Бензин тревоги нашей: военкор Дмитрий Стешин разобрал, как перебои с топливом можно превратить в апокалиптический дефицит с истерикой

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Курильщик против конного мента

Умные люди заметили, отлили в граните: «В России нужно жить долго». Только тогда ты начинаешь замечать цикличность событий. Следом, приходит понимание происходящего, уже без эмоций.

В августе 1990-го я уезжал на несколько месяцев в археологическую экспедицию и решил взять с собой какое-то количество хороших сигарет. Надежды на их покупку в Приладожской глуши у меня не было. Решил заехать в магазин «Табак» на Невском проспекте. У подземного перехода кучковались глухонемые, торговали сигаретами с четырехкратной наценкой. Два рубля против 50 копеек. Я удивился, но такими средствами не располагал. Услышал дикие крики, свист, мат и поспешил к эпицентру событий. У магазина, куда я направлялся, конная милиция с резиновыми дубинками (их уже успели прозвать в народе «демократизаторами») разгоняла курильщиков, штурмовавших магазин. Лупила крайних со всей дури, а остальные, так и лезли на трещащую стеклянную дверь магазина… Я посмотрел на это апокалиптическое зрелище и свернул в переулки. Метров через 300, из неприметного овощного, совмещенного с бакалеей, вышел мужик с двумя пачками сигарет в руках. Я сунулся к нему, не веря своим глазам. Он подтвердил: «Ага, продают, по две пачки в руки». Я зашел и все купил. Прошло очень много лет, но у меня до сих пор не увязывается в голове эта картина: эпичная битва близ Аничкова моста, глухонемые спекулянты, и тут же, в пяти минутах ходьбы, скучающая продавщица, кинувшая на прилавок блок сигарет. Кинувшая, со словами: «Пробей в кассе пять раз по две пачки». Потом, сильно позже, я понял, как развивались события в том августе-1990:

1. Перебой в логистике. Тупо – вагон сигарет загнали на другой путь на Сортировке и потеряли.

2. Самовозбуждающийся дефицит. Когда у дома не купил, купил за углом, но в 10 раз больше. На всякий случай, опять же, «все покупают».

3. Подключение к теме спекулянтов, что еще больше раскачало ажиотажный спрос.

4. Логистику поставок уже наладили, но она перестала справляться – жажда народа запастись возросла на порядок.

5. Психоз толпы дал картинку и слухи по городу. Спрос еще больше вырос. А неуклюжие действия ментов, которые первый раз в жизни столкнулись с беспорядками масштабнее драки на танцах, лишь добавили драматизма и сочности происходящему.

1992 год. Километровые очереди автомобилей на заправочных станциях в ожидании поступления бензина в Волгограде. Фото: Котляков Эдуард/Фотохроника ТАСС

Этот эпизод вошел в историю Питера и наше коллективное бессознательное. Каждый второй слышал эту фразу: «В 90-х менты на Невском курильщиков разгоняли». Верно?

И никто уже не помнит, что спустя неделю, сигареты в Питере опять продавались на каждом углу, в каждом киоске… Потом, по такой же схеме качали стиральный порошок, мыло, растительное масло.

Напоминает день сегодняшний, не правда ли?

Заправиться сложно, но можно

Глупо отрицать, что проблемы с бензином есть. Все мы знаем, что противник сознательно эти проблемы нам создал. Глупо отрицать, что в нефтедобывающей и в нефтеперерабатывающей стране дефицит топлива не может стать фатальным. Но, именно такой ход событий нам предсказывают специально-обученные люди. Посмотрим, что происходит на практике. Я живу на Западе Подмосковья. Первыми закрылись наглухо заправки непонятных брендов с рукописной бумажкой на кассе: «Качество московского НПЗ!». Про это качество местные мастера, перебиравшие мою газонокосилку, сразу сказали – «пожалей технику, не заправляйся там». Так что, нельзя сказать, что я сильно рыдал, но внутри поселилось какое-то беспокойство. Возвращаясь со встречи с Министром обороны на прошлой неделе, около полуночи, примерно в 70 километрах от Москвы, я заехал на заправку известного бренда. И не простоял там ни секунды! Был свободный заправочный пост. Один из шести, но все-таки. На следующий день, сунул супруге в машину 20-литровую канистру с 95-м, купленным еще в мае 2025-го (военкорская чуйка и привычка иметь НЗ). Она десять литров долила в бак, пока искала бензин. Нашла топливо на заправке тоже известного бренда. По ее словам, очередь была машин 40, но простояла всего 15 минут. Более того, ей разрешили долить до пробочки «аварийную» канистру! Почему? В целом, заправщикам плевать, куда заливать бензин. Наверное, только в электрочайник не нальют, откажут. Не нальют и лоснящемуся от жира спекулянту, с полным багажником 25-литровых канистр из серого пластика. А вот девушке с глазами раненого олененка, долить десять литров в канистру? Да запросто.

Связался с друзьями-строителями, мастерами на все руки, мотающимися по области. Ответ удивил:

- Так у нас машина на дизеле, вообще без проблем заливаемся везде, и даже пару канистр залили.

«Двадцатилитровые» путешественники

В субботу ко мне заехали друзья из Ростова – переночевать. Дальше их маршрут лежал в Питер, потом в Карелию. Друзья очень потели по поводу бензина в нашей местности, хотя день был прохладный. Стал жадно расспрашивать про их 1000-километровый путь через самые бензино-дефицитные места. Я был готов к этому рассказу. Понимаете, мои друзья не видели на трассе "Дон" брошенных "осохших" машин с распахнутыми дверями! Не видели столичных клерков с чемоданами, "голосующих" на обочине. Не видели людей, висящих на бамперах грузовиков. Никто не брел, спотыкаясь, по обочинам, на закат, неся на руках рыдающих детей. Не маялись на съездах с шоссе мужички с пустой канистрой и шлангом от клизмы на шее.

Не было ничего такого. Были очереди на заправках от 20 до 40 минут, порожденные тактически-идиотическим распоряжением "20 литров в одни руки". Разумеется, сработав эти 20 литров, ты заезжал на следующую, первую же попавшуюся заправку и вставал в очередь из таких же "20 литровых" бедолаг. При этом, современная машина проходит на полном баке от 500 до 700 километров. То есть, от Ростова до Москвы - полторы-две заправки. Я по этой трассе ездил сотню раз, знаю четко. То есть, если на таком расстоянии и от Ростова и от Москвы, в Воронежской области, обеспечить бесперебойное и неограниченное снабжение бензином транзитных машин, в других местах, дальше по маршруту, очереди иссякнут.

Утром друзья уехали в Питер по М11, на которой очереди на заправку были и три года назад. Их там слишком мало, а машины, идущие по хорошей автостраде со скоростью под 140 км/час этот бензин буквально хлебают.

Посоветовал друзьям доехать до Твери по «старой Ленинградке», там куча заправок, где они залились. Под Питером постояли за бензином 40 минут, попали под воскресную вечернюю волну дачников.

Мне эти полевые эксперименты показались достаточно убедительными, чтобы сформулировать базу: «Бензин в России есть, как и перебои с его поставками, а вот фатальных проблем нет». Хотя бы потому, что все тревожники уже скупили подорожавшие втрое канистры, как-то заправили их, обогатив спекулянтов топливом и начали успокаиваться. Власти тоже все прекрасно понимают, им меньше всего нужен бензиновый кризис и нет сомнений, что его и не будет. Волна схлынет. Хотя, если посмотреть в интернете тысячи роликов с очередями на заправки и пять роликов с драками неадекватов за бензин, картина сложится иная. Чего и добиваются наши «доброжелатели».

Очередь на автозаправке в Калининграде. Фото: Александр Мелехов/ТАСС

Европейские самострелы

Разумеется, история с бензином была спланирована нашими противниками, как продуманная специальная операция по дестабилизации России. Но, ожидаемого бунта или апокалипсиса не случилось. Случился качественный рикошет. Бандеровцам наши дроны начали выжигать заправки вдоль основных трасс, а вот европейцев, обеспечивших атаки Украины на наши НПЗ и хранилища, наказал сам Господь. Не иначе, больно точное совпадение получилось. В кульминационные дни раскачки бензинового психоза, в Европу пришла страшная жара, +40. И европейцы внезапно выяснили, что их энергетика балансирует на грани и обеспечить массовую работу кондиционеров не может. При том, что современный инверторный кондиционер потребляет в час от 0,4 Квт до 0,9 Квт. Это совсем немного, но Европа не справилась. И стала запрещать включать кондиционеры или ставить их, а там, где уже поставили – даже начали их снимать. Пожилые люди начали умирать сотнями. В Париже – тысячами. И списать только на аномальную погоду не удалось. Пошли скандалы в прессе. Оппозиционные политики подхватили тему.

Больше всего европейцев выбесила история с офисом Европейской комиссии. Кондиционеры не стали отключать высшему руководству во главе с Урсулой фон дер Ляйен и её еврокомиссарам. Всем остальным сотрудникам сообщили, что с первого по седьмой этаж будет жарко. А выше – прохладно. Еврочиновников ничего не должно отвлекать от дум, как еще нагадить России. Пока получился выстрел в собственную ногу. Думаю, не последний.

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