей подаются не по 178 статье Гражданского кодекса (как было у Долиной), а по «соседней» 177-й: продавец в момент сделки не просто заблуждался, а «был не в себе» и не понимал значения своих действий.

Пока по этому поводу в сообщении есть только следующее:

- Для признания недействительной сделки, совершенной гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими, необходимо доказать, что в момент ее совершения он находился в таком состоянии. При этом уклонение от исследования его психического состояния в момент совершения сделки может являться основанием для отказа в удовлетворении его иска.

Ждем деталей, поскольку вопросы были в том числе и к самим судебным психолого-психиатрическим экспертизам, на основании которых делается вывод о «состоянии» продавца и расторгается сделка. А также к тому, как в таких случаях подстраховаться покупателю, если, как выясняется из ряда подобных дел, до сделки человек был вполне нормальным и после — вроде то же. А вот конкретно в момент заключения договора - «не в себе».

Важный момент: ВС напоминает судам, что при определенных условиях при признании сделки недействительной должен применяться принцип двусторонней реституции. В переводе с юридического языка на простой русский — возвращаться обратно должны и квартира, и деньги. Пока непонятно, появились ли дополнительные разъяснения, как это должно осуществляться. Во многих делах по «бабушкиным схемам» суды так и постановляют — но свои деньги покупатели назад все равно не получают.

Верховный суд напоминает, что при определенных условиях при признании сделки недействительной должен применяться принцип двусторонней реституции. Фото: Софья Сандурская/ТАСС

По любому, тематический обзор судебной практики — более «весомый» документ, чем решение ВС по одному конкретному делу, пусть и нашумевшему. Задача такого документа — дать четкие ориентиры, которые бы сделали судебную практику более предсказуемой. По сути, нынешний обзор должен задать единообразные правила оспаривания сделок с жильем, на которые будут ориентироваться все суды.

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