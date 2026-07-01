Герой спецоперации «Z» Виктор Садовой вскрыл вражеский опорник

Лейтенант Намур Доджиев и ефрейтор Виктор Садовой Фото: Министерство обороны РФ.

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий в зоне специальной военной операции: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку. Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело. «Кто храбр — тот жив. Кто смел — тот цел. Кто напуган — наполовину побит», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинам повторял: «Не бойся смерти, тогда наверное победишь. Двум смертям не бывать, а одной не миновать».

ПРОЯВИЛ СМЕКАЛКУ В БОЮ

Лейтенант Намур Доджиев

«Командир взвода лейтенант Намур Доджиев на одном из тактических направлений проведения спецоперации выполнял боевую задачу по захвату позиций противника.

Штурмовая группа под командованием Доджиева столкнулась с серьезным сопротивлением со стороны ВСУ.

Проявив смекалку и грамотно используя складки местности, офицер скрытно провел свою группу во фланг вражеского опорного пункта и произвел внезапную атаку.

Противник, не ожидавший нападения с фланга, не смог организованно сопротивляться и понеся большие потери убитыми и ранеными, оставил опорный пункт.

Благодаря профессионализму и грамотному руководству лейтенанта Намура Дорджиева, удалось успешно взять под контроль стратегически важные позиции и закрепиться на них».

ВСКРЫЛ ВРАЖЕСКИЙ ОПОРНИК

Ефрейтор Виктор Садовой

«Командир отделения ефрейтор Виктор Садовой на одном из тактических направлений проведения СВО выполнял боевую задачу в составе штурмовой группы по захвату опорного пункта противника.

Проявив мужество и отвагу, военнослужащий вплотную приблизился к позиции противника и вступил в бой.

В результате боя Виктор уничтожил двух военнослужащих ВСУ, а возглавляемая им штурмовая группа захватила опорный пункт противника.

В дальнейшем, под умелым руководством Садового, несмотря на интенсивные артиллерийские обстрелы, многочисленные атаки противника и сбросы с БПЛА, захваченные позиции были удержаны нашими штурмовиками.

Благодаря самоотверженным и решительным действиям ефрейтора Виктора Садового и бойцов его штурмовой группы поставленная боевая задача была выполнена».