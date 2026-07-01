Не такое пенное: Новый ГОСТ для пива и пивных напитков вступил в действие

Якобы, по новым нормам, которые уже начали действовать с 1 июля, высота пены должна быть не 30 мм, как считалось правильным еще недавно, а 15 мм. Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Интернет ошеломил. Якобы в России ввели новый ГОСТ на пиво, да такой, что любители пенного в замешательстве — радоваться или переходить на квас. Пишут, что по новым нормам, которые уже начали действовать с 1 июля, высота пены должна быть не 30 мм, как считалось правильным еще недавно, а 15 мм. А ее стойкость снизилась с 3 минут до одной. Короче, дюшес какой-то…

На самом деле все не совсем так.

- Это требования не для пива, а для пивных напитков, - уточнил KP.RU доцент Президентской академии в Санкт-Петербурге, руководитель «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский. - Речь идет о ГОСТе 34796-2021 «Напитки пивные», который был принят, как следует из индекса, в 2021 году, а срок его введения отодвигался, отодвигался и вот наконец-то наступил.

Выходит, это не про пиво! Ладно, с канцелярией понятно. А что со вкусом? Пивной напиток тоже люди пьют. Ведь всегда считалось, что чем плотнее и дольше пена, тем лучше напиток. Было даже поверье в советских пивбарах, что правильное пенное должно минуту выдерживать пятикопеечную монету. Правда, желающих «искупать» пятак в своем бокале не припомню.

- Послабление в стойкости и высоте пены вовсе не означает, что напиток автоматически станет невкусным или некачественным, - успокоил Черниговский. - Пена зависит от комплекса рецептуры: воды, солода, хмеля, а также от добавок - соков, пряностей и других. А еще — от газации, фильтрации, технологии розлива. Но главное - новый ГОСТ не позволяет сокращать основные компоненты: количество солода или хмеля. Поэтому утверждать, что производители теперь обязательно начнут экономить именно на них, нельзя. Однако более мягкие требования к пене дают больше свободы при подборе рецептуры и технологии: напиток сможет соответствовать ГОСТу даже с небольшой и быстро оседающей «шапкой».

Для покупателя вывод простой: вкус от высоты пены напрямую не зависит, но требования к внешнему виду пивного напитка стали заметно мягче.

- Так что теперь пена может закончиться раньше, чем разговор о том, стало ли пиво хуже, – резюмирует эксперт.

Кстати, доля спирта в пивных напитках не должна превышать 7%. А в безалкогольных вовсе не ноль, а полпроцента.

А теперь - к пиву. Требования к нему не ослабли! С 1 июля наряду с ГОСТом на пивные напитки введен еще и ГОСТ 31495-2021 — на специальное пиво, он тоже долго ждал своей очереди. Специальное — это пиво с различными добавками. И пена там традиционная: 30 мм высота, 3 минуты стойкость.

С обычным пивком тоже порядок. Сейчас действует ГОСТ 31711-2012 «Пиво. Общие технические условия». Пена — 30 см. И стоять должна 3 минуты. Но ему на смену уже разработан ГОСТ Р 72295-2025, и он начнет действовать с 1 января 2027 года. По сути, это новый документ. Там все учтено — темное и светлое, фильтрованное и нефильтрованное. И вот в нем требования к пене ужесточены. Стойкость та же — 3 минуты, а вот высота увеличена с 30 мм до 40 мм. Независимо от цвета. Есть требования и для безалкогольного пива. В нем высота «шапки» должна составлять 20 мм, а стойкость — 2 минуты.

Напомним, что требования ГОСТа не обязательны для исполнения, производитель имеет право отходить от них.

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