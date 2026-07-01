По сыну Жанны Фриске нанесли удар: сделано признание

У Жанны Фриске подрастает сын Платон Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Отец Жанны Фриске отобрал квартиру у внука Платона. После смерти певицы от рака ее единственному сыну досталась третья часть квартиры в элитном доме в Шмитовском проезде на Красной Пресне. 90-метровые апартаменты разделили в равных долях между родителями и сыном умершей от рака артистки. Отец звезды Владимир Фриске уверял, что перепишет на Платона доли, когда внуку исполнится 18. Однако теперь пенсионер передумал и нанес удар.

Отец Жанны Фриске переписал квартиру певицы на внучку Луну. "Я документы уже отправил, начал переоформлять все на Луну, чего мне ждать?" - цитирует Woman.ru Владимира Фриске.

При этом ранее пенсионер не раз говорил, что хочет оставить жилплощадь внуку Платону, когда тот повзрослеет. "Платоши нет. Как я буду на него переоформлять? Я уже в возрасте, болею. Все может быть в этой жизни, поэтому надо заранее все сделать. Поэтому переоформляю на внучку", - цитирует его "СтарХит".

Владимир Фриске переписал квартиру дочери на внучку Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Владимир Борисович не пояснил, почему не написал завещание на Платона. Ведь в этом случае нужно лишь знать фамилию, имя, отчество, число, месяц и год рождения наследника.

Фриске сомневается, что внука к нему не пускает отец мальчика Дмитрий Шепелев. Пенсионер подозревает, что ребенок сам не хочет общаться с родственниками. По его словам, школьник совсем взрослый и может сам принимать решения.

"В 13 лет я уже пошел работать. А ему скоро 14 лет будет. Наши двери для него открыты всегда. Но Платон, наверное, сам не хочет... Наверное, мы действительно ему не нужны. Навязываться больше не будем. Он уже взрослый мальчишка. Дай Бог, чтобы у него в жизни все было хорошо", - рассуждает папа Фриске.

К слову, в конце 2020 года Шепелев решил продать долю сына, оценив ее примерно в 8-15 миллионов рублей. Позже родители Фриске ее выкупили. Так вся квартира покойной артистки оказалась в их собственности. "Доля на нас перешла. Мы отдали деньги, теперь вся собственность у нас", - уточнил Фриске.