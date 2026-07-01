Мария Захарова иронично поздравила Стармера с главным достижением: "Такой гомосексуализации* британского парламента мы ещё не видели"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова - с политобозревателем «КП» Гамовым.

- … Мария Владимировна, здравствуйте! Это Гамов из «КП». Кто сказал, что Стармеру, который уходит со своего поста в слезах, нечем гордиться! А вот и нет - есть чем! И надо бы прокомментировать и сам «предмет гордости», и слезы… А Вам, Мария Владимировна, как вот эти стармеровские откровения? И - чего это его так понесло?

Эти вопросы я задал в нынешнюю среду, 1-го июля, директору Департамента информации и печати МИД РФ, официальному представителю Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой…

Связался с Марией Владимировной буквально через несколько часов - после того, как появилась вот эта … (впрочем, нормальный эпитет здесь трудно подобрать) информация.

Оказывается, премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил гордость степенью гомосексуализации* британского парламента, заявив, что в мире нет больше ни одного такого же «гомосексуального»* парламента, как в Вестминстере. Об этом как раз 1-го июля и сообщает RT News.

«На самом деле горжусь тем, что у нас самый гомосексуальный* парламент. Нет, честно, не думаю, что во всем мире сыщется еще хоть один такой же гомосексуальный* парламент, как наш!» - заявил британский политик «с улыбкой на лице».

И, надо полагать, не без гордости!

- Тут не поспоришь, - заметила Мария Захарова. - Такой гомосексуализации* британского парламента мы ещё не видели. Потрясающие результаты. Так держать! Мы боялись их с такими достижениями поздравить, чтобы не обидеть. Но раз уж Стармер сам сказал, то, как говорится, примите наше искреннее восхищение и не останавливайтесь на достигнутом. Честно говоря, я думала, что и в других ветвях власти в Британии не хуже обстоят дела, особенно в Форин-офисе, исходя из результатов. Но судить не берусь. Пусть новая команда на Даунинг-стрит ставит не менее амбициозные задачи.

- Да тут и не будем тогда спорить! Спасибо, Мария Владимировна, за комментарий…

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