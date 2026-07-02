Не проветривать комнату и не чистить фильтры: главные ошибки пользователей кондиционеров

Летом кондиционеры – настоящее спасение. Фото: Pixel-Shot/Shutterstock/Fotodom

Летом кондиционеры – настоящее спасение. Но иногда и вред. И дело не только в том, что, сидя под прямым потоком воздуха, можно подхватить простуду. Есть и другие опасности: если периодически не проветривать помещение с кондиционером, то можно ощутить слабость, головокружение. Почему это происходит?

– Все знают, что кондиционер состоит из двух блоков: внутреннего в помещении, и наружного - на внешней стене здания. Они соединены между собой трубками, по которым циркулирует хладагент – обычно фреон. Воздух, который внутренний блок забирает из помещения, охлаждается и возвращается обратно, – комментирует старший преподаватель кафедры «Теплогазоснабжение, вентиляция и водоснабжение, водоотведение» Пермского политеха Антон Логинов.

Ошибочно думать, что внешний блок забирает воздух с улицы и гонит его внутрь. Нет: в помещении все время циркулирует один и тот же воздух, который устройство лишь охлаждает. То есть со временем в комнате становится все меньше кислорода и все больше углекислого газа.

– Избыток углекислого газа в крови снижает ее кислотно-щелочной баланс, и, чтобы это компенсировать, организм вынужден тратить ресурсы на учащенное дыхание, что приводит к быстрой утомляемости и угнетению работы нервной системы, – предупреждает старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов. – А нехватка кислорода ведет к торможению работы мозга, сонливости, учащению пульса. Постоянное нахождение в таком помещении снижает иммунитет, ухудшает память и продуктивность, а также увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний из-за хронической нагрузки на компенсаторные системы организма,

Поэтому важно проветривать комнату, в которой работает кондиционер. Желательно каждый час на 5-10 минут открывать окно, в это время отключая кондиционер.

Желательно каждый час на 5-10 минут открывать окно, в это время отключая кондиционер. Фото: Simol1407/Shutterstock/Fotodom

ГРИБНОЙ ВЕТЕР

Когда устанавливают кондиционер, всегда предупреждают – внутренние, мембранные фильтры нуждаются в очистке. Чем больше пыли в воздухе и чем активнее используется кондиционер, тем чаще нужно его чистить. В некоторых приборах установлены одноразовые фильтры, у которых тоже свой срок годности.

– Грязные фильтры кондиционера превращаются в идеальный рассадник пыли, плесени и грибков. При работе устройства этот «коктейль» вместе с потоком воздуха разносится по всему помещению. Вдыхание такой смеси может вызвать аллергический ринит, дерматит, бронхиальную астму, фарингит и хронический бронхит, – объясняет Валерий Литвинов.

Чистить фильтры необходимо раз в 2-4 недели в зависимости от разных факторов: наличия шерсти от животных, этажа (чем ниже, тем больше пыли) и так далее. Также важно следить за состоянием теплообменника и системы отвода конденсата из внутреннего блока. Там тоже создается благоприятная среда для жизни болезнетворных организмов. Проводить техобслуживание этих деталей должны специалисты.

Грязные фильтры кондиционера превращаются в идеальный рассадник пыли, плесени и грибков. Фото: bombermoon/Shutterstock/Fotodom

А ПОЧЕМУ ОТ НИХ МОЖНО ЗАБОЛЕТЬ?

Есть несколько условий, когда кондиционеры могут навредить здоровью, говорит Олег Морунов, к.м.н., ассистент кафедры поликлинической терапии лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова:

1. Если человек находится непосредственно под потоком холодного воздуха.

2. Если температура воздуха, выходящего из кондиционера, значительно ниже температуры окружающей среды - перепад температур более 5-10 градусов. Опасно, если на улице +30, а из кондиционера дует +18.

3. Если нет дополнительного увлажнения. «Сухой воздух высушивает слизистые оболочки носа, горла и глаз, снижая их защитную функцию и делая организм более уязвимым для вирусов и бактерий. Кроме того – вызывает шелушение кожи, трещины на губах, а также может провоцировать приступы кашля, аллергии и обострение астмы из-за постоянного раздражения дыхательных путей», – отмечает Валерий Литвинов.

Именно поэтому параллельно с кондиционером важно периодически проветривать помещение, регулярно проводить влажную уборку, использовать увлажнители воздуха. Желательно поддерживать влажность воздуха в помещении в районе 45%, в детских комнатах 50-55%.

В ТЕМУ

Кондиционеры хорошему сну не помеха

Некоторые пытаются демонизировать кондиционеры в спальне, мол, продует от них.

- Если кондиционер правильно расположен, не дует на спящего, а оборудование чистое - ничего плохого в нем нет, - говорит к.м.н., сомнолог София Черкасова. — Зато засыпать в прохладе легче: для действия мелатонина нужно, чтобы внутренняя температура тела снизилась на 1–2 десятых градуса. Комфортную температуру в спальне подирайте под себя. Кому-то нужно 19 градусов, кому-то 22. Но есть люди, которым даже летом хорошо только при 25 градусах под толстым одеялом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как защитить сердце в сильную жару: главный кардиолог Минздрава дал совет

Мозг можно омолодить: помогут не таблетки, а повседневные привычки

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Вся правда про «уколы стройности» - кому их можно колоть и какие будут последствия