Герман Греф рассказал, как обеспечить стабильный прирост ВВП России на 2-3% в год

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За последние 10 лет во многих отраслях российской экономики накопился огромный разрыв в производительности. По такому показателю отраслевые лидеры в пять раз опережают отстающих, что значительно выше, чем в развитых странах или в Китае. Об этом Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбера, рассказал на пленарной сессии «Курс на долгосрочный рост: как не растерять возможности», которая открыла Финансовый конгресс Банка России.

В России за последние десять лет накопился огромный разрыв в производительности труда между разными компаниями, работающими в одной и той же отрасли - в некоторых сегментах экономики показатели могут отличаться в пять раз. Об этом в среду, 1 июля, в ходе пленарной сессии Финансового конгресса Банка России "Курс на долгосрочный рост: как не растерять возможности" заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Во время дискуссии, участие в которой приняли председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, заместитель председателя правительства Александр Новак, а также представители других крупнейших банков страны, Герман Греф презентовал масштабное исследование производительности труда, выполненное Центром макроэкономических исследований Сбера. Согласно ему разрыв в показателях, сложившийся в России, существенно превышает аналогичные разрывы в целом ряде других развитых стран.

- Мы проанализировали производительность труда на отдельных предприятиях, а не по отраслям. Исследование показало, что внутри любой отрасли есть и конкурентоспособные компании, и так называемый хвост распределения. Причём разница между лидерами и отстающими достигает пяти раз. Это значительно выше, чем в развитых экономиках или в Китае, где максимальный разрыв — три раза, - подчеркнул Греф.

Председатель правления назвал также основные причины сложившейся ситуации: по его словам, всему виной хроническое недоинвестирование (прежде всего в технологиях), огромный разрыв в качестве управления в компаниях р высокие барьеры для перетока труда и капитала.

- Наши расчеты показывают: если довести хотя бы 50% компаний до уровня 10% лучших по производительности, это может дать дополнительный прирост ВВП на 2–3% в год. Внедрение технологий может повысить производительность труда на 11–22% в зависимости от конкретной компании. Если совместить генеративный и физический искусственный интеллект (роботов), потенциал роста производительности ещё выше — 21–33%, - отметил Герман Греф.

В свете этого, заключил руководитель банка, ключевым вопросом становится грамотное системное задействование этих факторов на уровне отраслей. А чтобы его осуществить, необходимо сначала понять, какими ресурсами и рычагами для этого обладает правительство.