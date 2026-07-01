Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
«Комсомолка» продолжает собирать боевые сводки с передовой и самые яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 2 июля:
1. Новости с фронта: освобождены Копани и Украинское
2. В Раде заявляют, что подготовка к выборам остановлена
3. Залужного британцы толкают на место Зеленского
4. Чехи продолжают накачивать снарядами бандеровцев
5. Главком ВСУ признал трения с министром обороны
6. Большинство украинцев хотят переговоров с Москвой
7. Украинским летчикам доверят 16 лучших шведских истребителей
8. В Таллине готовы координировать удары по Питеру
Далее - данные Минобороны о ситуации на шести направлениях за сутки.
Бойцы «Севера» освободили Украинское в Харьковской области. ВСУ потеряли до 200 боевиков и танк. Поражены американский бронеавтомобиль HMMWV, хорватская пусковая установка РСЗО RAK-SA-12 и израильская РЛС RADA.
Подразделения «Запада» вывели из строя до 200 бойцов. Подбиты американские бронетранспортер М1117 и четыре бронемашины HMMWV.
Группировка войск «Юг» выбила из рядов ВСУ до 210 солдат и два танка. Утилизированы три бронемашины и 21 автомобиль.
На счету «Центра» - до 300 военнослужащих. В утиль отправлены две бронемашины «Казак» и пять станций радиоэлектронной борьбы.
«Восточные» освободили поселок Копани в Запорожской области. Противник потерял до 460 человек. Нивелированы 11 автомобилей и САУ «Paladin» производства США.
«Днепр» уничтожил 60 националистов. Разбиты восемь автомобилей и две станции РЭБ.
Силы ПВО сбили семь управляемых авиабомб и оперативно-тактическую ракету большой дальности. А также 602 дрона
Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.
Депутат Рады от партии «Слуга народа» Олег Дунда признал, что группа по подготовке к выборам на Украине фактически прекратила работу. Парламентарий заявил изданию «Телеграф»: «После того, как весной стало понятно, что Москва желает завершать конфликт и даже прекращать огонь, то ясно стало, что выборы не ко времени. И неизвестно, при каких условиях вообще они будут проводиться. Потому деятельность рабочей группы де-факто прекращена. Эксперты что-то нарабатывают, но реальной работы нет». Бывший глава ЦИК Андрей Магера добавил, что пока на Украине нет безопасности, а боевые действия продолжаются, «говорить о реальности выборов не приходится». А кого вы хотите выбрать – нового кокаинового диктатора?
Бывший главком ВСУ, а ныне посол незалежной в Британии Валерий Залужный встретился с Владимиром Зеленским. Буквально на днях. Украинский лидер спросил дипломата, хочет ли он идти в президенты. Тот сказал, что не прочь. Вероятно, дальше был спор. Трагикомик из Криворожья убеждал, что победит генерала в одну калитку. Поскольку «его армия» несется на всех парах «к победе».
А бывший главком гнул на то, что Зеленский должен уйти, чтобы «забрать с собой весь негатив». Экс-депутат Рады Владимир Олейник утверждает, что за этими играми стоят спецслужбы Британии. Его слова приводит Газета.ру : «Это рокировка Зеленского на Залужного со стороны Британии. Зеленский тоже с МИ-6 связан капитально. Хрен редьки не слаще». По мнению бывшего украинского парламентария, сообщения о желании Залужного пойти на выборы говорят о том, что Лондон хочет «освежить» политические верхи Украины. Показательно, что по июньским опросам в незалежной рейтинг главы офиса президента Буданова* приблизился к популярности Залужного – и у обоих показатели выше, чем у действующего лидера страны. Но прав был капитан – еще не вечер…
Яномир Зуна, глава министерства обороны Чехии, заявил, что его страна будет поставлять снаряды для ВСУ до тех пор, пока бандеровцы будут в них нуждаться. В интервью изданию Euractiv он заявил: «Поставка боеприпасов будет продолжаться, пока это необходимо для оказания помощи Украине в обороне от России. И пока эта мера поддерживается и востребована нашими международными партнерами». Чехия гарантирует поставки Киеву 155-мм снарядов, которые бьют от 40 до 100 км. Эта страна сегодня осталась «единственным» и «важнейшим» источником таких боеприпасов для незалежной. В 2026 году Прага также поставит Киеву миллион патронов на сумму более 5 млрд. евро. При этом число стран, которые участвуют в возглавляемой Чехией инициативе по закупке боеприпасов для Украины, сократилось вдвое после прихода Андрея Бабиша на пост премьера. Сейчас инициативу финансируют девять стран. В 2025-м их было 18. Помощь любителям дури – деньги на ветер.
Александр Сырский, главком ВСУ, попробовал сыграть в дипломата. Он заявил, что у него нет конфликта с министром обороны страны Михаилом Федоровым. При том признал, что у них «есть противоречия». Телеканал ТСН процитировал генерала: «Да, возникают периодически противоречия, которые обсуждаются и решаются. Вопросы, в основном, касаются полномочий: где они пересекаются и как их решить». Не стал уточнять, что проблемы связаны с закупками оружия для ВСУ. Например, Сырский лоббировал закупку артиллерийских снарядов у известных ему поставщиков. Ну, а Федоров предлагал сократить закупки артиллерийских систем, минометов и боеприпасов и сделать ставку на БПЛА. В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань…
По данным компании Gallup, две трети населения Украины хотят, чтобы переговоры с Россией начались как можно скорее. 66% респондентов считают, что переговорный процесс должен начаться уже завтра. Менее четверти участников исследования полагают, что торопиться не надо. 11% не смогли определить свою точку зрения. Если им показать реальную обстановку на линии фронта и действительные цифры потерь – то число сторонников мира быстро скакнет к ста процентам…
Фото: REUTERS.
TWZ сообщает: Киев получит полтора десятка новейших самолетов Gripen E. Шведская компания Saab уточняет: речь идет о партии из 16 истребителей Gripen E. Их поставка намечена на… 2029 год. Стоимость контракта - 2,5 миллиарда долларов. Контракт включает запчасти и сопутствующее оборудование. Авторы публикации оптимистичны: «Они станут самыми боеспособными истребителями Украины». В 2027 году Киев ожидает от Стокгольма 16 самолетов предыдущего поколения, Gripen C/D. Как считают шведы, это «лучшие истребители» для противостояния Киева с Москвой. Также ВВС Украины ожидают ракеты Meteor. По дальности они сопоставимы с ракетами, запускаемыми Су-35. Но это не спасет отца украинской демократии - если он доживет…
Пранкеры Вован и Лексус ярко разыграли советника президента Эстонии по нацбезопасности, укрофила Мадиса Ролла. Любители юмора позвонили эстонскому чиновнику от имени секретаря СНБО Украины Рустема Умерова. Вот что наговорил советник эстонского президента: «Если возникнут проблемы с координацией, я смогу помочь. Я уверен, что наши министры обороны поддерживают связь по этому вопросу и прилагают усилия в этом направлении». Так Ролл ответил на вопрос о целях для украинских дронов, которые расположены в Санкт-Петербурге. Советник подчеркнул, что эстонское правительство не обвиняет Киев в том, что их беспилотники падают в Прибалтике, а возлагает вину на Москву: «Мы не виним Украину, мы виним Россию. Если б не было нападения на Украину - не было бы и других инцидентов в соседних странах». Когда украинский дрон прилетит в дом этого Ролла, он под руинами продолжит проклинать москалей?
*физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов в РФ