Хорошо, что вымерли: Гигантские акулы-мегалодоны были монстрами длиной до 25 метров

Позвонки мегалодона доказали, что монстр достигал 25 метров в длину. Фото: palaeo-electronica.org

Хорошо, что монстры вымерли

Ужаснитесь: пятиметровая голова, почти двухметровый спинной плавник, диаметр тела более 3 метров, челюсть, внутри которой можно стоять в полный рост, зубы - с человеческую ладонь. Примерно такими были гигантские древние акулы - мегалодоны (Otodus megalodon), вымершие предположительно 3 миллиона лет назад. Голландские, американские и австралийские ученые уточнили их размеры – случайно нашлись считавшиеся потерянными окаменевшие позвонки одного из монстров. Что и позволило внести коррективы в расчеты, с результатами которых знакомит журнал Palaeontologia Electronica.

Изобилия ископаемых скелетов монстры не оставили, несмотря на то, что были весьма многочисленны. Потому что костей не имели – только хрящи, которые быстро растворялись, не успев окаменеть. Но пара хребтов, которые каким-то чудом отпечатались в камне, ученым все-таки достались. От этих образцов, что называется, и плясали, полагая, что мегалодоны напоминали больших белых акул (Carcharodon carcharias), но были гораздо крупнее.

Мегалодон якобы был сфотографирован. Но это не точно. Фото: palaeo-electronica.org

Из позвонка, хранящегося в Королевском бельгийском институте естественных наук (Royal Belgian Institute of Natural Sciences), диаметр которого составлял 15,5 сантиметров, следовало: он принадлежал мегалодону 16-17 метров в длину. Что тоже не мало.

Некоторые ученые, однако, пытались доказать, что древние гигантские акулы могли быть и крупнее – гораздо крупнее. Ссылались на позвонки возрастом в 10,8 миллионов лет, обнаруженные в конце 70-годов в Дании – в глиняном карьере (Gram, Denmark). Их диаметр достигал 23 сантиметров. Значит, размер обладателя такого хребта был порядка 24,3 метра – с ванну плавательного бассейна.

Но с оценками, превышавшими 20 метров, спорили, не верили им. А возможности удостовериться или, наоборот, аргументировано и доказательно опровергнуть результаты не было – гигантские позвонки случайно разбили в 1980-е годы. Они считались потерянными.

Но позвонки, в итоге, удалось отыскать в запасниках бывшего Геологического музея в Копенгагене (Geological Museum of Copenhagen).

Ученые исследовали наиболее неповрежденные из них. Определили: никто ничего не придумывал - диаметр самого крупного позвонка действительно составлял 23 сантиметра. Тем самым физически подтвердилась считавшаяся недостоверной оценка размеров мегалодона – 24,3 метра. Весил монстр примерно 94 тонны.

Плавник мегалодона вырастал почти в роста человека.

Из годовых, как на деревьях, колец в позвонке следовало: гигантская доисторическая акула родилась уже огромной – почти четырехметровой. Немного не дожила до 70 лет, а могла бы дотянуть почти до 100. И соответственно, еще подрасти – до 30 и даже более метров.

Хорошо все-таки, что монстры вымерли. Вроде бы.

А мы уверены, что монстры вымерли?!

Не все считают, что мегалодоны исчезли. На это намекают не только легкомысленные создатели фильмов вроде триллера «The Meg» 2018 года. Ныряльщики сотнями достают со дна океана по всему миру хорошо сохранившиеся «костяные» зубы чудовищ. В среднем они - примерно по 12 сантиметров высотой – и впрямь с человеческую ладонь. Но попадаются и крупнее. В 1933 году был найден почти 17-сантиметровый зуб.

До конца не убеждены в том, что мегалодоны окончательно вымерли, и серьезные ученые. Например, специалисты по белым акулам американцы Ричард Эллис (Richard Ellis) и Джон Маккоскер (John McCosker), которые подробно проанализировали подозрения в своей фундаментальной книге «Большая белая акула» (1991), имея в виду те самые гигантские зубы.

Фото: Kosoff/Shutterstock/Fotodom

Не исключено, что зубы сбрасывают ныне живые мегалодоны – теряют их от старости. Как и их менее крупные современные родственники.

Скептик, правда, уверяют: «свежие» сброшенные зубы должны быть белыми, а находят темные – окаменевшие. Стало быть, они, скорее всего, доисторические. Споры продолжаются.

Про мегалодонов ходят и байки, которые распространяют в основном рыбаки. Мол, видели.

Если им верить, то в 1963 году у берегов Австралии - в окрестностях острова Брутон – рыбацкая шхуна была атакована гигантским зубастым монстром. Он быстро проглотил несколько трехметровых контейнеров с лангустами, висевшими за бортом.

Рыбаки уверяли, что мегалодон, явившийся им, был 40-метровым. Наверняка прихвастнули.

В начале прошлого века рыбаки немецкого траулера Seesturm («Морской шторм») якобы убили в Северном море 25-метрового мегалодона. И даже доставили его в порт. Но туша быстро разложилась, ученые не успели ее изучить. Впрочем, многие подозревают, что история эта выдуманная, а фотографии были сгенерированы ИИ.

Правда в том, что мегалодоны и в самом деле были чудовищны.