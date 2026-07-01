FEDUK, GONE.Fludd, Антоха MC и мартин лично пригласили поклонников на VK Fest: их обращения показали на Новом Арбате

Организаторы VK FEST решили необычным способом напомнить зрителям о предстоящих выступлениях. Личные приглашения от артистов вышли за пределы соцсетей и появились на одном из самых заметных медиаэкранов столицы: на фасаде Московского Дома книги на Новом Арбате.

Свои видеообращения к поклонникам записали FEDUK, GONE.Fludd, Антоха MC и мартин. FEDUK обратился к слушателям со словами: «Погнали со мной на VK Fest 5 июля». Именно в этот день артист выйдет на сцену фестиваля в Санкт-Петербурге. Мартин, в свою очередь, пригласил поклонников на московское выступление, написав: «Жду тебя на VK Fest 18 июля».

Однако на экране появились не только сами артисты. Вместе с их приглашениями транслировались ники пользователей и скриншоты комментариев, которые поклонники оставляли под публикациями музыкантов в соцсетях. Многие прохожие неожиданно узнавали на экране собственные сообщения, фотографировались на их фоне и делились снимками во «ВКонтакте».

Напомним, этим летом VK Fest проходит сразу в четырех городах страны. Фестиваль уже состоялся в Казани, а впереди еще три площадки. Уже 4 и 5 июля мероприятие примет Санкт-Петербург, 11 июля фестиваль пройдет в Нижнем Новгороде, а завершится масштабный музыкальный марафон 18 и 19 июля в Москве.

В Москве перед зрителями выступят T.A.T.U., Zivert, Jony, Мот, Ева Польна, Артур Пирожков, Дора, OG Buda, Markul, GONE.Fludd, Антоха MC, SALUKI, Tesla Boy, а также десятки других артистов. В Санкт-Петербурге на сцену выйдут T.A.T.U., Лолита, Клава Кока, Ольга Бузова, FEDUK, Мари Краймбрери, Мот, Дора, Markul, OG Buda, Сироткин и другие исполнители. В Нижнем Новгороде зрителей ждут выступления Клавы Коки, Ольги Бузовой, Прохора Шаляпина, Uma2rman, Доры, Nansi & Sidorov и «Комнаты культуры».