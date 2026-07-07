Звездные пары-долгожители: В чем секрет крепких браков Стриженовых, Лазаревых и Сукачёвых

Екатерина и Александр Стриженовы во время вручения премии "Пара года", 2011 г. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. Это и день памяти святых Петра и Февронии Муромских — покровителей семьи и брака в православной традиции.

Представьте себе, что и в актерской среде, где постоянство в браке не является «родовой чертой», есть убедительные примеры семейной верности и любви. Например, народная артистка, режиссер Светлана Дружинина состоит в законном браке с кинооператором Анатолием Мукасеем (познакомились ещё во время учебы во ВГИКе) 68 лет. Анатолий Михайлович и сейчас смотрит на свою активную (достаточно вспомнить, как 90-летняя Дружинина бегает зимой босиком по снегу) и яркую жену влюбленными глазами. Но это люди старой закалки, когда были другие ценности. А что же молодежь? Она не отстает. Мы решили вспомнить крепкие супружеские пары среднего поколения.

Светлана Дружинина и Анатолий Мукасей Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В это трудно поверить, но в следующем году Екатерина и Александр Стриженовы отметят 40-летие супружеской жизни. Рубиновая свадьба буквально на носу. Они пронесли свою школьную любовь через годы.

Познакомились на съемках советской мелодрамы «Лидер». Саша и Катя были заняты в главных ролях. Съемки проходили в 1984 году в Сочи. Кате было 16, Саше – 15 лет. Он сразу влюбился в бойкую кареглазую Катю. Она оценила симпатичного мальчик из известной актерской семьи. Их школьный роман закрутился буквально на глазах у Сашиной мамы – Любовь Стриженова тоже снималась в картине.

В следующем году Екатерина и Александр Стриженовы отметят 40-летие брака. Фото: Евгений Мессман/ТАСС

Ну а когда они стали студентами (правда разных вузов: Екатерина училась в «кульке» - Институте культуры, Александр – в Школе-студии МХАТ), в октябре 1987 года поженились. Через полгода, в апреле 1988, у них родилась дочь Анастасия, которая уже успела подарить им троих внуков. Есть еще младшая дочь – Александра.

Екатерина Стриженова по-прежнему пылко объясняется мужу в любви (если судить по её соцсетям). И по-прежнему от мужа в восторге. «Ты и есть моя жизнь, другой не знаю. Талант, чувство юмора, интеллект – это всё ты! Мои нервы и головная боль – тоже ты! Твоя уверенность в себе поражает, твой азарт заражает, твоя харизма притягивает!». Если бы все женщины говорили своим мужьям такие слова, не было бы разводов. Милые дамы, учитесь у Кати Стриженовой.

Ещё одна эффектная актерская пара, которая верным шагом идет к своей рубиновой свадьбе, – Лидия Вележева и Алексей Гуськов. Они женаты 38 лет. Познакомились в конце 80-х в Театре Василия Ливанова «Детектив», хотя могли бы познакомиться и раньше – в Киеве, где оба жили до переезда в Москву. Лидия была студенткой Щукинского театрального училища. Гуськов уже закончил Школу-студию МХАТ. И вот Гуськов бежал по лестнице театра «Детектив» и на ходу стреляет спички у симпатичной девушки – Лидии Вележевой. Потом они встречаются в кабинете Ливанова. «Василий Борисович мне говорит: это твой партнер. И показал на Лёшу, который с меня глаз не сводил. То ли из-за спичек? То ли еще почему-то? Мне же внутренний голос подсказывает – это мой будущий муж». В версии Гуськова мизансцена немного другая: Лидия Вележева с него глаз не сводила. В любом случае для обоих встреча была судьбоносной.

Алексей Гуськов и Лидия Вележева Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Они поженились в 1988 году, когда Лидии было 22 года, Гуськов – на 8 лет её старше. Через год у них родился сын Владимир, которому уже 37. Как и родители, он служит в Театре им. Вахтангова. Есть в семье и младший сын – Димитрий (родился в день святого Димитрия Солунского), ему 31. И 10-летняя внучка (от старшего сына Владимира) Стефания.

Ходили слухи про измены Алексея Гуськова, кроме того, что он успешный актер, он ещё и продюсер, а вокруг вьются голодные до работы молодые актрисы. Лидия Вележева эти слухи опровергала.

«Нас пытались развести, приписывали нам романы, но все это вранье! — утверждала Вележева. - Мужа не ревную. Те чувства, которые он изображает на экране, - неискренние. Он это делает убедительно для зрителей так же, как и я «кручу» бурные романы со своими партнерами в кино. Но при этом не испытываю ни чувств, ни влечения. Потому что дома меня ждет человек, которого я действительно люблю».

Актер и музыкант Гарик Сукачёв и его жена Ольга Королева женаты 43 года, а знакомы уже полвека. Познакомились подростками: ей было 14, ему — 16. Он пригласил семиклассницу на каток... Там-то всё и закрутилось.

Гарик Сукачев с женой Ольгой Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Казалось бы, известный рок-музыкант, хулиган, яркая личность, столько поклонниц, сплошные соблазны, и вообще, как говорит Сукачёв, «в жизни всегда есть место подвигу». Из-за гастролей он подолгу отсутствует дома. Иногда возвращался, мягко говоря, «выпимши». С ним бывает непросто. Но при всех своих «подвигах», он предан одной женщине – «не красавице, но хорошенькой, правильной девочке», - так он характеризует жену. Он благодарен за то, что Ольга всегда его поддерживает, что в трудные минуты приходит на помощь. Он посвятил ей свои песни, одну из самых известных— «Ольга». У Гарика и Ольги есть сын Александр, которому уже 40, и лапочка-дочка Анастасия. Ей 21 год.

Кстати, один из ближайших друзей Гарика Сукачёва – актер, сценарист, священник Иван Охлобыстин тоже муж-однолюб. Правда семейный стаж у него меньший. 30 лет Охлобыстин женат на Оксане Арбузовой, актрисе, которая ярко дебютировала в кино, сыграла главную роль в фильме «Авария – дочь мента», но попала под чары отца Иоанна, вышла за него замуж, родила шестерых детей. Иван и Оксана уже дедушка и бабушка, причем трижды.

Иван Охлобыстин с супругой Оксаной. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Талантливая актриса и красавица Елена Яковлева 36 лет назад вышла замуж за своего коллегу Валерия Шальных. А до этого пять лет жила с ним в фактическом браке. Так что по совокупности получается более 40 лет вместе. И это удивительно: Елена – очень успешная актриса, буквально нарасхват, и кино у неё, и театр. Валерий Шальных едва ли может похвастаться такой же востребованностью (и вероятно, заработками), как его жена. Однако это не мешает им быть вместе. Для артистов такое постоянство - редкость.

«Мы чувствуем друг друга. Муж еще ключом в дверях поворачивает, я уже знаю его настроение - расстроен он или нет. Каждый вечер у нас разный», - рассказывала KP.RU Елена Яковлева, которой бывает мало театра в театре, она иногда устраивает представление дома. «Наверное, потому и вместе так долго, что играем-играем и никак не наиграемся!».

А ещё у них есть 33-летний сын Денис – занимается культуризмом.

Александр Лазарев продолжил семейную традицию не только в профессии, но и в постоянстве брака.

Артист, а теперь и режиссер Александр Лазарев встретил свою будущую жену Алину Айвазян еще подростком, они учился в соседних школах (одноклассником Александра был Дмитрий Песков). Общая компания, общие друзья, встречались, болтали, слушали музыку, но не более того. «Но однажды Алина с моим другом и его приятельницей пришла ко мне в гости. Меня тогда будто громом поразило. Помню, как я, увидев ее глаза и силуэт в синем пиджаке, понял, что пропал! Даже другу сказал в этот же вечер: «На этой девушке я женюсь!».

Актер Александр Лазарев с супругой Алиной Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

И женился в 21 год! Его знаменитые родители Светлана Немоляева и Александр Лазарев-старший тогда сказали: «Шурка, ты что с ума сошел? Женишься так рано!».

Но брак оказался крепким. И хотя в жизни, как говорит Светлана Немоляева (кстати, она прожила с мужем Александром Лазаревым более 50 лет), встречаются разные пригорки-ручейки, Александр и его Алина вместе почти 40 лет. У них двое взрослых детей – 36-летняя дочь Полина и сын Сергей, которому 26.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Раскрыта правда о встрече Ольги Орловой с сыном Жанны Фриске: печальные подробности

Помощница прервала молчание об Алле Пугачевой