70-летний Агаларов перестал скрывать красивую жену: вот как она выглядит

Араз Агаларов Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Минувшей весной до светских хроникеров долетели новости из личной жизни 70-летнего бизнесмена Араза Агаларова. Как выяснилось, отец певца Эмина давно уже развелся с его мамой Ириной Агаларовой и женился на 27-летней Алене Ивановой. Девушка не ведет публичную жизнь, о ней мало что известно. Однако выяснилось, что с молодой женой у бизнесмена уже есть совместные дети.

А недавно стало известно, как выглядит Алёна и чем она занимается. Судя по фото, жена Агаларова весьма хороша собой. Супруга Агаларова дала свое первое интервью VOICE, в котором рассказала о своем бизнесе. Как оказалось, у Алены свой бренд домашнего текстиля.

Алена Иванова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

- Работу я начала, конечно, с постельного белья — это была моя личная история и главная причина создания бренда, - призналась молодая супруга Араза Агаларова. - Но первыми в продаже появились полотенца, потому что их производство оказалось немного проще. По качеству это были те же полотенца, которые обычно продаются в несколько раз дороже. Нам удалось предложить их по совсем другой цене, - рассказала жена бизнесмена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

70-летний отец Эмина Араз Агаларов женился на 27-летней возлюбленной