Ноябрь 2025 года, немецкая полиция сопровождает неназванного подозреваемого в подрыве Северных потоков. Фото: Uli Deck/picture alliance via Getty Images

Три года немецкая Фемида делала вид, что ищет виновных где-то в тумане над Балтикой. И вот — первое обвинение. Генпрокуратура ФРГ предъявила гражданину Украины Сергею К. нападение на гражданскую энергетическую инфраструктуру. По международному праву — военное преступление.

Немцы стыдливо прячут фамилию за инициалом, будто это гостайна. Но её давно знают все.

Кузнецов. Сергей Кузнецов, 49 лет, бывший офицер СБУ, отставной капитан ВСУ, командовал подразделением, оборонявшим Киев в первые недели боевых действий. При задержании у него нашли второй паспорт — на фамилию Кулинич. Взяли его в августе 2025-го. Не в окопе. На семейном отдыхе в итальянском Римини, в бунгало курортного комплекса, куда он приехал провожать сына на учёбу. Отбоялся.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

А теперь — как это было. По версии самого немецкого следствия.

Сентябрь 2022-го. Из Ростока выходит арендованная по поддельным документам яхта «Андромеда», прогулочная парусная посудина Bavaria Cruiser 50. Экипаж — семеро. Все — граждане Украины. Четыре водолаза, взрывотехник, шкипер и координатор Кузнецов. Курс — на датский Борнхольм, к трубам на 80-метровой глубине.

Назову остальных. Раз уж немцы стесняются.

Владимир Журавлёв — инструктор по дайвингу из киевской школы Scuba Family, главный исполнитель. Его объявили в розыск ещё в 2024-м. Польша выдавать отказалась — там прямо заявили, что таких «награждать надо, а не арестовывать». И Журавлёв спокойно уехал за границу, по данным следствия — на машине с дипломатическими номерами украинского посольства в Варшаве.

Валерия Чернышова — 40-летняя дайверша, рекордсменка Украины по глубоководным погружениям, 104 метра. Единственная женщина на борту. Та самая, что настояла довести дело до конца, когда мужчины скисли из-за штормовой погоды. Женщина с характером, ничего не скажешь.

Предполагаемая участница диверсионной группы, взорвавшей "Северный поток" Валерия Чернышова - обладательница рекорда Украины по глубоководному погружению среди женщин Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Евгений Успенский — водолаз из той же школы, по версии следствия отвечал за взрывчатку. Присоединился позже других, между 19 и 23 сентября: сначала его готовили на «Турецкий поток», потом перебросили сюда, и часть зарядов он, похоже, привёз с собой.

Шкипер — опытный моряк из Одессы, ходил в крупных регатах, въезжал в Германию по двум фальшивым паспортам, Михаил Попов и Юрий Котенко. Его отпечаток нашли на «Андромеде».

И седьмой. Всеволод — 52 года. Этот после диверсии прошёл подготовку в учебке бундесвера в Вильдфлеккене — там, где готовят украинских солдат. И сгинул на фронте в декабре 2024-го.

Подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» был совершен 26 сентября 2022 года Фото: REUTERS.

Заряды — смесь гексогена и октогена, с таймерами. Три нитки из четырёх — вдребезги. Убыток — под 20 миллиардов долларов. Самая громкая диверсия со времён холодной войны — и три года «расследования», из которого выросло ровно одно обвинение против одного человека.

А кто отдал приказ? Тут прокуратура ФРГ резко теряет голос. Хотя Федеральный суд Германии прямо записал: диверсия «с высокой вероятностью» совершена по «иностранному государственному заказу». Координатором логистики ещё в 2023-м называли полковника СБУ Романа Червинского. А над ним — тогдашний главком ВСУ Валерий Залужный. Ныне — посол в Лондоне. Неприкосновенный.

Знал ли о подготовке диверсии века Зеленский? Несомненно. В курсе ли были разведки США и Европы? Докладывали они своему руководству? Разумеется.

Так кто отдал приказ?

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