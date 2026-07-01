Потери украинских войск за первое полугодие достигли более 223 тысяч военнослужащих Фото: REUTERS.

Российские силы ПВО за минувшие полгода сбили более 63 тысяч украинских беспилотников самолетного типа над территорией России, по данным минобороны страны. При этом, по сведениям оборонного ведомства, потери украинских войск за первое полугодие достигли более 223 тысяч военнослужащих. Большая часть потерь пришлась на июнь этого года — 41 397 военных. В январе зафиксированы такие потери — 38 737 человек. В феврале — 34 555. В марте противник потерял 39 060 бойцов. В апреле — 34 579, в мае — 34 962 солдат и офицеров.

Радио «Комсомольская правда» обратилась к ветерану боевых действий, участнику СВО, военному эксперту Андрею Марочко, который провел анализ данных Министерства обороны России.

- Так о чем нам сегодня говорят эти цифры?

- Что касается потерь – я шесть недель подряд фиксирую увеличение санитарных и безвозвратных потерь ВСУ.

- С чем это связываете?

- В том числе, с низкой квалификацией украинских боевиков на линии боевого соприкосновения. Уже нередки случаи, когда от момента бусификации до момента отправки на фронт проходит менее недели. Весомую лепту в увеличение потерь украинских боевиков внесли наши силы беспилотных систем.

- В ВСУ это тоже признают?

- Да, на наших дроноводов все громче жалуются украинские боевики. И вся эта информационная пыль украинской пропаганды про какие-то их удивительные перемоги, она скоро уляжется.

- Почему так считаете?

- Я ни на одном участке линии фронта не нашел ни одного случая за последнее время, где бы ВСУ имели бы хоть какой-то, даже малый, тактический успех. У них одна сплошная параска.

- Но у них в отчетах – срыв нашего наступления.

- Да, они делают заявления, что их беспилотные войска якобы сорвали какое-то наше наступление. Но посмотрите на карту.

- И что там?

- В мае у нас – 20 освобожденных населенных пунктов. В июне - столько же взяли под контроль. Ну и что, и где они какое наступление сорвали?

Большая часть украинских потерь пришлась на июнь этого года — 41 397 военных. Фото: REUTERS.

- Июль мы начали ударно?

- Уже в начале июля Минобороны сообщило об освобождении еще двух населенных пунктов. Один на севере, в Харьковской области, другой на юге – в Запорожской области. На этом фоне на Украине даже по Константиновке и Красному Лиману едва-едва начали признавать, что там у них «проблемы».

- Они отыгрывают своими массовыми налетами беспилотников.

- Да, но их террористические атаки на гражданские объекты на проведение СВО не влияют вообще никак. ЛБС продолжает сдвигаться на запад. Конечно, есть тревожная тенденция по увеличению числа атакующих нас дронов. Только за июнь более 16 тысяч беспилотных аппаратов врага было уничтожено - и это очень много. И есть тенденция к дальнейшему росту. Надо будет немного потерпеть. Увеличивается численность, мобильность и оснащенность наши мобильных огневых групп.

- Число дронов будет только расти – какие-то нестандартные решения возможны для противодействия им?

- Такая тенденция началась три месяца назад. Я об этом предупреждал еще в начале года – когда были подписаны договора Киева с западными поставщиками БПЛА. И сейчас львиная доля атакующих нас беспилотников производится за пределами Украины. Мы не можем напрямую нивелировать эту угрозу. Но мы можем логистику их поставок нарушать.

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