У памятника Степану Бандере во Львове. Фото: Anastasiia Smolienko / Keystone Press Agency / Global Look Press

Сегодня Верховная Рада единогласно поддержала законопроект 15360 о создании национального пантеона Украины. Напомним, идею о его создании украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский высказал всего несколько дней назад, во время празднования Дня конституции Украины. И вот как быстро идея овладела парламентом – всего через несколько дней депутаты дружно ее поддержали – 287 голосов «за», ни одного воздержавшегося или подавшего свой голос «против». Только 18 парламентариев просто не стали голосовать.

А ведь этот пантеон будет представлять собой «пространство национальной памяти», где могут быть перезахоронены «видные украинцы, могилы которых находятся сейчас за границей». Среди них - деятели УНР, ЗУНР, ОУН-УПА*. Среди которых немалое количество коллаборационистов, гитлеровских пособников и прочей мрази, которая при жизни боялась пуще всего вернуться домой, потому что там их ждал суд за совершенные ими преступления. Кстати, недавно прах главы ОУН* Мельника уже привезли из Люксембурга и перезахоронили на территории Национального военного мемориального кладбища, находящегося фактически среди болота. А в планах Зеленского – перезахоронение Петлюры, Коновальцы, Бандеры, на могилу которого в Мюнхене и посейчас регулярно мочатся поляки.

Поляки стараются не забывать о зверствах бандеровцев. Фото: Aleksander Kalka/NurPhoto via Getty Images

Ни одного голоса против увековечивания памяти, в том числе и тех, кто «прославился» кровавыми преступлениями, вдохновлял многочисленные погромы, отдавал приказы о массовых казнях. Ни одного даже засомневавшегося в таком шаге.

Пора признать, причем, уже давно – на Украине уже выстроено настоящее нацистское государство. Осталось только начинать и заканчивать заседания Рады с приветствия: «Хайль фюрер!» Сам же фюрер, вернее украинский наркофюрер, уже выразил удовлетворение таким голосованием.

- Благодарен всем парламентариям, которые поддержали законопроект об украинском национальном пантеоне. Важный шаг. И важен не только в контексте нашей истории и чествования украинцами именно своих героев, но и в контексте создания основ для долговременного общественного единения в будущем. – поприветствовал «просроченный» итоги голосования в парламенте. - Это возможно тогда, когда решения нашего государства построены на признании реального – тех, кого люди действительно уважают, тех, кто внес действительно исторический вклад в защиту, развитие и укрепление Украины, ее субъектности, независимости и славы. Ожидаю законопроект для неотложного подписания.

- Создание пантеона выдающихся украинцев — это следующий этап эскалации. Действия Киева доказывают, что президент Кароль Навроцкий был прав, когда забрал орден Белого орла у Зеленского, — оценил голосование и идею создания пантеона пресс-секретарь Навроцкого.

А обычные поляки составили в ответ украинскому голосованию «карту бандеровщины на Украине», где указали все населенные пункты, где есть улицы имени Бандеры и Шухевича, памятники Бандере, музеи Бандеры и прочие бандеровские «достопримечательности». Примечательно, что в Польше перестали говорить и писать, подлаживаясь под нынешних украинских грамотеев «в Украине», а вернулись к нормальному варианту «на Украине».

* террористическая организация, запрещенная в России

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