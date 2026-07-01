Власти ФРГ готовят повод для запрета партии «АдГ» Фото: REUTERS.

Германия с тревогой ждет открывающегося в выходные в Эрфурте съезда самой гонимой властями партии страны – Альтернативы для Германии (АдГ). В столицу Тюрингии съезжаются на акции протеста левые радикалы со всей Европы, для которых крайне правая АдГ - все равно что красная тряпка для быка. Они не хотят, чтобы партия получила статус системной политической силы в стране. Ожидается прибытие 50 тысяч протестующих, из них, по данным Bild, не менее двух с половиной тысяч «склонны к насилию». «Возможна стрельба с крыш», - сообщает газета, припоминая протесты таких же радикалов на съезде «двадцатки в Гамбурге в 2017 году. Тогда экстремисты сбрасывали с домов зажигательные бомбы и разгромили целый городской квартал.

- Процесс, который немцы называют «нормализацией Альтернативы для Германии», означает ее уравнивание в правах с традиционными партиями, которые участвуют в формировании правительств. При том количестве голосов, которое получает АдГ, это вполне отвечало бы демократическим нормам, - указал в интервью КП Александр Котов, научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН. – У АдГ рейтинг 29 процентов по всей стране, а в двух восточных землях, где на сентябрь этого года назначены выборы в местные парламенты, партия имеет поддержку от 35 до 41 процента избирателей.

Тем не менее, отмечает Котов, власти всячески пытаются запретить АдГ или как минимум помешать ее нормализации. Они хотели бы сделать как можно быстрее, потому что в случае вхождения представителей партии хотя бы в одно земельное правительство у АдГ появится высокий юридический статус, и ее нельзя будет запретить по закону. Ненависть властей к АдГ могло подогреть недавнее интервью агентству Reuter лидера партии Алис Вайдель, высказавшейся за возобновление поставок энергоносителей из России.

- Поэтому в Берлине пытаются сработать на опережение, - считает эксперт. - Вполне возможно, что запрет наложат благодаря провокациям ультралевых на съезде в Эрфурте.

А провокации будут – для них в Германии накоплен большой опыт, отмечает в интервью КП германист Андрей Шмидт.

- Многие газеты раскрывают секрет: так называемые левые радикалы связаны с властями ФРГ и получают финансирование из госбюджета специально для ударов по неугодным, - говорит Шмидт. – Вот и теперь: очевидно, что на доставку и размещение тысяч радикалов в Эрфурте нужны деньги. Кто их дал? Наверняка государство, действующее в таких случаях через спецслужбы, включая так называемое ведомство по охране конституции.

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