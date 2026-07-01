Оскандалившийся стоматолог и блогер Максим Обушенков поспешил извиниться за фразу про 55 кг: «Я не хотел никого оскорбить»

Стоматолог и блогер Обушенков извинился за фразу «55 кг — уже жирненькая». Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

В соцсетях уже никого не удивишь уличными опросами на разные темы. Так, в конце прошлого года врач-стоматолог, основатель собственного бренда и блогер Максим Обушенков стал героев очередного интервью. Максима подловили в центре Москвы и задали вопрос — какая бы девушка не вызвала у него интереса.

Максим Обушенков, врач-стоматолог. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

«Жирненькая», — ответил Обушенков.

Далее интервьюер уточнила, с какой отметки на весах для стоматолога начинается «жирненькая».

«55 плюс килограммов», — сказал Максим.

Также стоматолог добавил, что его вряд ли привлекут кривые зубы и неухоженные волосы.

Видео было опубликовано в конце 2025 года, но завирусилось лишь недавно. Большинство пользователей интернета захейтили Обушенкова, а блогеры стали разбирать и комментировать его слова. Добрались и до аккаунта компании стоматолога.

«Не стыдно вам перед девушками?», «Вы и меня сейчас жирненькой назвали!», «Выкидываю продукцию вашей компании», «Вся продукция улетела в мусорку. Ведь я 151 см и вешу 57 кг!», — оставляли комментарии пользователи Сети.

А блогер Александр Ковен и вовсе собрал более 210 тысяч лайков под видео, в котором он раскритиковал слова Максима Обушенкова. Ковен сделал акцент на том, что цифра веса сама по себе не имеет никакого значения отдельно от роста, фигуры и особенностей строения того или иного человека.

Максим Обушенков, врач-стоматолог, основатель бренда Revyline. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Тем временем Максим Обушенков поспешил извиниться за фразу про 55 кг.

«Я считаю правильным объяснить свою позицию. Речь идет о видеоролике, который был снят около года назад. В нем действительно прозвучала некорректная формулировка в отношении женщин. Я понимаю, что эти слова могли задеть многих людей. Именно поэтому я уже принес публичные извинения тем, кого они обидели, и хочу еще раз повторить: мне искренне жаль. Я никогда не занимался и не занимаюсь пропагандой дискриминации женщин по весу. В сказанные тогда слова я не вкладывал намерения кого-либо унизить или оскорбить. Этот ролик не отражает ни моего личного отношения к женщинам, ни ценностей бренда», — рассказал KP.RU Максим Обушенков.

Далее бизнесмен и стоматолог добавил, что вся его деятельность много лет связана с продвижением здорового образа жизни, спорта, профилактики заболеваний и внимательного отношения к собственному здоровью.

«Именно в этом контексте всегда строилась моя публичная позиция. Но я признаю, что форма высказывания оказалась неудачной и могла быть воспринята болезненно. Это моя ошибка, и я принимаю за нее ответственность. Я понимаю реакцию аудитории, сожалею о произошедшем и еще раз считаю важным сказать: уважение к людям независимо от возраста, внешности и любых индивидуальных особенностей всегда было и остается для меня принципиальной позицией. Эта ситуация еще раз показала мне, насколько чувствительной сегодня является публичная коммуникация, особенно когда речь идет о внешности, возрасте и здоровье. Я это понял и сделал для себя выводы», — добавил Максим Обушенков.