Ничего хорошего для Украины: предстоящий саммит НАТО в Турции грозит Зеленскому фиаско

Очередной саммит НАТО пройдет 7-8 июля в Анкаре Фото: REUTERS.

Ежегодный саммит НАТО пройдет в Анкаре 7-8 июля. Еще неделю назад в западной прессе не было недостатка в публикациях, где главным вопроса, который будут решать в Турции, значился новый «масштабный пакет» военной помощи Украине.

Но, как сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники в дипломатических кругах, страны альянса не смогли согласовать долгосрочные обязательства по военной помощи Киеву на 2027 год. Одним из главных противников масштабной долгосрочной финансовой поддержки незалежной оказалась Италия.

«С ТРАМПОМ НЕ СОСКУЧИШЬСЯ»

Тема Украины уже явно не педалируется при прогнозах по саммиту в Анкаре. Более того, не скрываются страхи Европы по поводу того, что Трамп может «превратить встречу в хаос» - об этом пишет американский журнал Forein Policy. Одна, мол, надежда, что хозяин саммита, президент Турции Реджеп Эрдоган, у которого с американским коллегой хорошие отношения, не допустит этого.

Откуда такие страхи? На прошлогоднем саммите НАТО в Гааге Трамп был предельно строг, потребовав, чтобы все члены альянса к 2030 году тратили не меньше 5% ВВП на оборону, а не отсиживались за спиной у американцев.

Явно из-за его же отношения к Зеленскому, которого он в прошлом феврале учил уму-разуму в Овальном кабинете, в итоговой декларации Украина упоминалась только один раз, тогда как годом ранее, еще при Байдене, было принято специальное дополнение по помощи Киеву из шести разделов.

Трамп вообще вызывает страх и трепет у европейских лидеров своей непредсказуемостью и склонностью опрокидывать повестку дня практически всех саммитов со своим участием.

«С таким человеком, как Трамп, не соскучишься, - констатирует Foreign Policy. - Весь его имидж выстроен на генерировании шума и привлечении внимания. Тем не менее, европейцы молятся и надеются на то, что саммит НАТО окажется скучным».

МИФ О «БОЛЬШОЙ СЕМЕРКЕ»

Желание европейцев, чтобы все было пристойно и даже «скучно», совершенно не вяжется с их последними громкими заявлениями, что «Трамп на нашей стороне». Именно это в очередной раз утверждал на днях президент Франции Макрон, ссылаясь на подписанную президентом США итоговую декларацию саммита G7 во французском Эвиане в середине июня.

Речь, прежде всего, о том, что, как очень надеются в Европе, американец перестал быть «нейтральным посредником» в войне Украины и ее спонсоров с Россией. Но окончательной уверенности в этом, оказывается нет.

С точки зрения европейцев, их настойчивые попытки уговорить и подкупить Соединенные Штаты обещаниями увеличить оборонные расходы, приобретать американское оружие, развернуть миротворческие силы в составе коалиции желающих, а также согласиться на финансирование Украины приносят свои плоды, отмечает американское издание. Но тут же оговаривается: «Тем не менее, Европа не обольщается насчет Трампа и США в целом — и не должна этого делать».

Очередной саммит НАТО пройдет 7-8 июля в Анкаре Фото: REUTERS.

Причин не расслабляться у европейцев достаточно. Прежде всего ослабленный неудачей в Персидском заливе Трамп может стать еще более непредсказуемым. А это способно привести к «эксцентричным политическим решениям по европейской безопасности и Украине».

Частичный вывод американских войск из Германии и Польши уже насторожил Европу. В случае же, если Трамп проиграет промежуточные выборы в ноябре и потеряет контроль над палатой представителей Конгресса США, от него можно ожидать всякого. Например, он попытается отвлечь внимание от своего поражения еще более агрессивной внешней политикой, выбрав «игровым полем» ту же Европу.

ПРЕМУДРЫЕ ПЕСКАРИ

Есть еще один интересный прогноз от Foreign Policy: США и Европа отдаляются друг от друга, и это надолго. Разговоры о «стратегической автономии» Европы звучат все громче. И европейцы немало делают, чтобы «защититься от политического и экономического принуждения Америки… и противостоять России». Но тут есть загвоздка.

«Без стратегических средств поддержки, предоставляемых Штатами - а это системы разведки и наблюдения, удары большой дальности, противовоздушная оборона, стратегические авиаперевозки, командование и управление - даже европеизированная НАТО не сможет полностью удовлетворить оборонные потребности континента. В лучшем случае стратегическая автономия останется мечтой до конца 2030-х или до 2040-х годов», - буквально выносит приговор Европе американское издание.

Как же так? Ведь к войне с Россией она должна быть готова через три-четыре года максимум! А тут горизонт решающего сражения переносится еще лет на десять. Смогут ли украинцы столько продержаться, прикрывая собой весь «свободный мир»? Ох, как страшно становится… Только бы Трамп не наломал дров на предстоящем саммите НАТО и не начал ускоренно уходить из Европы. Как здорово, если все пройдет тихо, спокойно…

У Салтыкова-Щедрина есть рассказ «Премудрый пескарь», который «жил-дрожал, и умирал – дрожал». Европа, да и НАТО в целом при Трампе начинают сильно походить на этого несчастного персонажа. В чем признался даже генсек альянса Марк Рютте, который, как сообщило агентство Anadolu, считает Россию главной угрозой для альянса и из-за этого не спит по ночам.

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