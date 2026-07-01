«Станут первоочередной военной целью»: Финляндия разрешила размещать у себя ядерное оружие

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С 1 июля в Финляндии вступили в силу поправки к Закону об атомной энергии, который который запрещал ввоз, производство, хранение и использование ядерного оружия. Теперь оно может быть размещено в стране или пересекать ее границу в случае «необходимости для национальной обороны или коллективной обороны и сотрудничества со странами НАТО».

Действовавшие без малого 40 лет ограничения весомо укрепляли нейтральный статус нашего соседа. После вступления Финляндии в Североатлантический альянс и нынешнего «ядерного» решения этого статуса остались лишь воспоминания.

ЧТО ГОВОРЯТ ПРОТИВНИКИ ЯО В ФИНЛЯНДИИ

Парламент проголосовал за внесенные финским правительством поправки 17 июня. «За» были 125 депутатов из двухсот. «Против» выступили представители Социал-демократической партии Финляндии, «Зелёных» и «Левого союза». Они резонно утверждали, что их страна станет первоочередной военной целью для России, если на финской территории появятся ядерные вооружения. А общего НАТОвского «ядерного зонтика» для обороны вполне достаточно.

К тому же четких формулировок того, в каких конкретно экстренных ситуациях ЯО может быть размещено, в поправках нет.

«В мирное время Финляндии не нужно ядерное оружие. Никто не предлагал нам размещать его на нашей территории», - заявил президент Александр Стубб во время встречи с лидерами парламентских партий. Но это лишь слова.

Финские власти приняли непопулярное решение в интересах старших партнеров, а не своих избирателей.

Согласно опросу университетов Хельсинки и Турку в июле 2023 года, 77% финнов выступили против постоянного размещение ядерного оружия в стране, а 61% - и против его транзита в каком-либо виде. И спустя три года интенсивной пропагандисткой обработки даже аудитория консервативных СМИ не готова изменить мнение – лишь 31% однозначно выступают за «ядерный зонтик», показал опрос издания Helsingin Sanomat.

Президент Финляндии Александр Стубб Фото: REUTERS.

КАКОЕ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ МОГУТ РАЗМЕСТИТЬ ФИННЫ

Своего ядерного оружия, как и средств его доставки, у Финляндии не было (и нет). Что совершенно не мешало стране процветать. Дружить в разгар Холодной войны и с НАТО, и с СССР, пользуясь нейтральным статусом. Теперь этот разумный подход пал жертвой охватившей европейских лидеров военной истерии.

Имея в виду возможность ухода США из Европы - и параллельно желая перетянуть одеяло первенства на себя, президент Франции Эммануэль Макрон 2 марта предложил стратегию «передового сдерживания»: она предполагает, что французы прикроют союзников своим «ядерным зонтиком», разместив в том числе на их аэродромах истребители Rafale, несущие крылатые ракеты с ядерными боеголовками. Решение о применении ядерного оружия при этом остается исключительно за Парижем.

К инициативе присоединились десять стран: Бельгия, Дания, Германия, Греция, Нидерланды, Польша, Швеция и Норвегия.

Финляндия стала бы для этой компании ценным дополнением, предложив свои авиабазы. В мае премьер Петтери Орпо подтвердил в интервью Helsingin, что страна «проявляет интерес» к инициативе Макрона - и говорился, что такая кооперация должна сопровождаться диалогом с США. Тем более, что финны приобрели американские истребители F-35, способные нести ядерные бомбы B61 последних модификаций.

Так что одним непрекрасным утром финны рискуют проснуться в стране-военном полигоне, очередном пункте развертывания чужого ядерного оружия.

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