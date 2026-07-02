Не проветривать комнату и не чистить фильтры: главные ошибки пользователей кондиционеров

Летом кондиционеры – настоящее спасение. Но иногда и вред. И дело не только в том, что, сидя под прямым потоком воздуха, можно подхватить простуду. Есть и другие опасности: если периодически не проветривать помещение с кондиционером, то можно ощутить слабость, головокружение. Почему это происходит?
– Все знают, что кондиционер состоит из двух блоков: внутреннего в помещении, и наружного - на внешней стене здания. Они соединены между собой трубками, по которым циркулирует хладагент – обычно фреон. Воздух, который внутренний блок забирает из помещения, охлаждается и возвращается обратно, – комментирует старший преподаватель кафедры «Теплогазоснабжение, вентиляция и водоснабжение, водоотведение» Пермского политеха Антон Логинов.
Ошибочно думать, что внешний блок забирает воздух с улицы и гонит его внутрь. Нет: в помещении все время циркулирует один и тот же воздух, который устройство лишь охлаждает. То есть со временем в комнате становится все меньше кислорода и все больше углекислого газа.
– Избыток углекислого газа в крови снижает ее кислотно-щелочной баланс, и, чтобы это компенсировать, организм вынужден тратить ресурсы на учащенное дыхание, что приводит к быстрой утомляемости и угнетению работы нервной системы, – предупреждает старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов. – А нехватка кислорода ведет к торможению работы мозга, сонливости, учащению пульса. Постоянное нахождение в таком помещении снижает иммунитет, ухудшает память и продуктивность, а также увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний из-за хронической нагрузки на компенсаторные системы организма,
Поэтому важно проветривать комнату, в которой работает кондиционер. Желательно каждый час на 5-10 минут открывать окно, в это время отключая кондиционер.
Когда устанавливают кондиционер, всегда предупреждают – внутренние, мембранные фильтры нуждаются в очистке. Чем больше пыли в воздухе и чем активнее используется кондиционер, тем чаще нужно его чистить. В некоторых приборах установлены одноразовые фильтры, у которых тоже свой срок годности.
– Грязные фильтры кондиционера превращаются в идеальный рассадник пыли, плесени и грибков. При работе устройства этот «коктейль» вместе с потоком воздуха разносится по всему помещению. Вдыхание такой смеси может вызвать аллергический ринит, дерматит, бронхиальную астму, фарингит и хронический бронхит, – объясняет Валерий Литвинов.
Чистить фильтры необходимо раз в 2-4 недели в зависимости от разных факторов: наличия шерсти от животных, этажа (чем ниже, тем больше пыли) и так далее. Также важно следить за состоянием теплообменника и системы отвода конденсата из внутреннего блока. Там тоже создается благоприятная среда для жизни болезнетворных организмов. Проводить техобслуживание этих деталей должны специалисты.
Есть несколько условий, когда кондиционеры могут навредить здоровью, говорит Олег Морунов, к.м.н., ассистент кафедры поликлинической терапии лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова:
1. Если человек находится непосредственно под потоком холодного воздуха.
2. Если температура воздуха, выходящего из кондиционера, значительно ниже температуры окружающей среды - перепад температур более 5-10 градусов. Опасно, если на улице +30, а из кондиционера дует +18.
3. Если нет дополнительного увлажнения. «Сухой воздух высушивает слизистые оболочки носа, горла и глаз, снижая их защитную функцию и делая организм более уязвимым для вирусов и бактерий. Кроме того – вызывает шелушение кожи, трещины на губах, а также может провоцировать приступы кашля, аллергии и обострение астмы из-за постоянного раздражения дыхательных путей», – отмечает Валерий Литвинов.
Именно поэтому параллельно с кондиционером важно периодически проветривать помещение, регулярно проводить влажную уборку, использовать увлажнители воздуха. Желательно поддерживать влажность воздуха в помещении в районе 45%, в детских комнатах 50-55%.
Кондиционеры хорошему сну не помеха
Некоторые пытаются демонизировать кондиционеры в спальне, мол, продует от них.
- Если кондиционер правильно расположен, не дует на спящего, а оборудование чистое - ничего плохого в нем нет, - говорит к.м.н., сомнолог София Черкасова. — Зато засыпать в прохладе легче: для действия мелатонина нужно, чтобы внутренняя температура тела снизилась на 1–2 десятых градуса. Комфортную температуру в спальне подирайте под себя. Кому-то нужно 19 градусов, кому-то 22. Но есть люди, которым даже летом хорошо только при 25 градусах под толстым одеялом.
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