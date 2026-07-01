На Украине заговорили о проведении президентских выборов этой осенью Фото: EASTNEWS/AP/FOTOLINK.

«Зеленский считает, что лучшего момента может и не быть», - откровенничают СМИ Украины. Ударами вглубь России Киеву хоть немного удалось отвлечь внимание украинцев от безнадежной ситуации на передовой, где скоро падет Константиновка, за ней – Красный Лиман, а дальше – и бои пойдут уже за Славянск и Краматорск - последние оставшиеся "фортеции" ВСУ в Донбассе.

Пока не произошла катастрофа на фронте, а рейтинги самого Зеленского выросли – время ковать железо - решили в офисе просроченного президента Украины. Но на горизонте, как назло, замаячила фигура экс-главкома ВСУ, а ныне - посла Украины в Великобритании, генерала Залужного, который, как пишут сейчас киевские газеты, в личном разговоре заявил Зеленскому, что выдвинет свою кандидатуру.

Неужели Запад планирует рокировку на киевском троне и как слухи о выборах связаны с мирными переговорами, мы поговорили с Богданом Безпалько, политологом, украинистом и членом Совета по межнациональным отношениям при президенте России.

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ОСЕНЬЮ 2026 ГОДА: ВБРОС ИЛИ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИГРА

КТО ЗАКАЗЫВАЕТ МУЗЫКУ?

- Слухи о выборах на Украине уже осенью это что – вброс, реальные желания Зеленского или политическая игра?

- И вброс, и политическая игра, и, возможно, настроения самого Зеленского. Они прощупывают почву. Но говорить о каких-то кардинальных изменениях пока рано: мы знаем о разговоре Зеленского и Залужного, в котором один убеждал другого не идти на выборы, «чтобы не раскалывать страну». Решатся ли выборы проводить, или переиграют? Реальная власть в руках тех, кто даст деньги на их проведение, а в бюджете Украины огромные дыры. Поэтому решать будут международные игроки: ЕС, Британия – нужен ли такой ход для «освежения» киевской власти. Так или иначе, перспектива проведения выборов вполне реальна, - сказал Безпалько в беседе с «КП».

С ним мы и разобрали главных кандидатов на президентский пост.

КРАПЛЕНАЯ КОЛОДА

Затертый Туз - Владимир Зеленский

Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Если международные игроки все-таки решаться проводить выборы, самым вероятным вариантом видится декоративная смена власти. К Зеленскому могут прийти и сказать: «Владимир Александрович, если вы будете сопротивляться, может произойти что-то очень экстраординарное. Например, всплывут подробности ваших коррупционных схем». Естественно, в случае ухода ему дадут гарантии, пообещают иммунитет и райскую жизнь на далеком, защищенном всеми силами НАТО острове.

С другой стороны, международные игроки сами зависят от Зеленского. Они ведут конфликт, где Украина и ее президент являются их главным инструментом противостояния с Россией. И этот инструмент сейчас далеко не безвольный, а самовлюбленный и эгоистичный, и может оказать серьезное сопротивление. К тому же по всем внешним признакам пока Зеленский вполне устраивает Запад. Ему выделяют деньги, дают оружие, оплачивают «Старлинк». И даже Дональд Трамп, кажется, немного потеплел к нему, заявив, что «дела у Зеленского идут неплохо».

Надутый Король - Валерий Залужный

Валерий Залужный Фото: REUTERS.

У Залужного имидж такого вояки - человека, сочетающего в себе брутальную сельскую внешность с шармом дипломата. Вот он, из «Звездных войн» только что вернулся, две планеты разбил, стену дронов возвел. Его пиарщики (читай, британские, ведь за ним стоит именно Британия) работают на славу. Вспомните, что он носил шеврон с магистром Йодой из «Звездных войн». Для инфантильного американского и европейского населения, которое все делит на плохих и на хороших, это знак. Вот он – светлый и мудрый воин, выступающий на стороне сил добра против Империи Зла.

Для украинцев он тоже фигура знаковая, человек с сельским лицом, но боевой генерал. Более того, он якобы находится в такой политической ссылке, у него репутация человека, которого боится сам Зеленский. Поэтому его можно будет представить как фигуру, несущего кардинальные изменения, фигуру, которая якобы освободит Украину от коррупции Зеленского.

Складывая все воедино – это идеальный кандидат и для международной аудитории, и для украинской. Поэтому, если серьезно рассматривать возможность перевыборов, он будет лучшим символом каких-то изменений, одновременно усиления армии Украины, а с другой - возможного мирного договора с Россией. И ходом против Москвы – вы там называли Зеленского нелегитимным – вот вам Залужный, легитимный, договаривайтесь.

Унылый Валет - Петр Порошенко*

Петр Порошенко внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов. Фото: Yevhen Kotenko / Keystone Press Agency / Global Look Press

Обязательно будет участвовать в выборах, и ресурс у него для этого есть – его вторая по численности в Верховной Раде партия «Европейская солидарность». Для него выборы станут попыткой если не взять реванш за поражение от Зеленского на выборах в 2019-м, то нарастить политический капитал. Возможно, создать с Залужным коалицию против Зеленского. Порошенко* вполне может метить в кресло, например, премьер-министра при президенте Залужном. В любом случае его основная цель - передел денежных потоков внутри украинской власти.

Дама с косой - Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко. Фото: Pavlo Bahmut / Keystone Press Agency / Global Look Press

Старая гвардия обязательно попытается сыграть на выборах. Она битая лисица и вряд ли будет серьезно рассчитывать на победу в выборах. Ее задача - забрать какое-то количество голосов в первом туре и выгодно их продать одной из двух сторон. Ее позиция здесь крайне схожа с позицией Порошенко*, и выбирать, кому они продадут свои голоса, кого поддержат, они будут, строго исходя из собственной финансовой выгоды и указаний международных сил, которые дадут деньги на выборы. Если надо – Тимошенко поддержит и Зеленского, но если будет решено сменить власть, встанет за Залужного.

Веселый Джокер - Александр Усик

Александ Усик. Фото: IMAGO/MICHAL CHWIEDUK / www.imago-images.de / Global Look Press

В этой политической гонке это человек самый искренний и наивный, тем и может привлечь голоса. Он считает, что можно выиграть в честной борьбе, что он известный, он сделал себя сам, он патриот, он за Украину, он привез в страну чемпионские титулы. И искренне считает, что за него вот поэтому и могут проголосовать. Привлечь внимание хороших людей он, конечно, может, потому что родом из Крыма, в свое время выступал в поддержку, например, УПЦ, Но стать серьезной «темной лошадкой», сыграть ту роль «народного кандидата», которую играл артист Зеленский на предыдущих выборах – ему будет под силу, только если на него поставят серьезные игроки. Допустим, если Лондон решит перестраховаться и не класть все яйца в корзину Залужного. Тогда Усик может выдать сюрприз.

Кровавая Десятка - Кирилл Буданов*

Кирилл Буданов внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов. Фото: Danylo Antoniuk / Keystone Press Agency / Global Look Press

Этот бывший глава ГУР - военной разведки Украины, признанный в России террористом и экстремистом за организацию взрывов и убийств, имеет огромные амбиции. Но пока не совсем понятно, сможет ли он претендовать на президентский пост, будучи главой офиса действующего президента, по-моему это процедурно невозможно. Поэтому у него два пути – либо еще на какое-то время остаться «серым кардиналом», либо попытаться приобрести на этих выборах дополнительный вес, превратиться из спецслужбиста в «большого политика», создать свою партию. Но это очень сложный выбор, потому что он прекрасно понимает, что такого веса, таких заслуг, в кавычках, как у Залужного, у него нет. И заметьте – в последнее время Буданов* ушел в тень, сидит, молчит, вьет паутину.

Посмотрим, отреагирует ли он какой-то активностью, если выборы все-таки объявят…

Интеллигентная Девятка - Дмитрий Разумков

Дмитрий Разумков. Фото: Volodymyr Tarasov / Keystone Press Agency / Global Look Press

Это человек из другой среды, представитель интеллектуального сообщества. Он прекрасно разбирается в политике, блестящий политолог, ко всему - бывший спикер Верховной Рады Украины… Но у него нет мощной политической силы, стоящей за его плечами. Нет своей политической партии, нет финансовых воротил, которые открыто за него выступают.

С другой стороны – у него есть огромное преимущество для какой-то части аудитории. На его руках нет крови. Он не военный, не спецслужбист, не даже политик такой, как Зеленский, который одобрял убийство детей в Старобельске. Он может принять участие в выборах, как такая сила, которая оттянет на себя голоса интеллигенции и тех, кто относится к происходящему без зверской кровожадности.

Заигранная Восьмерка - Виталий Кличко

Виталий Кличко. Фото: Nazar Furyk / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Его участие в выборах вполне возможно – тоже как попытка продвинуть свои политические позиции. В конце концов у него даже была своя партия – Удар, и он явно и долго был в оппозиции Зеленскому вместе с Порошенко*. Так что он может принять участие в первом туре, а потом поддержать Залужного.

Полевые Семерки и Шестерки - Андрей Билецкий* и другие «командиры»

Андрей Билецкий внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов. Фото: ru.wikipedia.org.

Наверняка на выборах будет много кандидатов и попытается выдвинуться кто-то из военной среды. Например, Билецкий*, основатель запрещенной в России бригады националистов "Азов"**. Естественно, серьезно рассчитывать на результат они не будут – для них это трамплин, прыжок от военного до политика. Они оттянут на себя часть голосов националистов, той части украинского электората, которая захлебывается ненавистью. Наберут себе какие-нибудь 2-3% и «продадут» их за политический статус. Вероятнее всего, попытаются поддержать Залужного, отхватив себе место при нем.

Зачем Зеленскому выборы на Украине?

- Зеленский понимает, что у него может просто не выдаться другого удобного случая, чтоб переизбраться. Пока украинцы, Европа и даже Трамп выражают удовольствие от ударов дронами и ракетами по России, надо ковать железо - обеспечить себе кресло киевского фюрера на новый срок. Потом, когда Россия найдет противоядие против налетов дронов, и освободит весь Донбасс, будет поздно. А отвечать за коррупцию и напрасную гибель сотен тысяч украинцев Зеленскому не хочется. Победа на новых выборах для него - единственный гарантированный шанс спасения своей шкуры и капитала.

Зачем такие выборы Украине и Западу?

Если на выборы все же решатся, это может свидетельствовать о том, что Украину готовят к какому-то варианту мирного договора с Россией. Скорее всего, это будет попытка достичь соглашения, чтобы обеспечить Украине передышку на фронте, и не более того. Украина сейчас находится в кризисном положении, несмотря на то, что она ухитряется наносить удары ракетами и беспилотниками вглубь России. На передовой дела идут ужасно, в ВСУ огромный дефицит личного состава. В ответ на их дальнобойные удары Россия наносит аналогичные и еще более болезненные удары. Поэтому выборы нужны, чтобы дать украинской власти легитимность или хотя бы вид легитимности - чтобы она могла вести прямые переговоры с Россией.

А что значат выборы на Украине сейчас для России?

С одной стороны, для Москвы это в чем-то даже плюс – с легитимным президентом можно будет договариваться, его подпись под мирным договором будет легитимной. Но с другой, Европа может попытаться это использовать как политический ход. Вы требовали легитимного президента – получите. А какие требования выдвинет на переговорах избранный президент, решат те, кто оплатит выборы.

*лицо, внесенное Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

**запрещенная в России террористическая организация

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